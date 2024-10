Aperçu et prédictions de WWE Bad Blood : un défi historique « coexistant »

Le WWE Bad Blood de ce soir présentera l’explosion sous un angle majeur et l’un des plus grands défis de « coexistence » de l’histoire de la WWE.

L’événement a lieu 27 ans jour pour jour à la fois du tout premier match Hell in a Cell et du tout premier Bad Blood. Le célèbre historien de la lutte CM Punk aura probablement plus de 10 à 20 hommages aux précédents matchs du HIAC prévus pour son match contre Drew McIntyre. (Malheureusement, Bret Hart n’a jamais lutté à l’intérieur de la structure.)

L’événement comprend également un retour sur le ring pour Roman Reigns, désormais résolument babyface. C’était un rôle dans lequel Vince McMahon et le régime précédent de la WWE avaient essayé si fort de le placer. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient imaginer, depuis le fait de lui faire gagner des matchs que le public voulait que d’autres lutteurs gagnent jusqu’à lui faire dire des choses telles que « souffrance de succotash ». C’était la meilleure chose à laquelle les esprits créatifs de la WWE pouvaient penser à l’époque.

La course babyface de Reigns commence avec sa « coexistence » aux côtés de Cody Rhodes samedi. La WWE a fait de nombreux « peuvent-ils coexister ? » des intrigues au fil des ans, certaines meilleures que d’autres, mais celle-ci se classe parmi les plus importantes.

La chose la plus notable qui se passe à Bad Blood pourrait ne pas impliquer du tout de match programmé. Cody Rhodes a annoncé lors d’une récente apparition dans The Pat McAfee Show qu’un package vidéo serait diffusé révélant les « implications du titre » pour Crown Jewel. Je m’attends à ce que ce soit quelque chose de grand.

Vous trouverez ci-dessous des aperçus, des pronostics et des cotes de paris pour chaque match de WWE Bad Blood (18 h 00, heure de l’Est sur Peacock/WWE Network).

CM Punk contre Drew McIntyre dans un match Hell in a Cell

Le punk est un des -2000 favoris pour gagner et il est difficile d’être en désaccord avec cela.

Ce sera le coup d’envoi d’une querelle qui a techniquement commencé en janvier lorsque Punk a été blessé lors du Royal Rumble masculin. Le fait que la WWE ait traîné un scénario pendant les trois quarts de l’année, Punk étant blessé pour la majeure partie, est assez impressionnant.

Depuis son retour à la lutte, Punk est devenu en quelque sorte un maître dans l’art de faire référence à l’histoire de la lutte tout au long de ses matchs. Je m’attends à ce que samedi ne soit pas différent compte tenu de l’anniversaire susmentionné.

Punk a récemment donné une interview au nouveau podcast No Contest Wrestling et a parlé de son souhait de proposer un match qui ramènerait le HIAC à son intention initiale.

« J’ai l’impression que je dois livrer un classique et je dois rester fidèle à moi-même, à mes convictions sur ce qu’est la bonne lutte et à cette cellule que je ressens en tant qu’entreprise dont nous nous sommes éloignés pendant si longtemps là où elle vient de devenir. un jouet. Du genre : « Nous allons juste avoir un pay-per-view, appelez-le Hell in a Cell, et tout le monde va entrer et jouer des matchs. » Alors qu’en réalité, cela devrait être présenté comme la chose la plus dangereuse et la plus diabolique qu’un lutteur puisse vouloir faire », a déclaré Punk.

J’imagine qu’il pourrait y avoir des rappels d’Undertaker contre Shawn Michaels, Undertaker contre Mankind, Cactus contre Triple H, et peut-être même de la rencontre épique entre Punk et Ryback à Hell in a Cell 2012.

Le punk va gagner. Ce sera amusant.

Prédiction : Punk

Damian Priest contre Finn Balor

Priest est répertorié comme un favori -500 pour battre Balor et le fera probablement. Cela dépend de la durée pendant laquelle la WWE va durer avec une querelle Priest contre Balor et de la manière dont Balor Triple H est en train de pousser.

Nous pourrions voir Judgment Day intervenir ou Balor tricher pour remporter une victoire, organisant un futur match à Crown Jewel avec des stipulations. L’autre possibilité est que Priest gagne, mais Balor revient quelque temps plus tard en tant que gimmick Demon. Nous n’avons pas vu The Demon depuis WrestleMania 39. Nous y sommes peut-être dus.

Je pense que Priest gagnera probablement samedi, mais je pense que l’objectif principal de cette rivalité dans son ensemble sera d’élever Balor. Nous devrons simplement attendre et voir comment ils font cela.

Prédiction : Prêtre

La championne féminine de la WWE, Nia Jax, se défend contre Bayley

Jax est répertorié comme un favori -450 et honnêtement, je suis surpris que les parieurs donnent une chance à Bayley.

