Aperçu et prévisions de la finale de la conférence des séries éliminatoires de la Coupe MLS

Les séries éliminatoires de la Coupe MLS sont réduites à leurs quatre derniers. Plutôt surprenant pour cette ligue, ce sont les suspects habituels : les vainqueurs de votre Supporters’ Shield, LAFC ; l’ Union de Philadelphie , qui a terminé la saison au niveau des points avec les Black and Gold ; Austin FC, tête de série n ° 2 de la Conférence Ouest; et le New York City FC, vos champions en titre de la Coupe MLS.

Bien sûr, cette post-saison a vu quelques bouleversements, mais c’est l’une des finales de conférence les plus représentatives de la saison régulière de mémoire récente. LAFC, Philadelphie et Austin étaient trois des cinq meilleures équipes de la ligue du début à la fin cette saison, et à part quelques ratés liés à la Ligue des champions de la CONCACAF et une période d’ajustement après les départs du vainqueur du Soulier d’or 2021 Valentin Castellanos et le manager respecté Ronny Deila, NYCFC pourraient également se considérer comme faisant partie de ce groupe.

Avec le coup d’envoi des finales de la conférence dimanche, ESPN a demandé à Jeff Carlisle et Austin Lindberg de décomposer les deux affrontements, et a demandé à Kyle Bonagura et Dan Hajducky de les aider à prédire quelles deux équipes se rendront à la Coupe MLS samedi prochain.

Conférence Est

La fin des séries éliminatoires de la saison dernière a sûrement dû être difficile à digérer pour Philadelphie. Après avoir chuté lors d’une défaite finale de la Conférence de l’Est contre le NYCFC alors que 11 joueurs étaient absents en raison des protocoles COVID, l’Union a ensuite dû regarder de chez lui alors que les Blues du Bronx se rendaient à Portland et battaient les Timbers à la Coupe MLS.

Cela devrait être une motivation suffisante dimanche. Philly a encore plus à prouver, cependant.

L’Union a remporté les deux matchs contre le NYCFC cette saison, 2-1 à domicile et 2-0 sur la route, devançant ses adversaires dans les deux buts attendus (xG) 4,06-2,78 et des chances 22-19 sur les deux matchs. Malgré la domination de Philadelphie cette saison en tant que champions de la Conférence de l’Est, à égalité pour le plus de points dans la ligue en 2022 et son équipe la plus performante, ils étaient assez piétons dans la création de chance (13e) et les tirs concédés (14e), et traînaient NYCFC dans les deux catégories ainsi que xG et tirs cadrés concédés.

Depuis le but, cependant, Philly est sans égal en MLS. Leur total de 26 buts encaissés est le meilleur de la ligue et André BlakeLes 11,24 buts empêchés de sont suffisants pour la deuxième place.

Même sans Castellanos, la profondeur et la variété des attaquants que le NYCFC peut aligner sont impressionnantes. Entre leurs deux victoires en séries éliminatoires jusqu’à présent et les trois derniers matchs de la saison régulière, Santiago Rodríguez, Talles Magno, Gabriel Pereira, Héber et Maxi Moralez ont combiné pour 10 buts et huit passes décisives. Ce genre de forme devrait effrayer tout adversaire en séries éliminatoires.

Cependant, Philadelphie n’est pas n’importe quel adversaire en séries éliminatoires. Blake est sans doute le meilleur gardien de but de l’histoire de la MLS, Jack Elliot et Jacob Glennes font partie des meilleurs duos de défenseurs centraux de la ligue, Kai WagnerLes performances soutenues de l’arrière gauche ont suscité un intérêt considérable de la part des clubs européens et José Martinez offre à cette ligne arrière suffisamment de soutien pour qu’ils concèdent le sixième moins de tirs cadrés en MLS. Oh, et personne dans la ligue n’a marqué plus que les 73 buts de l’Union en 2022. –Lindberg

Prédictions :

L’Union s’est sentie malmenée lorsque 11 joueurs ont été exclus de la finale de la conférence de l’année dernière contre le NYCFC en raison des protocoles COVID. C’est une chance de faire amende honorable, et leur équilibre devrait faire le travail contre les champions en titre. –Carlisle

C’est un match de philosophies différentes : NYCFC, un tentacule de l’empire mondial du City Football Group ; et Philadelphie, une usine locale, à l’affût des talents. Les deux philosophies ont évidemment fonctionné, mais l’Union a joué à un niveau cette saison que ses homologues n’ont jamais atteint, même en route pour remporter la Coupe MLS l’année dernière. Philadelphie est le choix. –Bonagura

