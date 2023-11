Aperçu et prédiction des Lions de Détroit contre les Chargers de Los Angeles : sur papier

Les Lions de Détroit et Chargeurs de Los Angeles s’affronteront au cours de la semaine 10 dans ce qui devrait être un excellent test pour les deux équipes. Los Angeles a relancé sa saison après un début de 2-4, mais de nombreux fans des Chargers se demandent encore quoi penser de l’équipe, étant donné que leur séquence de deux victoires consécutives consistait en des victoires convaincantes contre les humbles. Ours de Chicago et Jets de New York.







Les Lions ont bien rebondi après leur humiliation face aux Corbeaux de Baltimoremais que pouvons-nous lire dans une victoire sur le Raiders de Las Vegas qui a sonné le glas de l’ère Josh McDaniels à Vegas ?

Voyons si nous pouvons aller au fond de chaque équipe avec notre aperçu et nos prévisions de la semaine 10 sur papier.

Attaque contre la passe des Lions (6e en DVOA) contre défense contre la passe des Chargers (21e)

L’attaque des passes des Lions a généralement été excellente cette saison, mais Jared Goff a été un peu plus sujet au turnover qu’il ne l’était lors de son excellente séquence de fin 2022. Son pourcentage d’interception actuel de 1,7 % est en fait le plus élevé de sa carrière chez les Lions. dépassant à peine sa saison 2021 (1,6%). Même s’il convient de souligner que la situation est loin d’être aussi mauvaise que lors de son séjour à Los Angeles, où il a terminé avec un pourcentage d’interception supérieur à 2 % à chacune de ses trois dernières saisons là-bas.

À part cela, cependant, tout le reste se déroule plutôt bien avec l’attaque des passes des Lions. Le pourcentage d’achèvement de Goff (68,3) et le QBR (64,4) sont les plus élevés de sa carrière, et son taux de réussite (51,3) est le deuxième meilleur de sa carrière. Dans l’ensemble, Detroit se classe 11e en termes de baisse de l’EPA, 10e en termes de taux de réussite et Goff se classe troisième en termes de note PFF (88,3).

Une grande partie du succès est due à la protection contre les passes de Détroit. Les Lions se classent troisièmes dans la note de blocage de passe de la PFF, menés par le plaqueur droit Penei Sewell (note de blocage de passe de 82,0, quatrième parmi les OT) et le plaqueur gauche Taylor Decker (80,7, septième). Ce duo n’a accordé que deux sacs et 18 pressions en 14 matchs combinés.

Les Chargers ont fait face à certaines des attaques de passes les plus difficiles de la ligue, et ils ont été dominés par chacun. Ils se sont évidemment bien mieux comportés contre certaines des horribles attaques de passe auxquelles ils ont été confrontés au cours des dernières semaines, mais même une équipe comme les Titans a réussi à obtenir un succès modéré contre eux.

Il est difficile de donner grand chose sur les chiffres bruts, lorsqu’ils se heurtent aux dauphins, Vikings, Cowboys et Chiefs – tous les 10 meilleurs délits de passe. Mais au cas où vous seriez curieux : les Chargers se classent 30e en verges par tentative autorisées (7,9), 24e en note de passeur (96,6), 23e en EPA autorisé et 25e en taux de réussite.

Évidemment, la force de cette unité réside dans sa course aux passes. Khalil Mack (9,0 sacs) et Joey Bosa (6,5) ouvrent la voie, mais les entraîneurs des Lions ont tous deux mis en garde contre Morgan Fox (5,5) et la recrue Tuli Tuipulotu (4,0). C’est un groupe profond, donc Decker et Sewell devront rester concentrés, peu importe qui est sur le terrain.