Je ne vois pas pourquoi ils inciteraient Jax à battre Bayley juste pour qu’elle lui redonne le titre si peu de temps après. J’imagine que le but ici est de faire avancer le scénario en développement avec Tiffany Stratton et Jax, plutôt que d’avoir grand-chose à faire à propos de Bayley.

Nous savons tous ce qui va arriver un jour. Il y aura de nombreuses opportunités pour Stratton de tirer profit au cours des prochains mois, créant ainsi l’anticipation du moment où elle le fera réellement. La clé est de le faire au bon moment et de transformer Stratton en une star géante du babyface. En un mot, la personne que la WWE essaie de vaincre dans ce match n’y est même pas techniquement impliquée.

L’idée que le personnage de Stratton soit un babyface n’est pas facile à comprendre, mais c’est ce que veulent les gens. C’est pourquoi ils ont scandé son nom dans l’Elimination Chamber et c’est pourquoi sa musique est d’abord applaudie avant que les foules ne se souviennent qu’elles sont censées la huer (s’ils s’en souviennent). Je pense que l’attrait de Stratton réside simplement dans le fait que les fans reconnaissent qu’elle est un joueur de premier ordre, un espoir à ne pas manquer qui a le potentiel d’être un joueur de l’événement principal pour les années à venir. La réponse positive de la foule vient de personnes qui la reconnaissent comme une star en devenir.

La création de cette star se poursuivra samedi, mais je ne pense pas qu’elle en profite encore avant un moment. Les parieurs sont d’accord avec moi sur ce point, son encaissement étant répertorié comme seulement un tir de +550 à réaliser.

Prédiction : Jax conserve

La championne du monde féminine de la WWE, Liv Morgan, se défend contre Rhea Ripley avec Dominik Mysterio suspendu dans une cage à requins au-dessus du ring.

Morgan est répertoriée comme une favorite -700 à conserver contre Ripley et même si je pense qu’elle le fera, je ne suis pas aussi confiant que les parieurs.

Morgan étant répertoriée comme l’une des grandes favorites, c’est probablement parce qu’il lui semble un peu trop tôt pour lui retirer le titre. Cela a été une histoire qui a changé la carrière de Morgan. Elle n’a jamais été à ce point. Sa course au titre et sa rivalité avec Ronda Rousey n’ont pas réussi à faire d’elle une star aussi grande qu’elle l’est aujourd’hui. Cela ne semble pas bien de l’abandonner si tôt.

L’argument contre le maintien de Morgan, cependant, est que cela lui donnerait deux victoires consécutives contre Ripley, alors que faites-vous de leur rivalité ? Je ne peux pas imaginer que ce sera le dernier match en simple entre les deux dans le cadre de cette histoire, donc si Morgan gagne, ils devront trouver une raison pour qu’ils luttent une troisième fois.

Le rôle de Dominik Mysterio dans son match devrait être amusant. Il sera de nouveau derrière les barreaux samedi, mais cette fois, il sera dans une cage à requins suspendue au-dessus du ring. C’est censé l’empêcher de s’impliquer, mais dans l’histoire des matchs en cage à requins, je ne peux penser à aucun match où cette stipulation était efficace.

Les chances que Dominik sorte de la cage sont actuellement de -220. Il peut toujours s’impliquer alors qu’il est encore à l’intérieur de la cage aux requins, par exemple en laissant tomber une arme.

Prédiction : Morgan conserve

Cody Rhodes et Roman Reigns contre Solo Sikoa et Jacob Fatu

Rhodes et Reigns sont répertoriés parmi les -400 favoris, mais je pense qu’il y a lieu de croire que The Bloodline pourrait gagner ici.

Je pense qu’il y a une chance que le package vidéo susmentionné que Rhodes a dévoilé samedi contienne The Rock. Je pense aussi que The Rock pourrait disputer un match à Crown Jewel. Je pense que beaucoup de fans de catch ont oublié ces dernières années combien d’argent la WWE reçoit pour les shows en Arabie Saoudite. Même une superstar aussi gigantesque que The Rock veut ce sac. Bien sûr, tout dépend de sa disponibilité mais cela semble être une possibilité.

Un autre pari disponible pour ce match est si Jimmy Uso revient avec des cotes indiquant qu’il est un favori de -300 pour le faire. On dit qu’il est innocenté et qu’il attend juste le moment le plus opportun. Son retour, et son possible virage en babyface, pourraient créer un angle Bloodline vs Bloodline 2.0 original juste à temps pour la Survivor Series: WarGames de novembre.

Je n’en suis pas sûr, mais je veux aussi réserver au moins un outsider pour gagner, donc je pars avec Fatu et Sikoa pour gagner.

Prédiction : Fatu & Sikoa

