Aperçu Giants vs Eagles, prédiction: les clés du choc divisionnaire

Les Giants ont déjà choqué la NFL cette saison. On ne s’attendait même pas à ce qu’ils concourent pour les séries éliminatoires, et encore moins à gagner un match de premier tour.

C’est là, cependant, que leur rêve improbable est censé prendre fin – à Philadelphie où ils n’ont pas gagné depuis neuf ans, contre la meilleure équipe de la NFC. Et ce n’est pas seulement que les Giants ont perdu neuf matchs de suite à Philadelphie, ou que les Eagles – avec le quart Jalen Hurts – les ont battus 48-22 dans le New Jersey à la mi-décembre.

C’est que les Eagles sont une équipe d’étoiles, avec huit Pro Bowlers, six All-Pros, un candidat MVP et un entraîneur potentiel de l’année. Les Giants sont un groupe courageux de surperformants qui ont joué au-dessus de leur niveau de talent collectif.

Alors bien sûr, à l’approche de leur match éliminatoire de division samedi soir (20 h 15 HE sur FOX et l’application FOX Sports), peu s’attendent à ce qu’ils gagnent.

“Continuez à faire ça”, a déclaré Julian Love, le gardien des Giants. “Cela a duré toute la saison. Ce n’est pas nouveau. Peut-être que quelques yeux de plus nous regardent et quelques yeux de plus doutent de nous. Ce n’est pas grave. Vous l’avez vu toute l’année, nous avons un groupe confiant dans le bâtiment.

“Nous allons là-bas et jouons simplement notre marque de football et laissons les résultats parler d’eux-mêmes.”

Il faudra peut-être leur plus gros effort de la saison aux Giants (10-7-1) pour obtenir le résultat qu’ils souhaitent contre les Eagles (13-4) et passer au match de championnat NFC. C’est beaucoup demander, mais ce n’est peut-être pas impossible.

Tout pourrait dépendre des réponses à ces questions clés sur ce jeu :

Est-ce que Jalen Hurts va vraiment bien ?

C’est peut-être la question la plus importante. Il a raté deux des trois derniers matchs avec une entorse à l’épaule, et quand il est revenu pour la finale – une victoire 22-16 contre les remplaçants des Giants – les Eagles ont protégé cette épaule en refusant de le laisser courir.

Mais cette attaque des Eagles ne fonctionne pas bien si Hurts n’est pas la menace à double sens qu’il est habituellement. Les Giants se méfient beaucoup de ce qu’il peut faire à la fois avec son bras et ses jambes, et comment il maintient les défenses déséquilibrées et devinettes.

“Il a beaucoup d’outils dans son sac”, a déclaré Love. “Il a posé une menace ou un problème à tous ceux avec qui il a joué cette année.”

Les blessures ont déchiré les Giants dans les airs dans la première moitié de leur première rencontre, puis les ont torturés au sol dans la seconde moitié. Ils savent quel genre de “problème” il peut avoir et ils se préparent à ce qu’il soit à pleine puissance samedi soir.

“J’attends Jalen Hurts, le candidat MVP”, a déclaré le coordinateur défensif des Giants Wink Martindale.

Quelle défense peut arrêter la course?

La défense des Eagles l’a fait beaucoup mieux pendant la saison régulière, abandonnant 121,6 verges au sol par match, contre 144,2 abandonnés par les Giants, qui avaient l’une des pires défenses au sol de la ligue. Et aucune des deux équipes n’a été particulièrement bonne dans la séquence, ce qui était vraiment surprenant pour les Eagles étant donné qu’ils ont récupéré le plaqueur défensif recrue Jordan Davis et signé une paire de DT vétérans à Linval Joseph et Ndamukong Suh.

Le problème pour les deux équipes, cependant, a été le tacle de deuxième niveau. Les Giants ont eu des problèmes de secondeur toute l’année, tandis que pour les Eagles, cela s’est produit par à-coups. Mais ce sera un problème particulier pour quelqu’un dans ce jeu parce que les deux équipes veulent courir plus que tout – à la fois avec les porteurs de ballon et leurs quarts-arrière mobiles. Les Giants, en particulier, ne peuvent pas gagner sans la production sur le terrain de Jones et Saquon Barkley.

