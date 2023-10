APERÇU | La fin de partie pour Israël ? Aucun signe d’un plan pour Gaza après « l’opération Épées de fer »

Israël mène une attaque sans précédent contre la bande de Gaza, avec l’intention d’anéantir le Hamas.

Les autorités de Gaza affirment que 3 500 Palestiniens ont été tués dans les bombardements et qu’une invasion terrestre israélienne est attendue.

Il existe une incertitude quant à la capacité d’Israël d’éliminer complètement le Hamas, et les combats pourraient s’étendre au-delà des frontières actuelles.

Israël s’engage à éliminer le Hamas dans une attaque incessante contre la bande de Gaza, mais n’a pas de fin évidente en vue, sans plan clair sur la manière de gouverner l’enclave palestinienne ravagée, même si elle triomphe sur le champ de bataille.

Baptisée « Opération Épées de fer », la campagne militaire sera d’une férocité inégalée et ne ressemblera à rien de ce qu’Israël a mené à Gaza dans le passé, selon huit responsables régionaux et occidentaux connaissant le conflit et qui ont refusé d’être nommés en raison de la situation. sensibilité du sujet.

Israël a mobilisé un nombre record de 360 ​​000 réservistes et a bombardé sans arrêt la petite enclave après l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, qui a tué environ 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

La stratégie israélienne immédiate, ont déclaré trois responsables régionaux familiers des discussions entre les dirigeants américains et moyen-orientaux, consiste à détruire les infrastructures de Gaza, même au prix de nombreuses pertes civiles, à pousser la population de l’enclave vers la frontière égyptienne et à poursuivre le Hamas en faisant exploser le labyrinthe de tunnels souterrains que le groupe a construit pour mener ses opérations.

SUIVEZ-LE EN DIRECT | DÉVELOPPEMENT : Israël déclare qu’il autorisera l’arrivée de l’aide à Gaza via l’Égypte – tant qu’aucune n’atteindra le Hamas

Les responsables israéliens ont toutefois déclaré qu’ils n’avaient pas d’idée claire de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir d’après-guerre.

Certains collaborateurs du président américain Joe Biden s’inquiètent du fait qu’Israël pourrait élaborer un plan efficace pour infliger des dommages durables au Hamas, mais qu’il n’a pas encore formulé de stratégie de sortie, a déclaré une source à Washington proche du dossier.

Les voyages en Israël du secrétaire d’État Antony Blinken et du secrétaire à la Défense Lloyd Austin la semaine dernière ont souligné la nécessité de se concentrer sur le plan d’après-guerre pour Gaza, a ajouté la source.

Les responsables arabes sont également alarmés par le fait qu’Israël n’a pas défini de plan clair pour l’avenir de l’enclave, dirigée par le Hamas depuis 2006 et qui abrite 2,3 millions d’habitants.

Une force de sécurité régionale a déclaré :

Israël n’a pas de fin de partie pour Gaza. Leur stratégie est de larguer des milliers de bombes, de tout détruire et d’entrer, mais ensuite ? Ils n’ont pas de stratégie de sortie pour le lendemain.

L’invasion israélienne n’a pas encore commencé, mais les autorités de Gaza affirment que 3 500 Palestiniens ont déjà été tués par les bombardements aériens, dont environ un tiers d’enfants – un bilan plus lourd que lors de tout conflit précédent entre le Hamas et Israël.

Biden, lors d’une visite en Israël mercredi, a déclaré aux Israéliens que justice devait être rendue au Hamas, tout en avertissant qu’après les attentats du 11 septembre à New York, les États-Unis avaient commis des erreurs.

La « grande majorité des Palestiniens ne font pas partie du Hamas », a-t-il déclaré. « Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. »

Aaron David Miller, expert du Moyen-Orient au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que la visite de Biden lui aurait donné l’occasion de faire pression sur le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu pour qu’il réfléchisse à des questions telles que le recours proportionné à la force et les plans à long terme pour Gaza. avant toute invasion.

« La ville des tunnels »

Les responsables israéliens, dont Netanyahu, ont déclaré qu’ils élimineraient le Hamas en représailles à l’attaque, la plus meurtrière des 75 ans d’histoire d’Israël.

Ce qui va suivre est moins défini.

« Nous réfléchissons et traitons bien sûr de cette question, et cela implique des évaluations et implique le Conseil de sécurité nationale, l’armée et d’autres sur la situation finale », a déclaré mardi le directeur du Conseil de sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi. « Nous ne savons pas avec certitude de quoi il s’agira. »

« Mais ce que nous savons, c’est ce qu’il n’y aura pas », a-t-il déclaré, faisant référence à l’objectif déclaré d’Israël d’éradiquer le Hamas.

Une photo prise avec un objectif fisheye le 18 janvier 2018 du côté israélien de la frontière avec la bande de Gaza montre la sortie d’un tunnel, qui, selon Israël, a été creusé par le groupe du Jihad islamique, menant de l’enclave palestinienne vers Israël, près du sud. Kibboutz israélien de Kissufim. Israël a découvert et détruit le tunnel fin octobre. AFP Jack Guez/AFP/Piscine

Cela pourrait être plus facile à dire qu’à faire.

