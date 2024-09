Aperçu : France vs Belgique – pronostics, actualités des équipes, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Ligue des Nations de lundi entre la France et la Belgique, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Deux vieux rivaux se retrouvent lundi soir, alors France hôte Belgique dans leur deuxième Ligue des Nations de l’UEFA élément phare de la nouvelle saison.

Alors que les Bleus ont perdu à domicile contre l’Italie lors de la première soirée du Groupe 2, les Diables Rouges ont récolté le maximum de points avant leur déplacement à Lyon.

Aperçu du match

Bien que la France ait pris l’avantage 13 secondes après son premier match de la Ligue des Nations, à domicile contre l’Italie vendredi soir, elle a finalement terminé bredouille, après avoir été défait par une Azzurri en pleine renaissance.

Attaquant en forme Bradley Barcola Il a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de son pays, mais l’Italie a égalisé de manière spectaculaire et les deux équipes étaient à égalité à la mi-temps.

La France a ensuite concédé deux autres buts après la pause, s’inclinant finalement à domicile contre ses homologues italiens pour la première fois depuis 70 ans.

Après une performance décevante à l’Euro 2024, l’entraîneur de longue date Didier Deschamps On s’attendait à ce qu’il réalise une prestation convaincante devant le public parisien, mais il est désormais sous pression pour éviter la défaite contre un autre voisin des Bleus.

Deschamps était à l’origine de la victoire française lors de la finale de la Ligue des Nations 2021, mais son équipe a terminé loin derrière à la troisième place de son groupe la dernière fois, n’accumulant que cinq points en six matchs.

Selon le nouveau format de l’UEFA pour 2024-25, la nation qui termine dernière de chaque groupe de la Ligue A sera automatiquement rétrogradée, tandis que les équipes classées troisièmes devront participer à un barrage de relégation.

Seules les deux premières équipes du groupe 2 seront qualifiées pour une nouvelle phase de quarts de finale. La France compte donc déjà trois points de retard sur ses principaux rivaux et ne peut pas se permettre de prendre encore plus de retard.

Rejoignant l’Italie en tête du classement du Groupe 2, la Belgique a éliminé Israël sur terrain neutre pour remporter les trois points de son premier match.

Inspiré par le capitaine Kevin De Bruyneles Diables rouges se sont imposés 3-1 en Hongrie, où le match s’est joué pour des raisons de sécurité.

Après que De Bruyne ait inscrit un doublé, il a refusé l’opportunité de compléter son triplé avec un penalty, et Lois Openda pourrait même se permettre de rater le tir comme Youri Tielemans avait également marqué plus tôt dans une deuxième mi-temps ouverte.

Maintenant, Dominique TedescoL’équipe de France cherchera à prendre sa revanche après son élimination en douceur de l’Euro 2024, aux mains de la France il y a seulement deux mois.

En fin de compte, Tedesco espère tourner la page de son premier tournoi à la tête de l’équipe et assurer à la Belgique une place parmi les deux premiers de son groupe de la Ligue des Nations, avant de se tourner vers la Coupe du monde 2026.

Les Belges n’ont pas réussi à atteindre la dernière phase finale de la Ligue des Nations, et améliorer leur meilleur classement, une quatrième place au classement général – enregistrée en 2021 – montrerait qu’ils sont sur la bonne voie.

Forme de la France en Ligue des Nations :

Fiche France (toutes compétitions confondues) :

Formulaire de qualification pour la Ligue des Nations de Belgique :

Formulaire de la Belgique (toutes compétitions confondues) :

Nouvelles de l’équipe

Après Michel Olise a été appelé pour la première fois, après avoir impressionné aux Jeux olympiques alors que la France remportait une médaille d’argent, l’ailier du Bayern Munich a débuté vendredi et rivalisera désormais avec Ousmane Dembélé pour garder sa place.

Didier Deschamps a également fait appel à Bradley Barcola dans l’équipe des Bleus contre l’Italie – et avec beaucoup d’efficacité – mais a par ailleurs gardé confiance en la plupart de son équipe pour l’Euro 2024 ; agent libre Adrien Rabiot et défenseur de l’Inter Milan Benjamin Pavard ont tous deux été abandonnés, cependant.

Après avoir encaissé trois buts, Jules Koundé et Dayot Upamecano sont des candidats à la promotion depuis le banc, tandis que Marcus Thuram et Randal Kolo Muani font partie des options d’attaque alternatives des hôtes.

En plus de l’absence volontaire du gardien du Real Madrid Thibaut Courtoisqui entretient une relation conflictuelle de longue date avec Domenico Tedesco, la Belgique sera à nouveau privée de son meilleur buteur de tous les temps Romelu Lukaku lundi, alors que la nouvelle recrue de Naples a été mise au repos.

Défenseur vétéran Jan Vertonghen a pris sa retraite du football international, tandis que celui d’Arsenal Léandro Trossard n’a pas été sélectionné, car Tedesco a offert à certains jeunes joueurs une chance d’impressionner contre Israël : Maxime De CuyperNouveau garçon celtique Arne Engels et adolescent du Borussia Dortmund Julien Duranville tous ont fait leur apparition.

Sans Lukaku disponible, Manchester City associe Kevin De Bruyne et Jérémy Doku uniront à nouveau leurs forces pour soutenir l’attaquant solitaire Lois Openda à l’avant.

Composition possible de l’équipe de France :

Maignan; Koundé, Saliba, Konate, T. Hernández ; Kanté, Zaïre-Emery; Dembélé, Griezmann, Barcola ; Mbappé

Composition possible de l’équipe de Belgique :

Châteaux ; Castagne, Faes, Théate, De Cuyper ; Onana, Tielemans; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Ouvert

On dit : France 2-1 Belgique

Vainqueur de chacune des trois dernières confrontations entre ces deux nations, la France détient certainement un avantage psychologique sur ses voisins – et elle sera mise à rude épreuve par la défaite de vendredi.

Même si la Belgique a brillé par moments lors de son premier match de la Ligue des Nations, elle semble toujours fragile en défense : Kylian Mbappé et compagnie devraient capitaliser sur toutes les erreurs.

