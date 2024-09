Aperçu : Leeds United vs. Burnley – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de championnat de samedi entre Leeds United et Burnley, y compris des pronostics, des nouvelles de l’équipe et des compositions possibles.

Deux des favoris pour la promotion s’affronteront à Elland Road samedi, lorsque Leeds United hôte récemment relégué Burnley dans une bataille de championnat qui s’annonce savoureuse.

Les Blancs semblent être de retour sur la bonne voie après une légère oscillation au cours de la première quinzaine de la campagne, tandis que Burnley s’efforce de revenir au chemin de la victoire.

Aperçu du match

© Imago

Après avoir échoué dans sa quête de promotion en Premier League la saison dernière – perdant la finale des playoffs à Wembley par un seul but contre Southampton en mai – Leeds United a pour mission de s’échapper du championnat à la deuxième tentative sous la direction experte de Daniel Farke.

Les Blancs ont connu un début de campagne 2024-25 sans éclat, partageant le butin avec Portsmouth, nouvellement promu, à Elland Road lors du premier week-end du trimestre, avant qu’une démonstration offensive édentée ne se traduise par un match nul et vierge à The Hawthorns contre West Bromwich Albion le 17 août.

Depuis lors, Leeds a enregistré deux succès consécutifs par deux buts d’écart en deuxième division pour donner une tournure positive à sa première série de matches de championnat, remportant un derby du Yorkshire à Sheffield Wednesday et obtenant une victoire de routine 2-0 contre Tim WalterLe Hull City à Elland Road.

L’une des quatre équipes à n’avoir jamais été battue dans la division, les Whites ont récolté un total de huit points lors des quatre premiers matchs, ce qui signifie que les hôtes de samedi occupent actuellement la quatrième position au classement initial, quatre points derrière les leaders Sunderland.

Avec des stars de la saison 2023-24 telles que Georginio Rutter, Crysencio Summerville et Archie Gray Après avoir obtenu des transferts en Premier League au cours de l’été, Leeds s’appuiera sur une nouvelle vague de talents offensifs cette saison, notamment des ailiers passionnants Manoir Salomon et Largie Ramazani.

© Imago

Cantering à 101 points et le titre de Champion sous la tutelle de Vincent Kompany au cours de leur dernière saison à ce niveau, Burnley se prépare à un test beaucoup plus difficile de la part de la deuxième division cette fois-ci, avec Scott Parker chargé de ramener le club du Lancashire en Premier League dès la première fois qu’il le lui a demandé.

Après avoir enregistré des victoires consécutives contre Luton Town et Cardiff City sur un score cumulé de 9-1 au début de la saison, les Clarets ont été ramenés à la réalité de l’existence en deuxième division avant la pause internationale, ne récoltant qu’un seul point combiné lors des matchs contre Sunderland et leurs rivaux locaux Blackburn Rovers.

Une menace constante pour les buts en Premier League en 2023-24, l’international sud-africain Lyle Foster a marqué son premier but de la campagne de championnat contre Jean EustacheL’équipe de , qui s’est battue pour une part des droits de vantardise de l’East Lancashire grâce à une frappe merveilleuse de Andréas Weimann.

À l’approche d’un calendrier chargé en septembre et octobre après la première pause internationale de la saison, Burnley occupe la sixième place du classement du championnat, avec trois points à Elland Road samedi suffisants pour que les Clarets dépassent Leeds dans le premier classement.

La majorité des activités estivales de Burnley ont été basées sur le recrutement de joueurs qui ont fait leurs preuves à ce niveau pour compléter la qualité déjà présente dans l’équipe, avec John Egan, Zian Flemming et Josh Laurent tous arrivés à Turf Moor au cours des deux dernières semaines.

Forme de Leeds United en championnat :

Forme de Leeds United (toutes compétitions confondues) :

Forme du championnat de Burnley :

Forme de Burnley (toutes compétitions confondues) :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Leeds reste sans les services de l’arrivée estivale Isaac Schmidtle défenseur n’ayant pas encore fait ses débuts avec le club en raison d’une blessure à la cuisse.

Alors que l’arrière latéral suisse vise une action compétitive fin septembre, Firpo junior continuera à occuper une place sur le côté gauche de la défense sans être contesté.

Après des signes encourageants au cours des premières semaines de la campagne, Mateo Joseph a marqué son premier but lors de la victoire contre Hull et devrait conserver sa place dans le XI ce week-end.

Après une semaine chargée en Ligue des Nations de l’UEFA avec le Pays de Galles, Ethan Ampadu débutera aux côtés de l’international bulgare Ilia Gruev dans la salle des machines de Leeds.

Burnley a un certain nombre de problèmes de forme physique au niveau de l’arrière central avant un déplacement à Elland Road, avec Hjalmar Ekdal, Jordan Beyer et Maxime Esteve tout est prêt à rater quelque chose.

De retour d’une tension au mollet, Flemming, recruté en prêt, ne pourra pas faire ses débuts avec les Clarets, en course pour la promotion, avant la fin du mois.

Composition possible du onze de départ de Leeds United :

Meslier; Bogle, Rodon, Struijk, Firpo ; Gruev, Ampadu; Gnonto, Aaronson, Salomon ; Joseph

Composition possible du onze de départ de Burnley :

Trafford; Roberts, Worrall, Egan-Riley, Pires; Anthony, Laurent, Brownhill, Koleosho, Hannibal; Foster

Nous disons : Leeds United 2-1 Burnley

Après deux premiers matches difficiles, Leeds semble être un véritable prétendant au top 2 et sera confiant d’enregistrer une troisième victoire consécutive en championnat à Elland Road ce week-end.

Burnley n’est plus aussi fort qu’il l’était lorsqu’ils ont détruit cette division sous Kompany, nous nous attendons donc à une défaite serrée des troupes de Parker contre un rival promotionnel.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

Aperçus par email

Cliquez ici pour obtenir Taupe sportiveRecevez chaque jour par e-mail des aperçus et des prédictions pour chaque match majeur !