Aperçu : Houston Dynamo contre Los Angeles Galaxy – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu de l’affrontement de dimanche de la Major League Soccer entre le Houston Dynamo et le Los Angeles Galaxy, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

LA Galaxy visera à assurer la tête de série de la Conférence Ouest de la MLS lorsqu’ils se rendront au Shell Energy Stadium pour y affronter Dynamo de Houston le dimanche matin.

Quel que soit le résultat, ces deux équipes se dirigeront vers la série finale, les hôtes occupant actuellement la cinquième place à l’Ouest, tandis que les visiteurs sont en tête du classement de la conférence.

Aperçu du match

Même si Houston ne sera pas en mesure d’égaler la quatrième place qu’ils ont obtenue la saison dernière, ils comptent actuellement 51 points, ce qui signifie que s’ils remportent quelque chose lors de ce dernier match, ils dépasseront leur total de points de la saison dernière.

Les Dynamos ont quatre points d’avance sur Vancouver, huitième, et une victoire ici assurera la cinquième place, tandis qu’un match nul ou une défaite pourrait les faire chuter à la septième place, ce qui les verra affronter l’un des clubs de Los Angeles en séries éliminatoires.

Lors de leur dernier match, Ben OlsenL’équipe de Saint-Louis a subi une surprenante défaite 3-0 contre St Louis à l’extérieur, marquant sa deuxième défaite consécutive à l’extérieur de part et d’autre d’une victoire 2-1 à domicile contre la Nouvelle-Angleterre au début du mois.

Cette victoire contre les Revs était le quatrième match sans défaite du Dynamo au Shell Energy Stadium (2 victoires, 2 nuls et 0 défaite), alors qu’ils n’ont concédé qu’une seule défaite lors de leurs 11 derniers matches dans ce stade, contre Toronto en août.

Même si les hôtes n’aimeront probablement rien de plus que de refuser à leurs prochains adversaires la tête de série, ils n’ont pas réussi à battre Galaxy lors de leurs deux dernières tentatives, leur précédente rencontre cette saison s’étant terminée par une défaite 2-1 sur la route.

Pendant ce temps, alors que nous nous dirigeons vers la dernière journée de ce qui a été une saison régulière captivante, le LA Galaxy et son rival amer, le Los Angeles FC, sont seuls en tête de la Conférence Ouest.

Pour Galaxy, l’équation est simple : gagner ou faire match nul et ils obtiendront la première place. Cependant, s’ils n’y parviennent pas et que LAFC remporte son match, la première place se résumera à un bris d’égalité avec le différentiel de buts.

Dans l’état actuel des choses, Greg VanneyL’équipe de San Jose a deux buts de mieux que ses rivaux de l’autre côté de la ville, qui ont sans doute le meilleur match qu’ils auraient pu espérer le jour de la décision, prêts à affronter le club du sous-sol de San Jose à domicile.

Néanmoins, Los Galacticos sont toujours favoris pour dominer la Conférence Ouest et entrent dans ce match avec une séquence de trois victoires consécutives et après avoir marqué 15 buts lors de leurs cinq derniers matches de championnat seulement.

Le seul souci des visiteurs ici est que leur bilan à l’extérieur est loin d’être idéal ces derniers temps, avec trois défaites enregistrées lors de leurs quatre derniers matchs à l’extérieur, alors qu’ils n’ont remporté que trois de leurs 11 dernières sorties.

Forme de la Major League Soccer du Houston Dynamo :

Nouvelles de l’équipe

Houston a vu sa liste d’absents déjà longue s’ajouter à la semaine dernière lorsque Franco Escobar a reçu un deuxième jaune 10 minutes avant le coup de sifflet final lors de la défaite contre St Louis.

L’arrière droit argentin manquera donc ce match aux côtés de joueurs comme Daniel Stères, Amine Bassi, Hector Herrera, Laurent Ennali et Nelson Quinonesqui sont tous mis à l’écart en raison d’une blessure.

Galaxy manquera également un joueur en raison d’une suspension pour ce match sous la forme de Marc Delgadoqui a franchi le seuil du carton jaune lors de la victoire de l’équipe contre Austin avant la trêve internationale.

En termes d’absents blessés, Martin Cáceres est susceptible de rater le reste de la saison en raison d’une blessure au genou, tandis que l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund Marco Reus est signalé comme doute en raison d’une élongation à la cuisse.

Composition de départ possible du Houston Dynamo :

Clark ; Dorsey, Sviatchenko, Bartlow, Schmitt ; Carrasquilla, Artur, Raines; Aliyu, Ponce, Kowalczyk

Composition de départ possible du Los Angeles Galaxy :

McCarthy ; Yamane, Garces, Yoshida, Nelson; Cerrillo, Brugman, Puig ; Pec, Joveljic, Paintsil

Nous disons : Houston Dynamo 2-2 Los Angeles Galaxy

LA Galaxy a déjà enregistré plusieurs résultats marquants cette saison, et même si nous doutons qu’ils gagneront ce match compte tenu de leur bilan à l’extérieur, nous pensons qu’ils en feront assez pour éviter la défaite et assurer la première place. en Occident.

Pour une analyse des données des résultats les plus probables, des scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

