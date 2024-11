Aperçu et prédictions de WWE Crown Jewel : une nouvelle tradition commence

Ce qui suit est un aperçu basé sur l’opinion et reflète l’opinion de l’auteur et non celle du site Web.

Image : WWE

Pour la toute première fois, la WWE présentera aujourd’hui les championnats cérémoniaux Crown Jewel à Riyad, en Arabie Saoudite.

Pendant des années, la WWE a présenté des matchs champions contre champions similaires aux Survivor Series dans le cadre du format Raw contre SmackDown, mais personne ne s’en souciait. Cependant, cela pourrait se passer un peu mieux.

Si la lutte était un vrai sport, ce serait aujourd’hui l’événement le plus important de l’année ; les champions de chaque match s’affrontent pour voir qui est vraiment le meilleur. Mais quand ils ont fait ça à Survivor Series, cela ne leur semblait pas important parce que ce n’était pas le cas. traité aussi important. Personne n’a mentionné qui a remporté les matchs champion contre champion par la suite, et la société a simplement poursuivi tous ses scénarios.

Chez Crown Jewel, la différence sera deux titres extrêmement criards et une note officielle dans le livre des records. Les ceintures de titres resteront en Arabie Saoudite, mais les vainqueurs recevront une « bague massive », un peu comme ce que reçoivent les champions des sports d’équipe. En fin de compte, le fait que les fans considèrent ou non ces championnats comme importants dépendra de la fréquence à laquelle on en parlera une fois cette émission terminée.

Nous avons également la suite de l’angle Original Bloodline vs Bloodline 2.0 alors que cette histoire se développe dans Survivor Series: WarGames plus tard ce mois-ci à Vancouver.

Vous trouverez ci-dessous des aperçus et des pronostics pour chaque match du WWE Crown Jewel (13 h 00, heure de l’Est sur Peacock/WWE Network) :

Crown Jewel Championship : le champion incontesté de la WWE Cody Rhodes contre le champion du monde des poids lourds de la WWE Gunther

Les chances de Gunther de devenir le tout premier champion masculin des joyaux de la couronne sont de -400, et je dirais qu’il est probablement un plus grand favori que cela.

Il ne semble pas que Gunther va perdre avant un moment. Il n’a pas été vaincu dans un match en simple depuis WrestleMania, et Triple H le présente comme un talon imparable depuis des années maintenant dans NXT UK, NXT et maintenant dans la liste principale.

Ce qui est beau dans le fait que Rhodes ne remporte pas le titre de Joyau de la Couronne, c’est que cela lui donne un autre objectif à viser sur toute la ligne. Dans quelques années, nous recevrons des promotions passionnées de sa part, car il dit qu’il veut juste remporter enfin le titre de Crown Jewel juste une fois avant de prendre sa retraite. À moins que la WWE ne considère les titres Crown Jewel comme dénués de sens pendant le reste de l’année.

Prédiction: Günther

Crown Jewel Championship : la championne féminine de la WWE Nia Jax contre la championne du monde féminine de la WWE Liv Morgan

Ce match a des cotes de niveau « pick-em », avec les cotes de victoire de Morgan à -110 et les cotes de Jax à -130. La maison gagne toujours, quoi qu’il arrive.

Mais je ne comprends pas pourquoi les chances de victoire de Morgan sont si élevées puisqu’elle ne gagnera pas.

Morgan est bien plus fini que Jax en ce moment, mais cela n’a pas d’importance ici. Ces titres iront à celui que la WWE souhaite présenter comme la force la plus imparable ou l’objet immobile.

L’histoire de ce match tournera autour de Tiffany Stratton et de son éventuel encaissement de la mallette Money in the Bank. Je ne pense pas que cela se produira ici, mais nous en aurons des aperçus. Cependant, je ne sais pas si cela sera pris en compte dans l’arrivée, car ils pourraient simplement décider de donner à Jax une victoire nette.

Morgan est fini en ce moment parce que son angle avec Dominik est divertissant, pas parce qu’elle est considérée comme imbattable ; elle peut perdre des matchs, et cela n’aura aucun impact sur elle. Mais la WWE veut que Jax devienne un talon dominant.

Prédiction : Jax

Le champion des États-Unis de la WWE, LA Knight, se défend contre Andrade et Carmelo Hayes dans une triple menace

Knight est répertorié comme un favori -300 à conserver et il le fera probablement. Les chances d’Andrade sont de -200 et personne ne donne actuellement une grande chance à Hayes à -900.

