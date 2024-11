Aperçu Kings vs Hawks : apprendre à voler

Bonjour, si vous avez dépassé le résumé de l’article, je veux que vous sachiez que je suis désolé, que les trucs de faucon-tuah n’ont jamais été aussi drôles et que je l’ai fait pour votre propre bien. Sincèrement, j’espère que vous avez suffisamment grincé des dents pour savoir que vous n’avez vraiment pas besoin de vous lancer dans les commentaires et de faire ces blagues maintenant. Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas de quoi je parle : ne cherchez pas sur Google, ne vous inquiétez pas. La culture Internet vaut rarement la peine d’être recherchée et cela ne vaut certainement pas la peine que votre femme (ou votre mère) la voie dans votre historique de recherche. Hé, en parlant de ça, les Sacramento Kings sont à Atlanta aujourd’hui pour un premier match contre Trae Young et quiconque ne figure pas sur ce rapport sur les blessures de Guerre et Paix qui a été publié hier ! Out Bogi Bogdanovic, Out De’Andre Hunter, Out Dyson Daniels, Out Kobe Bufkin, Cody Zeller et Vit Krejci… Dedans ? Eh bien, des bandages et du ruban adhésif KT, je suppose. Et beaucoup de balle de héros Trae Young.

Parlons basket des Kings.

Quand: Vendredi 1er novembre, 16h30 PST

Où: State Farm Arena, Atlanta, Géorgie

TV: NBCSCA – Kyle Draper (play-by-play)

Radio: Sactown Sports 11h40

Pour votre considération

Risacher à l’extérieur : Alors, à quel point sommes-nous inquiets maintenant pour les Sacramento Kings et leur début de saison ? Perdre contre deux bonnes équipes, surtout dans des matchs aussi gagnables qu’ils l’étaient, n’est jamais amusant. Battre les mauvaises équipes, jamais aussi satisfaisant. Mais maintenant, après quatre matchs dans la saison, est-il plus facile pour votre cœur de savoir que les Kings ont six maigres points sur un départ de 4-0 ? Ce n’est pas de la rhétorique, je suis vraiment curieux de savoir ce que le lecteur moyen du Kings Herald pense de tout cela.

Passons au match de ce soir : les Hawks sont une équipe profondément étrange. Dirigé par Landry Fields et ce qui ressemble parfois à un groupe de frères fraternels, le front office des Hawks a été partout ces dernières années, déposant une tonne de capital de repêchage sur Dejounte Murray, puis l’expédiant après deux saisons de son meilleur basket-ball. , des rumeurs flottantes sur l’échange de Trae, la sélection de joueurs qui ne correspondent pas à ce qu’ils disent vouloir faire, l’échange d’entraîneurs… il y a un peu de chaos à Atlanta. Attraper l’ancien entraîneur du Jazz Quin Snyder, et à la mi-saison aussi, est une chance fantastique, mais il arrive souvent qu’ils aient l’impression d’être dirigés par un comité d’utilisateurs de Twitter et de panélistes d’ESPN.

Tout cela étant dit : c’est toujours une équipe puissante qui pourrait surprendre une équipe non préparée pour le combat… tout en étant également une équipe qui a perdu contre les Wizards (en amélioration) deux matchs de suite ce soir. Au cours de cinq matchs, les Hawks se sont fortement appuyés sur leur attaque pour s’en sortir : 7e pour les points par match à 117,6 points par match, courant au 5e rythme le plus rapide de la ligue et arborant actuellement la 11e meilleure note offensive de la ligue. Les Hawks tirent le deuxième plus grand nombre de lancers francs de la NBA, sont 19e pour les tentatives à deux et trois points et se classent parmi les dix derniers en pourcentage de trois points et les dix premiers en pourcentage de deux points. Le moteur de cette équipe reste Trae Young, qui, fraîchement éloigné de son meilleur coéquipier et ennemi mortel, Dejounte Murray, affiche une moyenne de 28,2 points, 11,6 passes décisives et un peu moins de 6 revirements par match. L’écrivain du Kings Herald a eu cette conversation l’autre jour et pense qu’elle a du mérite : Trae est fondamentalement bizarre par rapport à la façon dont les médias traitent le Superman de Haliburton. Tyrese a une moyenne de 20 et 5 ans pour débuter cette saison, avec moins de revirements et une aide bien plus importante, mais parce qu’il adore les podcasts et que Trae a désespérément besoin d’une intervention folliculaire et joue pour Atlanta, Haliburton est le chouchou de la ligue tandis que Trae a désespérément besoin d’une intervention folliculaire et joue pour Atlanta. reste cet homoncule raté 1.0 suintant de points et d’humeur hargneuse dans le sous-sol. Les médias adorent généralement les bons merdiers – ils lapent chaque mot de Draymond depuis une décennie maintenant. Alors, qu’est-ce qui rend Trae, un gars dont je ne suis même pas fan, différent ? Evil Haliburton ne peut pas avoir de temps d’antenne ?

