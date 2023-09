Aperçu final de l’US Open Cup : Houston prépare Messi, Miami

Avant la finale de l’US Open Cup mercredi contre l’Inter Miami et la superstar mondiale Lionel Messi, l’entraîneur-chef du Houston Dynamo, Ben Olsen, souhaite naturellement garder ses cartes près de sa poitrine.

« Si j’avais le bon plan pour l’arrêter [Messi]je ne vous le donnerais pas », a déclaré sans ambages Olsen lors d’une conversation avec ESPN à la fin de la semaine dernière. « Je ne veux pas trop entrer dans cela. »

Fair-play pour l’entraîneur qui a la tâche peu enviable de tenter d’arrêter le septuple Ballon d’Or. Sans doute le plus grand de tous les temps dans ce sport, Messi, 36 ans, a rapidement fait taire l’idée d’une potentielle semi-retraite après avoir rejoint la MLS plus tôt cet été. Malgré son âge et sous les projecteurs d’une victoire de rêve en Coupe du monde avec l’Argentine l’hiver dernier, Messi a maintenu son élan impressionnant de Qatar 2022 en devenant un boulet de démolition offensif puissant et dynamique pour Miami.

Soutenu par d’autres recrues estivales comme Sergio Busquets et Jordi Alba, ainsi que d’autres personnalités clés, l’attaquant a déjà récolté 11 buts et huit passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues. Au cours de cette courte période, il a également : Il a relancé l’équipe autrefois classée dernière dans le classement de la Conférence Est grâce à un titre en Coupe de la Ligue, a tenu une série d’invincibilité dans les matchs auxquels il participe et a également eu la chance de remporter un autre trophée ce mercredi. à l’US Open Cup.

Mais qu’en est-il du Dynamo ?

Vivant dans un rajeunissement plus discret, Houston sera sans aucun doute l’opprimé lors de sa visite à Messi and Co. en Floride cette semaine. Ils n’ont pas le même pouvoir de star ni la même attention mondiale que leurs adversaires, mais ils auront toujours une chance de voler la vedette et un éventuel trophée au n°10 de Miami.

Avant la finale de l’US Open Cup, voici ce qu’Olsen et quelques joueurs de Houston avaient à dire sur la préparation du championnat et sur la tentative d’arrêter La Pulga.

Lionel Messi tentera de remporter son deuxième trophée avec l’Inter Miami avant la finale de l’US Open Cup contre le Houston Dynamo. Photo de Logan Riely/Getty Images

Le « redémarrage » de Houston dans une année 2023 prometteuse

Avant de plonger dans Messi, revenons d’abord rapidement sur la manière exacte dont le Dynamo est arrivé ici – surtout si l’on considère à quel point ils étaient en désordre il y a 12 mois. Fin 2022, Houston était plus connu pour ses défauts que pour ses succès.

Après une chute au dernier rang de la Conférence Ouest en septembre de l’année dernière, le Dynamo a licencié l’entraîneur-chef Paulo Nagamura avant qu’il ne puisse terminer une première saison complète avec le club. Peu de temps après, et avec de faibles chances en séries éliminatoires, ils n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS pour une cinquième année consécutive.

Ayant besoin d’une reconstruction indispensable, Olsen, ancien entraîneur de DC United qui a remporté l’US Open Cup 2013, a ensuite été nommé entraîneur de Houston en novembre 2022. Au début de son mandat, il s’est fixé trois objectifs : Faire en sorte que ses joueurs plus en forme, pour expliquer clairement comment ils doivent jouer et pour changer la mentalité et la culture de l’équipe qui avait un bagage précédent.

« C’est un effort de groupe et ce n’est, espérons-le, que le début. Nous sommes loin d’être un produit fini, et à bien des égards, c’est une sorte de redémarrage de l’organisation du côté sportif. Il y a beaucoup de mouvement au sein du front office. « , a déclaré Olsen, qui a également souligné le travail de base construit par le directeur général Pat Onstad et le tout premier directeur technique Asher Mendelsohn. « C’est en quelque sorte un redémarrage », a ajouté Olsen.

