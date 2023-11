Aperçu et prévisions Tennessee vs Missouri

Après une défaite 30-21 contre la Géorgie n°2, le Missouri n°14 (7-2, 3-2) cherchera à rebondir lorsqu’il accueillera le n°13 Tennessee (7-2, 3-2) en devant sa quatrième salle consécutive à guichets fermés. Le Tennessee vient de remporter une victoire de 59-3 contre UConn et une victoire samedi les mènera dans une situation similaire dans laquelle se trouvaient les Tigers il y a une semaine, ce qui est l’occasion d’affronter la Géorgie la semaine prochaine et de contrôler la division Est de la Conférence du Sud-Est avec une victoire. (si la Géorgie perd contre Ole Miss cette semaine).

Informations sur le coup d’envoi Temps: 14h30 CT Emplacement: Faurot Field, Columbia, Missouri. LA TÉLÉ: CBS (Brad Nessler, Gary Danielson, Jenny Dell) Radio: Réseau radio Tiger (Mike Kelly, Howard Richards, Chris Gervino) Historique de la série : Le Tennessee mène 6-5 Propagé: Tennessee-2 Rapport de blessure de Mizzou CB Ennis Râteau: Probable QB Brady Cook : Probable HB Cody Schrader : Probable WR Théo Wease : Probable WR Luther Fardeau III : Discutable DT Realus George : Discutable

À propos du Tennessee

Depuis Celui de Josh Heupel arrivée au Tennessee en 2021, les Volontaires ont eu Eli Drinkwitz et le numéro du Missouri. En 2021, les Vols sont venus en Colombie et ont battu les Tigers 62-24 avant de les battre 66-24 à Knoxville l’année dernière, ce qui signifie qu’ils ont dominé Mizzou 128-48 en deux matchs. Maintenant, l’offensive des Volontaires a un peu changé par rapport à l’année dernière. Le Tennessee a eu l’attaque par la passe n ° 1 du pays, dirigée par le quart-arrière Hendon Hooker et récepteurs plus larges Cédric Tillman et Jalin Hyatt. Cette année, les Vols ont la troisième meilleure attaque au sol menée par les porteurs de ballon Jaylen Wright, Dylan Sampson, Jamari Petit et quart-arrière Joe Milton. Cela signifie donc que les Vols ont toujours quelqu’un de nouveau dans le champ arrière. “Ils sont vraiment bons en porteur de ballon et ils ont une très bonne profondeur et tous les trois sont des coureurs coriaces”, a déclaré Drinkwitz lors de la journée des médias mardi. “Ils ont une grande vitesse (et) une bonne vision. Le premier gars (Wright), en particulier les joueurs arrières, ne les fait normalement pas tomber. Nous devons donc faire du bon travail pour maintenir le contrôle des écarts et avoir des chevauchements. joueurs de notre défense. » Drinkwitz a raison sur les dos et les qualités qu’ils possèdent. Cependant, la dernière chose qu’il a dite à propos de Wright sera énorme pour cette équipe du Missouri qui a eu du mal à plaquer toute l’année. Wright est le meneur de l’équipe et troisième de la SEC avec 826 verges au sol et trois touchés sur 110 courses (7,5 verges par course). Cinq cent trente, soit 64 %, de ses 826 yards surviennent après contact. Il se classe au 24e rang du FBS et parmi les porteurs de ballon avec 50 courses ou plus, ses 4,26 verges après contact par tentative le placent au troisième rang au pays. En plus de cela, il a également réalisé 30 courses de 10 yards ou plus et constitue une menace de réception hors du champ arrière avec 19 réceptions pour 111 yards. Sampson et Small sont similaires en ce qui concerne les verges après contact. Sampson a enregistré 405 yards (225 après contact ou 55%) et sept touchdowns (mène l’équipe) en 71 courses. Il compte également 14 réceptions pour 160 yards et un touchdown. Small compte 415 yards (218 après contact ou 52%) et deux touchdowns en 81 courses. Milton a totalisé 265 verges et cinq touchés (deuxième de l’équipe) en 59 courses (4,5 verges par course), et seulement 76 verges, soit 28 % de ses verges, ont été réalisées en mêlée. Ainsi, la discipline des écarts et le tacle seront des éléments clés pour arrêter la course. Mizzou compte 88 plaqués manqués cette saison et affiche une moyenne de 9,78 plaqués manqués par match. Malgré la menace de Milton en se précipitant sur le ballon, il continue d’afficher des chiffres en tête de l’attaque par la passe des Vols, au 58e rang, en complétant 65,4 % des 2 016 verges, 15 touchés et quatre interceptions. Au cours des cinq derniers matchs, il a complété 69,5 % de ses passes pour 1 091 verges, sept touchés et deux interceptions. Le Tennessee compte sept joueurs avec 100 verges ou plus, menés par le receveur Écureuil Blancqui compte 45 réceptions pour 556 yards et deux touchdowns. Le Missouri doit se concentrer sur la course mais ne pas surcompenser car Heupel et son attaque de passe peuvent toujours le composer et déplacer le ballon dans les airs.