Quelle que soit l’équipe qui limite le mieux le jeu de course, elle gagnera probablement.

La ligne offensive des Giants peut-elle résister à la pression incessante des Eagles ?

La ligne disparate et en proie aux blessures de New York s’est resserrée sur le tronçon et a même été une force dans la victoire par joker au Minnesota. Le plaqueur gauche Andrew Thomas pourrait même être le meilleur plaqueur gauche de la ligue en ce moment.

Mais les Giants ont des trous inquiétants – comme le plaqueur droit recrue en difficulté Evan Neal et le garde gauche Nick Gates – ce qui pourrait être un vrai problème contre une équipe des Eagles qui a eu 70 sacs absurdes cette saison. Cela inclut quatre joueurs avec des sacs à deux chiffres. Le quart-arrière des Giants, Daniel Jones, n’aura sûrement pas le genre de temps dans la poche qu’il a eu la semaine dernière.

“Nous aurons un plan pour ces gars-là”, a déclaré Jones. “Et nous avons beaucoup confiance en nos gars à l’avant.”

Les géants peuvent-ils faire pour A. J. Brown et DeVonta Smith ce qu’ils ont fait pour Justin Jefferson?

Martindale est entré dans la ronde des jokers déterminé à ne pas laisser le receveur vedette des Vikings Jefferson battre les Giants, et sa mission a été accomplie. Cela a aidé le retour du demi de coin Adoree ‘Jackson. Cela a également aidé Martindale à rappeler le blitz et à entrer dans une zone qui s’assurait que Jefferson était entre parenthèses à tout moment. Le résultat a été qu’il a réussi sept attrapés pour seulement 47 verges et a à peine joué un rôle dans le match.

Maintenant, Martindale doit trouver comment arrêter deux receveurs comme ça, tout en ne perdant pas la trace du dangereux ailier serré des Eagles Dallas Goedert (qui a sûrement remarqué les 10 attrapés pour 129 verges que l’ailier serré des Vikings TJ Hockenson avait contre les Giants dimanche dernier). Lors de la première rencontre – lorsque Goedert n’a pas joué – Brown et Smith ont terminé avec neuf attrapés combinés pour 134 verges et deux touchés, dont la plupart sont survenus en première mi-temps alors que les Eagles prenaient une grosse avance. Bien sûr, Jackson n’a pas joué dans ce match pour les Giants, pas plus que la sécurité new-yorkaise Xavier McKinney ni le secondeur Landon Collins.

Même avec ces trois-là, cependant, il est difficile de trouver un moyen de contrôler toutes les armes de capture de passe de Philly, tout en s’assurant que Hurts ne tue pas non plus les Giants hors du champ arrière.

Les Giants éviteront-ils la grosse erreur ?

L’une des vérités qui dérangent à propos de cette équipe des Giants est qu’ils ne sont généralement tout simplement pas assez bons pour surmonter une grosse erreur. Ils ont été tués par de mauvaises pénalités et des chutes dans de gros points dans la plupart de leurs défaites cette année, et ils ont gagné parce qu’ils ont rarement retourné le ballon. Pour illustrer, ils ont presque perdu contre les Vikings la semaine dernière lorsque Darius Slayton a eu une énorme chute au quatrième quart sur ce qui aurait pu être un premier jeu scellé.

Maintenant, ils font face à une équipe des Eagles conçue pour créer des erreurs. Ils ont un front féroce avec ces 70 sacs, et leur secondaire a 17 interceptions. Cela inclut un six en tête de la ligue de la sécurité CJ Gardner-Johnson, qui a raté cinq matchs avec un rein lacéré. Dans l’ensemble, les Eagles sont parmi les leaders de la ligue avec 27 plats à emporter au total.

Peut-être que la clé n ° 1 de ce match pour les Giants sera de jouer au football sans erreur et de ne pas retourner le ballon. Faire cela serait tout un tour contre cette dangereuse équipe des Eagles.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

