Aperçu et présentation du jeu de société

Le jeu de plateforme et de réflexion anarchique sans membres de Rayman enchante les fans depuis 1995, avec cinq jeux vidéo principaux et un certain nombre de spin-offs, sur plusieurs systèmes. Mais il y a un jeu que Rayman n’a pas encore sauvé des forces du mal : votre table de jeu. Cela est sur le point de changer grâce au prochain jeu Rayman : The Board Game (voir sur Kickstarter), une collaboration entre Ubisoft et Flyos games d’une part, et trois designers d’autre part : Maxime Tardif, créateur du titre à succès acclamé par la critique Terrel’un de nos choix pour le meilleurs jeux de société de stratégie aux côtés de Gary Paitre et Thomas Filippi de Flyos.

Ce qui unit le trio, c’est l’amour du matériel source. « Nous voulions vraiment voir notre héros aubergine préféré revenir en action », rit Filippi. « Les jeux sont axés sur le plaisir, un peu de chaos et une certaine compétition amicale, et nous avons pensé que cette ambiance serait parfaite pour un jeu de société. » Le jeu de société qui en résulte a été conçu pour être jouable par tous les âges, et comprend des modes solo et coopératif et différents niveaux de difficulté en plus de la compétition en tête-à-tête à laquelle on s’attend.

Il était important pour les développeurs de créer une ambiance familiale, notamment parce qu’ils ont eux-mêmes des enfants. « Quand je joue avec mes jeunes filles, je m’en tiens généralement aux modes débutant et intermédiaire », révèle Filippi. « Mais quand j’affronte des membres de l’équipe, nous pouvons jouer de manière plus agressive. » Il pense également que c’est une façon pour le jeu de transmettre l’essence de son matériel d’origine. « Rayman est un personnage positif, toujours souriant, ce qui le rend parfait pour les jeunes joueurs », poursuit-il. « L’humour, l’action fluide et ces mondes imaginatifs, tout cela contribue à créer quelque chose de spécial. »

Avec autant de jeux vidéo différents sur lesquels s’appuyer, l’équipe a décidé de mélanger les deux titres les plus contemporains pour former la base de leur jeu, mais l’un d’eux a pris le dessus. Rayman Légendes « Cela semblait être un choix naturel, car c’est le jeu le plus récent de la série », explique le co-concepteur Gary Paitre. « Et honnêtement, nous voulions inclure Barbara ! Elle a une ambiance tellement cool. Les niveaux musicaux, dans lesquels vous courez en rythme tout en prenant des décisions rapides et précises, ont également été une grande source d’inspiration. Cependant, certains éléments de Origines de Rayman sont également inclus, tels que les missiles. » Ceux-ci se déplacent sur le plateau, créant des dangers dynamiques dangereux que les joueurs doivent éviter.

Outre Rayman lui-même, les deux autres personnages présents dans le jeu sont Globox et Murfy. Chacun d’eux dispose d’une figurine miniature à utiliser sur le plateau, mais dans le jeu de base, ils sont mécaniquement les mêmes, chacun disposant d’un jeu de cartes d’action identique qui leur permet de courir, sauter et glisser sur le plateau, de gifler les ennemis et d’éviter les obstacles, tout comme dans les jeux vidéo. Le fait de conserver les mêmes jeux de cartes de base était un choix de conception délibéré. ​​« Dans le jeu vidéo, chaque héros dispose du même ensemble d’actions », souligne Paitre. « Ce qui rend votre aventure unique, c’est la façon dont vous choisissez d’appliquer ces actions. »

Au fur et à mesure que les joueurs gagnent en confiance, ils peuvent rendre leur personnage plus unique en incluant des cartes de capacités spéciales adaptées à chaque personnalité. « C’est une légère asymétrie, pour ajouter un peu de variété », explique Filippi. Paitre complète les détails. « Elles vous permettent de choisir les actions que vous préférez », explique-t-il. « Vous pouvez avoir plus d’initiative ou vous concentrer sur les gifles. Elles contribuent à rendre chaque partie différente, et nous avons essayé de faire en sorte qu’aucun héros ne soit plus fort qu’un autre. »

Avec toute l’attention portée au lien entre le jeu de société et son matériel d’origine, les fans pourraient être surpris d’apprendre que Rayman The Board Game est un jeu de course. Cela semble assez différent des niveaux de plateforme standard de Rayman Legends, mais il y a une bonne raison. « Il s’inspire des courses contre la montre des jeux vidéo », explique Filippi. « Nous voulions retrouver la même sensation d’intensité et de rapidité de réflexion dans le jeu de société. Il ne s’agit pas seulement d’aller rapidement du point A au point B ; il s’agit de faire des mouvements intelligents, de garder un œil sur ce que font les autres et peut-être de mettre des bâtons dans les roues de leurs plans. Nous voulions que chaque partie ait cette impression imprévisible de « tout peut arriver » qui rend les jeux Rayman si amusants. » Il y a toujours des Ptizouilles, les amis magiques de Rayman, à sauver en cours de route, et vous devrez en sauver trois pour remporter la victoire.