Suite à une longue liste de renforts et de changements d’effectif effectués sous Olsen et grâce à l’investissement du propriétaire majoritaire Ted Segal, Houston a commencé à prendre de l’ampleur. La défense est devenue plus fiable et rigide, le capitaine de l’équipe et international mexicain Héctor Herrera a rapidement commencé à jouer au niveau d’un candidat MVP de la ligue, et le terrain du club au Shell Energy Stadium est alors devenu une forteresse avec un record continu de 10V-3D-2D. en championnat.

Malgré un calendrier chargé qui leur a été imposé en 2023, la formation fortement remaniée de Houston en a profité en progressant non seulement en saison régulière, mais également en US Open Cup. « Avec beaucoup de matchs, vous utilisez beaucoup de joueurs et c’est une bonne chose », a déclaré Olsen. « Cela crée une meilleure culture. Tout le monde participe à la saison, plutôt que de rester sur la touche. »

En bonne forme physique, solide défensivement et désireuse de faire passer le ballon à travers son milieu de terrain et en particulier Herrera, l’équipe qui occupe une place digne des séries éliminatoires à la quatrième place de la Conférence Ouest de la MLS se retrouve maintenant à se préparer pour la finale de la Coupe de l’US Open. Et se préparer à relever le plus grand défi de leur reconstruction.

jouer 0:37 Lionel Messi réfléchit à ses projets de retraite Lionel Messi de l’Inter Miami parle de son avenir et de la possibilité de jouer en Argentine avant de prendre sa retraite.

Viser ou tenter d’arrêter Messi

« Vous pouvez perdre le match en une seconde », a déclaré le défenseur de Houston Erik Sviatchenko à propos de la défense de Messi. « Il peut profiter de la moindre erreur ou de la moindre inconscience de l’équipe. »

Sviatchenko, un joueur danois d’origine ukrainienne arrivé au Dynamo plus tôt cette année, en sait long sur la perspective d’essayer de gêner un joueur comme Messi. En 2016, il a affronté l’Argentin à deux reprises lors de matches de phase de groupes de l’UEFA Champions League entre le Celtic (son ancien club) et Barcelone.

« Je ne dirais pas que j’ai vécu la meilleure expérience », a déclaré le défenseur en riant. « Le premier match que nous avons joué contre Messi et Barcelone, avec le Celtic, nous avons perdu 7-0. » Le deuxième match, au cours duquel il a écopé d’un carton jaune pour faute sur l’attaquant argentin, a été perdu 2-0. Fort de cette expérience, il a suivi des cours en interne.

« Nous devons être très compacts et nous devons vraiment être prêts », a déclaré Sviatchenko sur la manière de gérer Messi mercredi. « Si quelqu’un perd son marqueur ou perd un duel, alors le prochain sera là, pour s’entraider. C’est plus un état d’esprit qu’une façon de se défendre. »

Le défenseur du Houston Dynamo, Erik Sviatchenko, a déjà affronté Messi à deux reprises lorsque l’Argentin jouait pour Barcelone et que Sviatchenko jouait pour le Celtic. (Photo de John Rivera/Icon Sportswire via Getty Images)

Rester compact et organisé sera la clé pour Houston alors qu’ils tentent d’empêcher Messi et d’autres de créer des occasions dangereuses, mais cela ne garantit pas nécessairement qu’ils vont simplement s’asseoir et laisser les autres dicter le jeu.

« Une chose importante pour nous est de garder le ballon et d’être propre avec le ballon », a ajouté Artur, milieu de terrain et nouvel ajout à la saison 2023 pour Houston. « Parce que pour moi, c’est la meilleure façon de défendre, c’est quand on n’a pas besoin de défendre. Il faut donc bien garder le ballon, faire bouger le ballon et peut-être les faire défendre un peu. »

Une autre option consiste à éliminer Messi plus haut sur le terrain. Considérant que le Dynamo totalise en moyenne 12,8 fautes et 2,56 cartons jaunes par match de MLS, cela n’est peut-être pas hors de question.

