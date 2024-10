Aperçu et prévisions de la semaine 7 de la NFL des Bengals de Cincinnati contre les Browns de Cleveland

Ce dimanche, le Browns de Cleveland affronter les Bengals de Cincinnati. Ci-dessous, nous analysons quelques avantages, inconvénients ou réflexions générales sur les deux équipes avant de passer à nos pronostics pour le match.

« Oui, je pense que le plus important pour nous, c’est comme dans n’importe quelle saison, qu’il s’agisse de perdre des gars à cause d’échanges, de blessures, ou de tout ce genre de chose, les gars intensifient leur action. Les gars doivent être prêts à saisir leur opportunité et je pense que cette situation n’est pas différente de celle-là. Cette ligue est axée sur la mentalité du prochain homme, et nous devons être prêts à intervenir et à jouer. Donc les gars peuvent être à des endroits différents, les gars peuvent faire des choses différentes, les gars peuvent faire les mêmes choses. Nous devons simplement nous assurer que nous faisons ces choses, et nous nous concentrons sur notre travail et nous le faisons mieux pour sortir et remporter une victoire cette semaine.

Alors, quel est votre message à des gars comme Elijah (Moore) et Jerry (Jeudy) et Cedric (Tillman) maintenant que vous n’avez plus Amari (Cooper) ?

Sur ce long catch and run pour touchdown de (DeVonta) Smith la semaine dernière, que pensez-vous les gars, je suppose que c’était un bon jeu contre l’homme, mais qu’avez-vous à faire de mieux sur ce jeu que sur le dernier ?

« Ouais, je veux dire, chaque fois que vous avez du trafic, ils essaient de choisir et de se frotter et des choses comme ça, vous avez une décision à prendre. Soit vous le sous-cotez, soit vous allez au-dessus. Si vous dépassez le sommet, vous leur donnez essentiellement six, sept, huit mètres, mais vous êtes en bonne position pour pouvoir arrêter le jeu. Après cela, si vous essayez de le saper, vous avez une chance de réussir le jeu et de le maintenir inachevé, mais il y a aussi une chance que cela aille plus loin. Nous n’avons choisi aucune des réponses ci-dessus. Et c’était décevant parce que notre connaissance de ce jeu n’était pas très bonne. Ils avaient un indicateur d’homme, il y avait du trafic de l’autre côté, et nous n’avions pas prévu ce jeu, et nous l’avons eu plus tôt dans le match, donc c’était décevant.

J’attends plus de nos coins. Nous avons défié nos corners pour améliorer leur jeu pour nous. J’ai dit très fort que je pense que nos corners constituent le meilleur groupe de la NFL. Nous n’avons pas joué de cette façon jusqu’à présent cette année. Nous avons joué ainsi par moments, mais ce n’est pas le jeu du football. Il faut être cohérent. Vous regardez certains jeux, Denzel (Ward) a réalisé un excellent jeu sur un ballon en profondeur pour le briser et MJ (Martin Emerson Jr.) a réalisé un très bon jeu en interrompant une passe et des trucs comme ça. Mais ensuite, nous abandonnons ces trois jeux.

Maintenant, Greg Newsome à la fin était, je veux dire, c’est un peu la situation. Cela fait quatre minutes, vous rapprochez vos sécurités de la ligne de mêlée, vous les défiez de lancer le ballon car une passe incomplète pour l’offensive là-bas pourrait être catastrophique. Et je pensais que la couverture de Greg était bonne. C’était juste que de grands joueurs arrivaient parfois avec des jeux. Mais les deux autres, soit notre technique était mauvaise, pensaient que Martin avait perdu sur la ligne de mêlée, et puis c’était trop difficile de rattraper son retard sur ce touché. Et puis l’autre, nous n’avions tout simplement pas une très bonne conscience de ce qui se passe dans cette situation. Chaque fois que vous êtes une équipe masculine, les gens vont essayer de doubler leur mouvement, les gens vont essayer de s’isoler, puis les gens vont essayer de vous trafiquer. Et il fallait avoir des réponses à tout cela et le simple fait de savoir où se trouve le trafic était en quelque sorte ma plus grande déception.

Mais nous nous attendons à un match rebondissant de nos côtés. Comme je l’ai dit, je pense que c’est un très très bon groupe qui n’a pas très bien joué. Un peu comme nous en défense, c’est comme ça que nous jouons. Nous avons parfois très bien joué et parfois moins bien. Nos corners nous mènent, et pour que nous puissions arriver là où nous voulons aller défensivement, ils doivent recommencer à jouer un football cohérent comme ils l’ont fait dans le passé.