Cela ne semble pas aussi important qu’un septième match concluant entre Carmelo et Andrade l’aurait fait, mais d’accord. L’arbitrage de Knight dans ce match était vraiment suspect. Knight gagnera et l’arrivée mènera à Carmelo contre Andrade dans un rare affrontement du huitième match.

Prédiction : Knight conserve

Les champions par équipe féminine de la WWE, Bianca Belair et Jade Cargill, se défendent contre Lash Legend et Jakara Jackson, IYO SKY et Kairi Sane, et Chelsea Green et Piper Niven dans un match à quatre.

Cargill et Belair sont à égalité avec Kevin Owens comme les plus grands favoris de la soirée à -1500. Les chances de Damage CTRL sont à +850, Meta Four à +900, et Vegas donne à Green et Niven une petite chance à +510.

Je ne vois aucune raison pour que Belair et Cargill abandonnent les titres ici. Rien n’indique qu’ils vont se séparer de si tôt, même si j’imagine que l’un d’eux tournant le dos à l’autre doit être le plan à long terme.

Prédiction : Cargill et Belair conservent

Randy Orton contre Kevin Owens

Je suis assez surpris de voir à quel point Owens est un favori à -1500. Honnêtement, je n’en sais rien. J’imagine qu’il va probablement gagner, mais je n’accepterais pas du tout ces risques.

Hier soir à SmackDown, lors d’un segment dans les coulisses, Orton parlait avec Cody Rhodes et a jeté un coup d’œil nonchalant à la ceinture de titre en arrière-plan. Oui, la WWE prépare un autre match Owens contre Rhodes, mais ne pensez pas une seconde que nous n’aurons pas également un match Orton contre Rhodes sur toute la ligne.

S’il n’y avait aucune cote et que vous me demandiez qui, selon moi, gagnerait, je dirais probablement Owens. Si vous me demandiez quel pari je prendrais compte tenu des probabilités, je dirais que je ne recommande pas le jeu, mais je prendrai Orton. Je vais le choisir ici juste pour pouvoir prétendre avoir prédit un énorme bouleversement si cela se produisait, mais quiconque lira ce paragraphe connaîtra la vérité.

Prédiction: Orton

Seth Rollins contre Bronson Reed

Ce match présente des cotes très serrées, le deuxième plus serré de la soirée. Reed est répertorié comme favori -175 avec Rollins comme outsider +135.

Je suis assez confiant dans le fait que Reed va gagner, même si je comprends pourquoi les chances sont si serrées. Rollins est la plus grande star et revient tout juste d’une blessure, mais il n’a pas besoin de victoires pour monter sur la carte. Reed le fait. L’angle avec les multiples tsunamis a pris de l’ampleur, tout comme la querelle de Reed avec Braun Strowman par la suite. Faire perdre à Reed contre Rollins ici couperait son élan tout en ne bénéficiant que légèrement à Rollins.

J’ai l’impression qu’il y a bien plus d’avantages à voir Reed gagner, donc c’est lui qui, je prédis, le fera.

Prédiction : Reed

Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso contre The Bloodline (trois de Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tonga Loa)

Les parieurs sont très confiants dans une victoire de Bloodline 2.0 ici, répertorié comme -900 favoris.

J’imagine que l’idée est que la fin de ce match doit conduire aux WarGames à Vancouver. Cela doit également amener Reigns et les Usos à décider qu’ils ont besoin d’une aide supplémentaire, éventuellement de la part de Cody Rhodes ou de Sami Zayn également.

En parlant de Zayn, c’est dommage qu’il ne soit pas programmé pour ce show en Arabie Saoudite puisqu’il y est si populaire. Qui sait ? Peut-être qu’il se présentera pendant ce match.

Ce qui se passera à Crown Jewel dépendra du match exact prévu pour WarGames. S’ils optent pour un match WarGames à cinq contre cinq, The Bloodline aura également besoin d’un autre membre. Cela pourrait être Hikuleo qui pourrait faire ses débuts ici. Ou bien, nous pourrions avoir un match WarGames à quatre contre quatre et Hikuleo apparaîtra dans NXT dans quelques mois.

La nouvelle Bloodline devrait remporter la victoire de telle manière qu’elle mènera Zayn, et éventuellement Rhodes, à rejoindre Reigns et les Usos pour Survivor Series.

Prédiction : La nouvelle lignée

Accès exclusif aux podcasts et newsletters