Bien qu’aucun joueur défensif n’ait été nommé dans l’équipe All-SEC de pré-saison, les Vols ont toujours eu l’une des meilleures défenses du pays. Le Tennessee est classé 21e dans le FBS, n’accordant que 319,6 verges par match. Il est 13e pour l’arrêt de la course avec 97,3 verges par match, cinquième pour les plaqués pour défaite par match avec 8,2 et huitième pour les sacs avec 30 (3,33 par match) et six joueurs en ayant au moins deux. “Ils jouent verticalement. Je pense que leur plan correspond à ce genre de coaching”, a déclaré Drinkwitz. “Ils sont similaires à notre style. Ils aiment exercer de la pression et des pressions multiples, n’ont pas peur de faire pression et de varier la couverture ou le déguisement. Et ils ont de très bons joueurs.” BORD James Pearce a été une force pour les Vols et mène l’équipe sous pression avec 38 et est 14e du FBS pour les sacs avec sept. Il compte également 16 plaqués, une déviation de passe et un échappé forcé. “C’est un joueur dynamique qui leur offre une grande flexibilité de position pour bien presser le passeur”, a déclaré Drinkwitz. De l’autre côté de la ligne se trouve EDGE Tyler Baronqui est deuxième de l’équipe derrière Pearce pour les pressions (29) et les sacs (cinq) et troisième pour les plaqués pour défaite avec huit. Le Tennessee est également 27e en défense contre le troisième essai et cinquième en défense contre le quatrième essai, permettant aux adversaires de se convertir sur seulement 5 tentatives sur 21 (23 %). L’offensive de Mizzou est 58e aux troisièmes essais, après avoir converti 44 tentatives sur 107 (41 %) et est 62e aux quatrièmes essais avec seulement cinq conversions sur 10 tentatives (50 %). Dans un jeu d’équipes à égalité, les troisième et quatrième essais seront critiques, tout comme le jeu de course, les revirements, le jeu dans la zone rouge et la précipitation du passeur. Les Vols seront privés de l’un de leurs meilleurs défenseurs en tant que cornerback Kamal Hadden, qui s’est blessé contre l’Alabama et est absent pour la saison. Il détient toujours la tête de l’équipe pour les interceptions (trois) et les déflexions de passes (huit) et a été le joueur de couverture le mieux noté de PFF pour les Volontaires avec 90,4. La défense contre la passe, classée 58e, devra s’appuyer sur des joueurs comme la sécurité Tamarion McDonaldqui s’aligne principalement dans la fente et sera probablement chargé de garder le receveur superstar du Missouri Luther Burden III. McDonald a enregistré 39 plaqués, 3,5 plaqués pour perte, quatre déflexions de passes (deuxième de l’équipe) et une interception. Il a également une note de couverture de 73,9 Une autre chose à laquelle le Missouri devra faire attention est que le Tennessee empile les campagnes de notation ensemble. En 2021, le Tennessee a marqué sur 10 des 11 drives, dont huit touchés et le match était pratiquement terminé à la mi-temps avec les Vols en hausse de 33-9. En 2022, c’était à peu près la même histoire. Le Tennessee a marqué neuf touchés, a dominé le Missouri 38-7 en seconde période et n’a eu qu’un seul entraînement qui ne s’est pas soldé par des points. “Oui, vous devez jouer au football complémentaire dans le sens où lorsque la défense est stoppée, l’offensive doit répondre, et si la défense ne le fait pas, alors l’offensive doit encore trouver des moyens de répondre”, a déclaré Drinkwitz. “C’est un peu ce qui s’est passé. Offensivement, nous n’avons pas réussi à maintenir le rythme et défensivement, nous devons faire un travail constant pour trouver des arrêts dans le match. “Et je pense que la pression qu’ils mettent ici, c’est qu’ils peuvent marquer si vite. Et c’est là le défi. Vous devez enfoncer vos crampons dans le sol et être capable de faire des jeux de routine régulièrement.”

Prédiction audacieuse

1. Cody Schrader obtient plus de 100 verges au sol Revenir Cody Schrader a réussi à accumuler deux matchs de 100 verges au sol lors de ses deux derniers matchs, la performance de la semaine dernière contre la Géorgie étant l’une des meilleures que nous ayons vues depuis des années contre la tant vantée défense des Bulldogs. La Géorgie n’avait pas permis à un porteur de ballon de parcourir 100 verges ou plus depuis la saison 2020 et Schrader a terminé avec 112 et un touché sur 22 courses. Le Tennessee a une excellente défense contre la course, mais Schrader a prouvé qu’il pouvait courir contre une bonne défense contre la course. Donc, je pense qu’il franchira le plateau des 100 verges, ce qui lui permettrait également de dépasser les 1 000 verges au sol pour la saison. Record de prédictions audacieuses : Dernier pronostic : 0-1, Saison : 7-8

Prédiction du jeu

Jarod : Je vais jouer devant la foule (littéralement) et dire que l’avantage de Mizzou sur le terrain les place au-dessus. C’est vraiment une sélection, et je peux faire valoir des arguments pour que l’une ou l’autre équipe gagne, mais les Tigers ont déjà disputé quatre matchs contre des adversaires classés et ils étaient au coude à coude avec la Géorgie il y a une semaine. Je crois que Mizzou gagnera et mettra fin à sa séquence de quatre défaites consécutives contre le Tennessee avec une victoire de 30-28. Gabé : Le Tennessee a dominé le Missouri 163-60 lors des trois derniers affrontements entre les équipes. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour ce jeu. Cette équipe du Missouri a résisté à presque toutes les tendances qui s’étaient développées au cours des trois dernières années et cette équipe du Tennessee, bien que bonne, ne me semble pas être une équipe capable d’en supporter 60. Je serai surpris si ce n’est pas un fermer le jeu. Je privilégierai l’équipe locale qui a été bonne dans les matchs serrés. Le Missouri gagnera 28-23.

