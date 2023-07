Aperçu exclusif des docu-séries – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : A&E

Les nouvelles docu-séries Les secrets de Miss America premières le 10 juillet et plonge dans les secrets longtemps gardés du plus ancien concours de beauté d’Amérique et expose les scandales choquants au centre de tout cela. HollywoodLa Vie a un aperçu EXCLUSIF de la première qui présente d’anciennes gagnantes de Miss America parlant de leurs expériences lorsqu’elles portaient la couronne.

« A partir du moment où vous êtes couronnée jusqu’à la fin de votre année, votre vie ne vous appartient pas et vous n’avez pas le temps d’y penser », Miss American 2017 Boucliers avisés dit. « Pendant mon année, je n’avais pas le droit de dire que j’avais un petit ami. Il a été précisé que Sam [Haskell] était en charge et ce qu’il a dit est allé. Les petits amis n’étaient pas autorisés à exister quand vous êtes Miss America.

Miss Amérique 2013 Mallory Hagan a révélé que « dans les coulisses, il y avait des règles selon lesquelles aucun homme n’est autorisé dans votre chambre d’hôtel, y compris votre père ». Alors qu’elle a eu « tellement de moments phénoménaux en tant que Miss America », la réalité du travail est que c’est « 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, pendant toute l’année ».

Miss Amérique 2001 Angela Pérez Baraquio ajoutée, « Je ne pense pas que quiconque puisse vous préparer pour cette année. Ils nous ont littéralement donné un dossier avec toutes vos apparitions et vos itinéraires seulement un mois à l’avance car c’est tellement intimidant de voir toute l’année devant vous.

Betty Maxwell, qui a remporté le titre de Miss America en 2016, a expliqué comment son voyage de retour n’était devenu qu’un drame. L’un des petits amis de son amie lui a amené Taco Bell, puis quelqu’un a appelé le PDG de l’époque, Sam Haskell, et lui a dit que le petit ami de Betty avait passé la nuit avec elle.

« Et puis j’ai été alésé par Sam Haskell pour quelque chose que je n’ai pas fait », dit Betty. «Ils sont très, très, très anti-petit ami parce qu’ils veulent que vous ressembliez à la chérie de l’Amérique. Ils essaient d’être féministes et #MeToo et toutes ces choses et en même temps, ils ne pensent pas que tous les jeunes de 20 ans sortent avec quelqu’un. Les secrets de Miss America sera diffusé le lundi à 22 h sur A&E.