Le NYCFC a envoyé Miami et renversé Montréal en succession rapide, marquant trois buts dans chacun des premiers tours et des demi-finales de conférence, mais Philadelphie poursuivra sa saison historique et contrecarrera l’attaque de séquences du NYCFC. C’est long à venir pour l’Union – avec les Phillies dans les World Series et les Eagles toujours invaincus – qui soulignera tout à fait le moment pour la ville de l’amour fraternel en faisant la première finale de la Coupe MLS de la franchise. — Hajducky

Ce n’est pas seulement l’incroyable défense et le gardien de but de Philadelphie contre l’attaque brûlante du NYCFC. La forme dans laquelle se trouvent les New-Yorkais devrait faire peur à la veille d’Halloween, mais en plus d’une base solide à l’arrière, l’Union possède les meilleurs chiffres de buts de la ligue. –Lindberg

Conférence Ouest

Malgré toutes les discussions sur la parité MLS, les deux meilleures équipes de la Conférence Ouest au cours de la saison régulière ont en fait atteint la finale de la conférence. Ce n’était pas facile, bien sûr. LAFC avait besoin d’un but à la mort pour dépasser le LA Galaxy. Austin avait besoin de pénalités pour survivre à une rencontre en demi-finale de conférence avec le Real Salt Lake. Mais nous y sommes, et cela a tous les ingrédients d’un match de craquage.

Carlos Vela et LAFC peuvent-ils prendre le dessus sur l’Austin FC et atteindre leur première MLS Cup ? Shaun Clark/Getty Images

Austin a eu le dessus pendant la saison régulière, remportant une paire de victoires, la seconde une victoire 4-1 contre les Noirs et Or au Q2 Stadium. Mais LAFC a depuis ajouté un as à une main déjà empilée. Ça a pris Denis Bouanga un certain temps pour trouver ses marques avec LAFC, mais il a excellé le mois dernier et a marqué deux buts contre le Galaxy. Il a également apporté un dynamisme supplémentaire, notamment hors du dribble, à une attaque LAFC qui compte déjà Carlos Vela et Christian Arango.

La Vert avoir des cartes de grande valeur à jouer au-delà du candidat MVP Sébastien Driussi. Diego Fagundez a connu un renouveau à Austin, avec ses 21 buts combinés et ses passes décisives, un sommet en carrière. Sa capacité à frapper sur coups francs est un atout qui a tendance à être utile pendant les séries éliminatoires.

Les deux équipes adorent sortir en transition. C’est là que les goûts de Driussi et Vela prospèrent. La question est : Est-ce que l’une ou l’autre des parties permettra que cela se produise ? Étant donné qu’Austin est sur la route, il ne sera pas surprenant de les voir s’asseoir et contrer, même s’ils étaient à l’avant-garde lors de la victoire 4-1 susmentionnée en août. Alex Ring est parfaitement apte à s’asseoir à côté Daniel Pereira et obstruant le milieu. Cela mettra le fardeau sur LAFC Ilie Sanchez — et dans une moindre mesure Kellyn Acosta et José Cifuentes – pour rester tactiquement discipliné et ne pas se faire prendre dans une forme défensive vulnérable.

• LAFC contre Austin (15 h HE)

Un domaine où Austin semble avoir un avantage est dans le but. Brad Stuver (4,49 buts empêchés, selon ESPN Stats & Information) a été nettement meilleur que son homologue du LAFC Max Crepeau (-3,04 buts empêchés), et Stuver a déjà l’expérience de l’emporter lors d’une séance de tirs au but. Mais tout dépend de qui se présente le jour. –Carlisle

Prédictions :

Les deux équipes montent haut, mais je vais avec LAFC ici, alors que les Noirs et Or font enfin compter l’avantage du terrain dans une finale de conférence. –Carlisle

Aussi amusante qu’une histoire d’outsider puisse être, cette étape des séries éliminatoires est généralement meilleure lorsque les équipes qui ont été les meilleures pendant la saison régulière sont toujours en vie. Tel est le cas ici. LAFC et Austin ont été la classe de la Conférence Ouest toute la saison et ont tous deux fait avancer la ligue sur et en dehors du terrain. Malgré les deux victoires d’Austin contre les Black and Gold cette saison, attendez-vous à ce que LAFC capitalise sur son avantage sur le terrain et atteigne la finale de la Coupe MLS pour la première fois. –Bonagura

N’y pensez pas trop: Austin a connu une merveilleuse année 2022, mais entrer dans le stade Banc of California avec un voyage en finale de la Coupe en jeu est une entreprise herculéenne. LAFC le fera sortir en route vers sa première apparition gagnante. — Hajducky

LAFC a faibli dans la dernière ligne droite, mais leur victoire en demi-finale de conférence contre le Galaxy a démontré sa détermination à un moment qui aurait vu les itérations précédentes de l’équipe se faner. Cette expérience granuleuse sera utile contre une équipe d’Austin qui semble être de retour en pleine forme. –Lindberg