« C’est une ville souterraine de tunnels qui font que les tunnels du Vietcong ressemblent à un jeu d’enfant », a déclaré la première source régionale, faisant référence à la guérilla communiste qui a défié les troupes américaines au Vietnam. « Ils ne mettront pas fin au Hamas avec des chars et une puissance de feu. »

Deux experts militaires régionaux ont déclaré à Reuters que la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, s’étaient mobilisées pour une invasion, posant des mines antichar et des engins explosifs piégés pour tendre une embuscade aux troupes.

La prochaine offensive d’Israël devrait être bien plus importante que les précédentes opérations à Gaza que les responsables israéliens avaient précédemment qualifiées de « tondre l’herbe », dégradant les capacités militaires du Hamas mais ne l’éliminant pas.

Israël a déjà combattu trois conflits avec le Hamas, en 2008-9, 2012 et 2014, et a lancé des invasions terrestres limitées au cours de deux de ces campagnes, mais contrairement à aujourd’hui, les dirigeants israéliens n’ont jamais juré de détruire le Hamas une fois pour toutes.

Au cours de ces trois affrontements, près de 4 000 Palestiniens et moins de 100 Israéliens sont morts.

Il y a cependant moins d’optimisme à Washington quant à la capacité d’Israël à détruire complètement le Hamas et les responsables américains voient peu de chances qu’Israël veuille conserver un territoire de Gaza ou le réoccuper, a déclaré la source américaine.

Un scénario plus probable, a déclaré la personne, serait que les forces israéliennes tuent ou capturent autant de membres du Hamas que possible, fassent exploser des tunnels et des ateliers de roquettes, puis, après l’augmentation des pertes israéliennes, cherchent un moyen de déclarer la victoire et de sortir.

Nuages ​​de guerre

La crainte dans la région est que la guerre n’explose au-delà des limites de Gaza, avec le Hezbollah libanais et son soutien l’Iran ouvrant de nouveaux fronts majeurs pour soutenir le Hamas.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a mis en garde contre une éventuelle action « préventive » contre Israël s’il procédait à son invasion de Gaza. Il a déclaré le week-end dernier que l’Iran ne resterait pas sur le côté si les États-Unis ne parvenaient pas à retenir Israël.

Les dirigeants arabes ont déclaré à Blinken, qui a sillonné la région la semaine dernière, que tout en condamnant l’attaque du Hamas contre Israël, ils s’opposaient aux punitions collectives contre les Palestiniens ordinaires, qui, craignent-ils, ne déclencheraient des troubles régionaux.

La colère populaire augmentera dans toute la région lorsque le nombre de morts augmentera, ont-ils déclaré.

Washington a envoyé un groupe d’attaque sur porte-avions en Méditerranée orientale et craint que le Hezbollah ne se joigne à la bataille depuis la frontière nord d’Israël. Rien n’indique cependant que l’armée américaine passerait ensuite d’une position de dissuasion à une implication directe.

Les sources régionales ont déclaré que Washington proposait de redynamiser l’Autorité palestinienne (AP), qui a perdu le contrôle de Gaza au profit du Hamas en 2007, même s’il existe de grands doutes quant à la capacité de l’AP ou de toute autre autorité à gouverner l’enclave côtière si le Hamas être chassé.

Miller, un ancien négociateur américain au Moyen-Orient, a exprimé son profond scepticisme quant à la possibilité d’établir un gouvernement post-Hamas pour diriger Gaza.

Il a dit:

Je pourrais vous brosser un tableau plus approprié à une galaxie lointaine, très lointaine et pas sur la planète Terre, sur la manière dont vous pourriez combiner l’ONU, l’Autorité palestinienne, les Saoudiens, les Egyptiens, dirigés par les États-Unis, rassemblant les Européens, pour fondamentalement convertir Gaza. d’une prison à ciel ouvert à quelque chose de bien mieux.

Dans le même temps, les appels à la création de couloirs humanitaires à l’intérieur de Gaza et de voies d’évacuation pour les civils palestiniens ont suscité une vive réaction de la part des voisins arabes.

Ils craignent qu’une invasion israélienne ne déclenche une nouvelle vague permanente de déplacements massifs, une répétition de la guerre d’indépendance israélienne de 1948 et de la guerre israélo-arabe de 1967. Des millions de Palestiniens qui ont été contraints de fuir sont restés bloqués en tant que réfugiés dans les pays qui les ont accueillis.

Jérusalem-Est, capturée par Israël lors de la guerre de 1967 puis annexée, et l’expansion des colonies israéliennes dans les territoires occupés sont au cœur du conflit avec les Palestiniens. Netanyahu a ouvertement embrassé l’extrême droite religieuse et radicale, promettant d’annexer davantage de terres qui seraient colonisées par les Juifs.

Des centaines de Palestiniens sont morts en Cisjordanie depuis le début de l’année dans des affrontements répétés avec des soldats et des colons israéliens, et l’inquiétude est largement répandue que la violence puisse engloutir le territoire alors que Gaza, à proximité, brûle.

« Quel que soit le pire scénario que vous ayez, il sera pire », a déclaré une deuxième source régionale à propos du potentiel de propagation du conflit au-delà de Gaza.

(Reportage supplémentaire de Humeyra Pamuk à Washington, Jonathan Saul à Jérusalem et Andrew Mills ; édité par Crispian Balmer et Pravin Char)