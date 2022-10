Aperçu instantané des districts scolaires de Dixon, Rock Falls et Sterling de l’Illinois Report Card – Shaw Local

Voici un aperçu des districts scolaires publics de Dixon, Rock Falls et Sterling.

Toutes les données proviennent de l’Illinois Report Card, qui est le rapport de l’Illinois State Board of Education publié la semaine dernière sur un certain nombre d’indicateurs de performance scolaire, notamment les taux de diplomation, la croissance de l’apprentissage et la maîtrise des mathématiques et de l’anglais.

Le rapport examine également la stabilité de chaque district, y compris ses finances, l’absentéisme et la rétention des enseignants.

En plus du rapport standard, chaque section comprend des « plats à emporter », qui sont des points de données sur la performance de chaque district scolaire au-delà des catégories principales.

Écoles publiques de Dixon

Nombre d’écoles : 5

Taux de diplomation : 86 %

Mobilité étudiante : 10%

Désignation sommaire: 3 écoles louables (Dixon High School, Reagan Middle School, Madison School), 2 écoles ciblées (Jefferson Elementary, Washington Elementary)

Percentile de croissance IAR : arts de la langue anglaise 51 %, mathématiques 50 %

Finances scolaires pour l’année fiscale : 12 000 $ par élève

Dépenses totales du district : 35 575 990 $

Financement fondé sur des preuves : 67 %

Absentéisme chronique : 29%

Rétention des enseignants : 86,7 %

Élèves inscrits à un plan d’enseignement individualisé : 17 %

> Plats à emporter : 13% des élèves de huitième année réussissent l’algèbre I; 84 % des élèves de neuvième année sont sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme ; 55 % des diplômés se sont inscrits à des études postsecondaires en moins d’un an. En 2018, quatre écoles du district ont reçu des désignations sommaires comme ciblées; Reagan Middle et Madison sont désormais répertoriés comme louables.

Écoles publiques sterling

Nombre d’écoles : 6

Taux de diplomation : 88 %

Mobilité étudiante : 11%

Désignation sommaire: 6 écoles louables (Sterling High School, Challand Middle, Franklin Elementary, Jefferson Elementary, Lincoln Elementary, Washington Elementary)

Percentile de croissance IAR : arts de la langue anglaise 41 %, mathématiques 50 %

Finances scolaires pour l’année fiscale : 12 000 $ par élève

Dépenses totales du district : 45 055 807 $

Financement fondé sur des preuves : 64 %

Absentéisme chronique : 16 %

Rétention des enseignants : 76 %

Étudiants en plans d’enseignement individualisés : 19 %

> Plats à emporter : 21% des élèves de huitième année réussissent l’algèbre I; 86 % des élèves de neuvième année sont sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme ; 55 % des diplômés se sont inscrits à des études postsecondaires en moins d’un an. En 2018, trois écoles du district ont reçu des désignations sommaires comme ciblées; Challand Middle, Lincoln Elementary et Washington Elementary sont désormais répertoriés comme louables.

École secondaire Rock Falls

Nombre d’écoles : 1

Taux de diplomation : 96 %

Mobilité étudiante : 9%

Désignation sommaire: 1 école louable

Percentile de croissance IAR : sans objet

Finances scolaires pour l’année fiscale : 15 000 $ par élève

Dépenses totales du district : 12 660 375 $

Financement fondé sur des preuves : 69 %

Absentéisme chronique : 11%

Rétention des enseignants : 93 %

Étudiants en plans d’enseignement individualisés : 15 %

> Plats à emporter : 84 % des élèves de neuvième année sont sur la bonne voie pour obtenir leur diplôme, 45 % des diplômés sont inscrits dans l’enseignement postsecondaire

Chutes rocheuses ESD 13

Nombre d’écoles : 4

Taux de diplomation : Non applicable

Mobilité étudiante : 12%

Désignation sommaire : 3 écoles louables (Rock Falls Middle, Dillon Elementary, Merrill Elementary)

Percentile de croissance IAR : 56 % arts de la langue anglaise, 55 % mathématiques

Finances scolaires pour l’année fiscale : 16 000 $ par élève

Dépenses totales du district : 14 572 729 $

Financement fondé sur des preuves : 71 %

Absentéisme chronique : 28%

Rétention des enseignants : 89 %

Étudiants en plans d’enseignement individualisés : 21 %

> A emporter : 15% de réussite en huitième année Algèbre I

Est Coloma Nelson CESD 20

Nombre d’écoles : 1

Taux de diplomation : Non applicable

Mobilité étudiante : 4%

Désignation sommaire: 1 école louable

Percentile de croissance IAR : 51 % arts de la langue anglaise, 42 % mathématiques

Finances scolaires pour l’année fiscale : 15 000 $ par élève

Dépenses totales du district : 4 259 719 $

Financement fondé sur des preuves : 90 %

Absentéisme chronique : 13%

Rétention des enseignants : 91 %

Étudiants en plans d’enseignement individualisés : 20 %

> A emporter : Compétence 21 % arts de la langue anglaise, 22 % mathématiques

Montmorency CCDS 145

Nombre d’écoles : 1

Taux de diplomation : Non applicable

Mobilité étudiante : 7%

Désignation sommaire: 1 école louable

Percentile de croissance IAR : 47 % arts de la langue anglaise, 46 % mathématiques

Finances scolaires pour l’année fiscale : 14 000 $ par élève

Dépenses totales du district : 4 258 715 $

Financement fondé sur des preuves : 89 %

Absentéisme chronique : 25%

Rétention des enseignants : 91 %

Étudiants en plans d’enseignement individualisés : 21 %

> A emporter : 8% de réussite en huitième année Algèbre I