À chaque tour, les joueurs sélectionnent secrètement une paire de cartes d’action pour ce tour, qui sont additionnées pour donner une valeur totale de mouvements dans le jeu comme sauter et gifler. Ces cartes sont liées aux caractéristiques du circuit de course, vous devrez donc sauter pour accéder aux plateformes, gifler les ennemis sur votre chemin et glisser au-dessus des trous. Il existe plusieurs chemins autour de chaque plateau que vous devrez évaluer stratégiquement pour obtenir un avantage. Les cartes que vous avez choisies sont défaussées et, pour les récupérer, vous devez effectuer une action « bulle », sauter un tour et prendre du retard dans la course en échange d’une immunité temporaire et de la possibilité de récupérer et de réutiliser vos cartes défaussées.

Réussir à bien faire les choses est une tâche étonnamment cérébrale et difficile : presque chaque sélection de cartes vous fera perdre des actions ou vous fera manquer d’une manière ou d’une autre ce que vous voulez vraiment faire. La tactique consiste à optimiser vos cartes disponibles en fonction de la piste qui se trouve devant vous. Cela peut provoquer une légère paralysie de l’analyse des joueurs lorsqu’ils examinent les options, ce qui donne au jeu beaucoup de profondeur mais ne correspond pas nécessairement au rythme effréné de certaines parties des jeux vidéo originaux, ce qui est vrai pour de nombreuses adaptations de jeux vidéo en jeux de société.

Filippi reconnaît que cela a représenté un défi pour l’équipe. « Nous voulions conserver cette sensation d’intensité, mais aussi ajouter une certaine profondeur que l’on ne peut obtenir que dans un jeu de table », dit-il. Mais il pense qu’ils ont trouvé le bon équilibre. « Il y a toujours ces moments d’action rapide, mais mélangés à la nécessité de réfléchir à l’avance, comme pour naviguer dans un niveau de plateforme délicat. Il faut planifier ses mouvements et déterminer quand se donner à fond ou quand se retenir. » Et il pense qu’introduire plus d’éléments analytiques peut aussi être payant. « Cela offre le même sentiment d’accomplissement lorsque vous réussissez un mouvement génial ou que vous êtes plus malin que vos amis. »

En faisant appel à Maxime Tardiff, un troisième designer, pour travailler sur le jeu, nous avons tenté de relever ce défi. « Au départ, Gary et moi voulions créer le jeu nous-mêmes », poursuit Filippi. « Mais nous avons décidé de faire appel à un designer expérimenté. Il était le partenaire idéal, passionné, intelligent et accessible. Son apport a été crucial pour peaufiner les decks d’action, les structures de niveaux et les modes solo et coopératif. Il nous a poussés à élever et équilibrer encore plus le gameplay, notamment en intégrant les éléments asymétriques. »

Flyos a déjà travaillé sur un jeu de course, celui de 2017 Kiwetin Dans ce jeu, les joueurs se poursuivent les uns les autres dans une forêt fantastique. Il présente des similitudes avec Rayman : The Board Game, où les joueurs collectent des tuiles d’action pour avancer plus vite, mais elles sont en grande partie superficielles. Dans Kiwetin, les déplacements sont basés sur des dés, par exemple, alors que dans Rayman, ils dépendent entièrement des décisions du joueur. Néanmoins, ils ont tiré de nombreuses leçons du développement et de la production de ce jeu qu’ils ont pu appliquer à leur dernier projet. « C’était notre première tentative à la fois dans le domaine des jeux de société et du financement participatif, et cela nous a beaucoup appris sur l’équilibre et la rejouabilité », explique Patire.

Il y avait cependant beaucoup d’autres jeux de société sur lesquels l’équipe s’est appuyée pour amener Rayman sur table. L’un d’eux était un jeu de course automobile très apprécié des familles. Chaleur « Cela nous a donné une bonne idée de la manière de rendre un jeu de course rapide et passionnant avec sa phase de révélation immédiate », explique Paitre. Leur autre influence majeure était un peu plus inattendue : le mastodonte de la campagne de donjon Gloomhaven « Cela nous a aidé à réfléchir à la profondeur du gameplay coopératif », poursuit-il. « Jouer deux cartes à la fois de votre main et improviser un nouveau plan à la dernière seconde est une fonctionnalité, pas un bug », rit-il. « Mais nous n’avons pas simplement copié ces jeux, il s’agit de mélanger les meilleurs éléments de ce que nous aimons pour créer quelque chose qui ressemble à Rayman. »

Bien que le jeu soit actuellement entièrement jouable, Filippi admet que, comme beaucoup de jeux financés par la foule, il reste encore un peu de travail à faire pour exploiter pleinement son potentiel. « L’équilibrage n’est pas encore totalement finalisé, mais jusqu’à présent, le joueur gagnant n’est jamais trop loin devant le dernier, ce qui maintient l’excitation à un niveau élevé jusqu’à la fin », dit-il. En discutant avec eux deux, c’est un plaisir de voir à quel point ils sont engagés envers le matériel source et à quel point ils sont fiers d’avoir l’opportunité de le mettre sur la table. « Le voir prendre vie est vraiment un rêve devenu réalité », s’enthousiasme Filippi. Les fans de Rayman du monde entier pourront bientôt juger par eux-mêmes à quel point ce rêve est devenu réalité.

Vous pouvez en savoir plus sur Rayman The Board Game et le soutenir sur Kickstarter.