Bon, revenons au jeu ici : le côté défensif des Hawks n’a pas encore montré ce que Quinn Snyder était censé apporter à la table lorsqu’il a fait le saut, et ce n’est certainement pas tout sur Quinn. Leurs chiffres réels sont corrects : ils sont 4ème pour les interceptions, 9ème pour les blocs. Mais ils sont également 28e pour les points alloués, 28e pour le classement défensif et probablement le plus accablant ici : ils accordent le plus de trois points par match à leurs adversaires tout en autorisant également le pourcentage le plus élevé de marques au-delà de l’arc. Les équipes entrant dans une arène contre les Hawks tirent à 42,1% en profondeur contre elles et réussissent en moyenne plus de 43 tentatives. Les Kings en prennent neuf de moins et gagnent 8 % de moins que cela, donc si nous voyons soudainement un match de vengeance de Huerter ou si DeRozan en frappe quelques-uns qu’il n’est pas censé faire, nous saurons que c’est réel.

Dans l’ensemble, les Hawks sont en transition : quelque part entre le tank et la compétition, avec Trae Young gardant la tête trop hors de l’eau pour brader, mais les jeunes gars comme le premier choix du repêchage, Zaccharie Risacher, n’est pas assez bon ou Onyeka Okungwu ne l’est pas. obtenir suffisamment de minutes pour aller plus haut. Jalen Johnson va faire une saison fantastique, Clint Capela existe toujours et fait des choses Capela, mais pour le moment, c’est la pire chose imaginable : tout simplement à mi-chemin.

Les petites choses

Le retour de Red Velvet : Greg a écrit hier de nombreux articles sur le retour de Kevin Huerter que nous connaissons et aimons tous de Beam Team : Saison 1. Oubliez les favoris des fans à la recherche de cette place de départ – Huerter étant bon, c’est carrément bon pour les Kings. Que ce soit en tant que 2 de départ ou 3 de secours, Kevin qui a l’air confiant, frappe avec un bon clip et se casse le cul en défense n’a pas de réel inconvénient. Si Monte ronge son frein pour donner plus de temps à Keon, Huerter joue bien signifie que sa valeur augmente. Si la défense des Kings tombe soudainement d’une falaise et qu’un joueur à faible utilisation et à plafond défensif plus élevé est nécessaire, Kevin s’intègre parfaitement sur le banc. Toutes les tailles d’échantillons sont encore si petites, mais à chaque match dans lequel Kevin continue de faire ses preuves, mon sentiment général de nervosité se transforme en « hé, si ça marche ! niveau de fandom.

Bogi vers le bas : Après avoir raté seulement 3 matchs toute la saison dernière, Bogi devrait encore manquer du temps cette saison en raison d’une opération aux ischio-jambiers qui le tiendra absent jusqu’en décembre au moins. Malgré toute l’étrangeté autour de son départ, Bogdanovic pourrait être l’ancien roi que je soutiens le plus dans la ligue et je déteste que ses réalisations après Sacramento aient été absolument abattues en raison de blessures. En incluant son année aberrante de l’année dernière, Bogi ne joue toujours en moyenne que 60 matchs par saison avec Atlanta.

Prédiction

Trae Young est coincé en enfer presque toute la nuit, avec Fox, Keon et même Keegan qui se mobilisent pour le garder toute la nuit. Plus de 25 tirs, environ 7 paniers réussis. Jalen Johnson reste un joueur que de nombreux fans des Kings convoitent ouvertement, Garrison Mathews reste un joueur que la plupart d’entre nous méprisent activement et Zaccharie Risacher fait le truc le plus intermédiaire imaginable.

Rois : 124 Faucons : 111