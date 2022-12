Aperçu (exclusif) – Hollywood Life

Pouvez-vous croire la finale de la saison de Les sœurs Culpo est là!? La famille Culpo se réunit dans leur maison d’enfance à Rhode Island pour un repas et pendant ce doux moment, maman Susan décide de sortir un objet qu’elle a trouvé laissé sur le trottoir de New York. Dans un aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 5 décembre, Susan, tenant sa petite-fille Solei à table, dit à sa famille: “Vous les gars, je dois vous montrer quelque chose que j’ai choisi dans la poubelle que tout le monde va vouloir et tout le monde est va me demander d’utiliser. Ses enfants et son mari réagissent immédiatement en demandant : « Quelle poubelle ? et “À qui sont les déchets ?”

Plus de journaux télévisés :

“C’était à New York, je marchais, je suis allé au Whitney Museum, et je revenais à pied et c’était dans une boîte propre, et c’était propre sur le trottoir”, explique Susan. « Alors, que faisiez-vous en regardant dans une boîte propre sur le trottoir ? » demande son mari Peter.

“C’était tellement évident. Je vais tout vous montrer. Vous allez tous être jaloux, vous êtes tous des imbéciles », s’exclame-t-elle en marchant vers un placard sous l’escalier, tandis qu’Olivia dit que sa mère « a vraiment touché le jackpot pendant COVID avec sa cueillette des ordures.

“Tout le monde était comme, ‘Vous savez quoi? Je veux rester propre, je veux éviter tous les germes, je ne vais pas ramasser les ordures de qui que ce soit. Mais maman n’avait peur de rien ! plaisante le mannequin, avant que sa mère ne rentre dans la pièce vêtue de rien d’autre qu’un costume d’Halloween en carton de lait.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Oh non, maman,” dit Olivia les yeux écarquillés. “Je suis désolé, le costume d’Halloween le plus facile de tous les temps. Vous êtes tous jaloux ! Suzanne rit. En un instant devant les caméras, Sophia Culpo, aux côtés de ses sœurs, réagit à la scène en disant: “Notre mère doit aller sous la douche tout de suite et brûler cette chose parce que c’est dégoûtant.”

“Je suis triste de dire que je ne pense pas que ce soit la pire chose qu’elle ait jamais choisie dans les ordures”, ajoute Olivia, tandis que Sophia dit, “Ou usée.”

Lien connexe Lié: Anitta, Kylie Jenner, Olivia Culpo et d’autres stars sexy en hauts courts à Coachella

“Je peux dire qu’Aurora le veut vraiment”, dit Susan à table, en regardant son aînée. Aurora demande à sa mère si elle l’a lavé, notant qu’il pourrait y avoir des puces ou des punaises de lit, mais Susan est certaine qu’il “n’avait pas besoin d’être lavé”. “Je ne suis pas inquiète, c’est tout ce que je peux vous dire,” dit Susan, en restant là ! Ah, la famille.

Avant la finale, Olivia a également parlé à HL dans une interview EXCLUSIVE et a admis qu’avant le tournage, elle était “un peu nerveuse” à propos de ce que ses parents diraient dans l’émission. “Ils n’ont tout simplement pas de filtre !” elle a ri. “Il y a tellement de choses qui auraient pu mal tourner, par où commencer !?”

Olivia a ajouté qu’elle espère que les fans “se retrouveront un peu dans les histoires de tout le monde dans la série”. L’ancienne Miss Univers a discuté avec HL en partenariat avec Rao’s Homemade, où elle a partagé sa recette épique pour ses curseurs de friteuse à l’air au poulet parm faits maison en utilisant la délicieuse sauce Marinara de la marque. « Je viens d’une grande famille italienne. Nous aimons la nourriture. La nourriture est à la base de tout ce que nous faisons, et Rao’s est la chose la plus proche que vous puissiez trouver qui ressemble à la sauce maison de votre grand-mère », a-t-elle déclaré. Sa recette peut maintenant être trouvée sur le site Web de Rao’s Homemade pour vos propres besoins de cuisine maison!

Les sœurs Culpo termine sa première saison ce soir sur TLC et Discovery Plus à 21 h HE.