« Si vous pouvez le garder loin du but aussi longtemps que le match continue, parce que Messi parfois dans le rôle qu’il joue actuellement, il s’éloigne également du but pour récupérer le ballon », a déclaré Sviatchenko lorsqu’on l’a interrogé sur une source potentielle de faiblesse. pour le joueur de Miami. « Mais bien sûr, cela ne sera pas possible avant 90 minutes. Il apparaîtra, il apparaîtra dans des espaces où il se retrouvera dans des endroits dangereux, soit pour aider, soit pour frapper au but. C’est très difficile de voir où sont les faiblesses », a ajouté Sviatchenko.

Olsen, à sa manière, a également réaffirmé l’idée que Messi sera une complication tout à fait unique à affronter. « Permettez-moi de demander aux 5 000 entraîneurs qui ont déjà essayé de l’arrêter sans y parvenir, des gars avec de meilleures qualifications que moi », a fait remarquer Olsen.





La bonne « mentalité » mais la pression sur Miami

Ce qui rendra les choses particulièrement difficiles pour Houston, c’est que Messi ne sera pas seul. Bien qu’il soit facile de se concentrer sur d’autres figures d’élite telles que Busquets et Alba, Miami a pu obtenir un impact offensif supplémentaire grâce à des noms comme Leonardo Campana, Robert Taylor et Facundo Farías, entre autres.

« Bien sûr, vous voulez condenser l’espace et le limiter [Messi] et faire tout ce que tout le monde essaie de faire avec tous les grands n°10, mais en réalité, nous les disséquerons en tant que groupe et nous ferons ce que nous faisons avec toutes les équipes », a déclaré Olsen à propos de la préparation. « Ce dont nous avons besoin Concentrez-vous sur les domaines sur lesquels nous devons peut-être peaufiner certaines de nos tactiques, [is] pour prévenir leurs forces et également comprendre comment exploiter leurs faiblesses. C’est tout ce que nous faisons pour chaque équipe et il n’y aura pas de préparation différente. »

Sviatchenko était d’accord avec ce concept selon lequel il s’agissait davantage d’une tâche dirigée contre un groupe et non contre un individu. « Je pense que nous devons simplement considérer cela comme une excellente opportunité en tant qu’équipe, en tant que joueur, d’affronter non seulement un joueur [like Messi]mais une équipe qui compte de grandes personnalités [it]et c’est une bonne équipe », a déclaré le défenseur de Houston.

L’idée d’un état d’esprit équilibré nécessaire dans un match de haut niveau comme celui de mercredi a également été évoquée par Sviatchenko.

« La mentalité est quelque chose de plus important quand on aborde ces matchs décisifs que sont les finales. Nous avons un groupe qui a participé aux finales, qui a gagné les finales. Je pense que nous devons vivre ce genre d’expérience et partager cette expérience », a déclaré l’ancien joueur du Celtic.

« Parfois, c’est difficile de le partager verbalement, mais c’est plus facile de le partager quand on est sur le terrain… d’être concentré, d’être concentré sur chaque détail du jeu et cela ne dure que 90 minutes, vous savez, et nous sommes capables de nous concentrer pendant 90 minutes.

Olsen, les cartes métaphoriques serrées contre sa poitrine, a finalement cédé un peu lorsque le sujet du message et de la mentalité de l’équipe a été évoqué. Il n’était pas disposé à partager des détails et a souligné qu’il ne « voulait pas vraiment entrer dans cela », mais il a brièvement fait la lumière sur la façon dont les autres voient Houston et Miami alors qu’ils se dirigent vers la finale.

« Certes, la pression sera sur eux [Miami]. Ils sont à la maison, ils seront les favoris », a déclaré Olsen. « Nous sommes habitués à cela, nous vivons en quelque sorte dans cet espace de toute façon, donc rien ne changera en ce qui concerne les attentes en dehors de Houston et de notre vestiaire. »

« Cela nous convient », a déclaré Olsen.