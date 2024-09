Aperçu : Flamengo vs. Penarol – pronostics, actualités de l’équipe, compositions

Sports Mole présente un aperçu du choc de la Copa Libertadores de jeudi entre Flamengo et Penarol, y compris les pronostics, les nouvelles de l’équipe et les compositions possibles.

Pour la troisième fois au cours des quatre dernières éditions du Coupe Libertadores, Flamengo participera aux quarts de finale, en accueillant Pénarol lors du match aller jeudi au Maracana.

Malgré la défaite lors de leur précédente rencontre dans ce tournoi, 1-0 à Bolivar, Mengao s’est qualifié pour le prochain tour avec un score cumulé de 2-1, tandis que les Uruguayens ont perdu leur match retour contre The Strongest sur le même score mais ont pu passer grâce à une victoire 4-0 lors du premier match de cette confrontation.

Aperçu du match

© Imago

Après leur échec au match retour contre Olimpia en huitièmes de finale de ce tournoi il y a un an, s’inclinant 3-1, Flamengo a tenu bon et a évité un sort similaire en 2024.

TiteLes hommes de s ont souffert tout au long de leur précédente rencontre face aux Libertadores, n’ayant que 25% de possession de balle tout en concédant huit tirs cadrés mais n’encaissant qu’un seul but.

Depuis sa défaite 2-1 en championnat national contre Fortaleza en juillet, cette équipe est invaincue depuis huit matchs de compétition consécutifs au Maracana, remportant six de ces rencontres.

À domicile dans ce tournoi, le club basé à Rio a été quasiment sans faute, remportant ses quatre rencontres au Maracana sans encaisser un seul but.

Flamengo est invaincu lors de ses sept derniers quarts de finale dans cette compétition, n’ayant perdu qu’un seul match à domicile contre la Libertadores lors des huit derniers de ce siècle en 2010 (3-2 contre l’Universidad de Chile).

Jeudi sera seulement la deuxième fois qu’ils affronteront une équipe d’Uruguay dans la phase à élimination directe de ce tournoi, Urubu ayant perdu ce match contre Defensor 3-2 au total malgré une victoire au match retour à domicile, 2-0.

© Imago

Tout au long du tournoi, Peñarol s’en est sorti grâce à quelques victoires convaincantes à domicile, qui lui ont permis d’accéder aux quarts de finale pour la première fois depuis 2011.

Diego AguirreL’équipe de Croatie a remporté ses quatre matches à domicile dans cette compétition par une marge combinée de 13-1, mais a perdu trois de ses matchs à l’extérieur.

Ce club est invaincu lors du match aller d’un quart de finale de ce tournoi dans les années 2000, mais il a perdu ses deux matchs à l’extérieur contre la Libertadores à ce stade de ce siècle.

Un seul de leurs cinq derniers matchs à l’extérieur, toutes compétitions confondues, s’est soldé par une défaite dans le temps réglementaire, et il s’agissait de la défaite susmentionnée contre The Strongest.

Cette année, Penarol a un bilan de 100 % en Libertadores lorsqu’il marque en premier, mais il a également perdu tous ses matchs dans ce tournoi lorsqu’il a concédé le premier but.

Decano n’a jamais perdu un match de Copa Libertadores contre Flamengo, remportant trois des quatre rencontres contre eux dans cette compétition et n’ayant encaissé aucun but dans aucune de ces rencontres.

Forme de la Copa Libertadores de Flamengo :

Forme Flamengo (toutes compétitions) :

Forme Penarol Copa Libertadores :

Forme de Penarol (toutes compétitions) :

Nouvelles de l’équipe

© Imago

Avant ce match, Flamengo pourrait être absent Nicolas de la Cruz et Michel en raison de blessures à la cuisse, tandis que Everton, Matias Vina et Pedro sont absents pour la saison en raison d’une déchirure du tendon d’Achille, d’un problème au genou et d’un problème au LCA, respectivement.

Buts de Luiz Araujo et Léo Pereira lors du match aller contre Bolivar, c’était finalement tout ce dont ils avaient besoin pour avancer.

Entre la première et la deuxième manche de leur précédente confrontation, deux changements ont été apportés au onze de départ du Peñarol, avec Léo Coelho et Maximiliano Olivera remplacement Lucas Hernandez et Jaime Baez.

Grâce aux buts de Facundo BatistaBáez, Maximiliano Silvera et Léonard de Vinci Fernández Lors du match aller des huitièmes de finale, Peñarol a pu décrocher une place en quarts de finale de cette compétition.

Composition possible du onze de départ de Flamengo :

Rossi; Varela, Bruno, Pereira, Lucas; Allan, Pulgar ; Gerson, De Arrascaeta, Araujo; Pierre

Composition possible du onze de départ de Peñarol :

Aguerre ; Milans, Coelho, Méndez, Rodriguez, Olivera ; Ramírez, García, Batista, Darias ; Argenta

Nous disons : Flamengo 1-0 Peñarol

Flamengo n’a pas été à son meilleur niveau dans ce tournoi jusqu’à présent, mais ils semblent toujours s’imposer à domicile, nous prévoyons donc une victoire serrée lors du match aller.

Pour une analyse des données sur les résultats les plus probables, les scores et plus encore pour ce match, veuillez cliquer ici.

Aperçus par email

Cliquez ici pour obtenir Taupe sportiveRecevez chaque jour par e-mail des aperçus et des prédictions pour chaque match majeur !