Les Chargers se classent deuxièmes pour les sacs (31), mais certaines statistiques avancées suggèrent que leur course aux passes n’est pas aussi dominante qu’il y paraît. Leur pourcentage de pression (20,3) se classe au 22e rang, leur note PFF pass rush est 15e et leur taux de victoires pass rush est 30e. Cela me dit qu’ils tirent le meilleur parti de leurs opportunités, transformant une quantité moyenne de pressions en licenciements à un rythme peut-être insoutenable.

La couverture semble poser problème, en particulier au milieu du terrain. Ils ont la pire défense contre les passes DVOA au milieu du terrain, se classant également 28e en défense dans le jeu de passes et 16e contre les ailiers serrés. Cela dit, ils sont relativement solides pour défendre la passe en profondeur.

Joueur à surveiller : Alohi Gilman. Derwin James attire toute l’attention pour son jeu physique, mais l’autre sécurité des Chargers l’a surpassé cette saison. Gilman se classe sixième parmi toutes les sécurités avec une note de couverture de 84,1, et il a également défendu trois passes et forcé deux échappés.

Avantage : Lions +2,5. Je ne peux m’empêcher de voir que les bonnes attaques de passe ont connu des jours exceptionnels contre cette défense des Chargers, et étant donné que les Lions adorent attaquer le milieu du terrain et peuvent se protéger contre la concurrence d’élite, je pense que ce match favorise clairement Detroit. Le seul facteur atténuant, cependant, ce sont les revirements. Les Chargers ont réussi à les créer (15 reprises, t-quatrième), tandis que les Lions ont inhabituellement retourné le ballon plus que d’habitude.

L’offensive des Lions (5e) contre la défense des Chargers (20e)

En dehors d’une petite accalmie lors de la blessure de David Montgomery, l’attaque précipitée des Lions a été sacrément bonne toute la saison. Certains des chiffres du tableau ci-dessus semblent pires qu’ils ne le sont en réalité en raison du nombre d’agenouillements de l’équipe. Exemple concret : en tant qu’équipe, les Lions font actuellement en moyenne 4,3 verges par course. Mais lorsque vous supprimez les 18 courses de Jared Goff pour 13 verges et les deux de Teddy Bridgewater pour -2 verges, cette moyenne monte jusqu’à 4,64 verges par course.

Et maintenant, avec Montgomery en bonne santé, les cinq joueurs de ligne offensive de départ devraient débuter pour la première fois depuis la semaine 1 et Jahmyr Gibbs atteignant sa foulée de recrue, cette attaque précipitée semble plus dangereuse que jamais.

Dans l’ensemble, Detroit se classe neuvième en EPA de course, 11e en taux de réussite de course, 10e en verges par course et deuxième en verges de ligne ajustées. Ils sont bons.

C’est là que les choses deviennent un peu confuses. Les Chargers n’ont accordé que plus de 100 verges et plus de 4,0 verges par course à deux reprises cette saison. Ils se classent sixième pour les verges par course autorisées, huitième pour l’EPA autorisé et 15e pour le taux de réussite au sol autorisé.

Alors pourquoi se classent-ils 20e dans le DVOA ? Eh bien, la force de l’adversaire compte certainement. Ils ont fait face à des attaques vraiment terribles cette saison, mais cela n’explique pas vraiment tout, car ils ont également affronté les Bears et les Dolphins, deux des 10 meilleures attaques précipitées de la ligue.

L’une des explications les plus simples réside dans les tentatives précipitées. Los Angeles n’a fait face qu’à 193 tentatives précipitées cette année (27e), les équipes choisissant simplement de lancer comme des folles contre cette défense.

Mais comme le suggère le taux de réussite, lorsque les équipes courent sur les Chargers, elles obtiennent un succès moyen. Ainsi, même si je ne pense pas que cette défense contre la course soit aussi mauvaise que le suggère le DVOA, elle est probablement plus proche de la moyenne malgré un graphique décent.

Joueur à surveiller : Ligne offensive intérieure. Avec Jonah Jackson, Frank Ragnow et Graham Glasgow de retour dans l’alignement, c’est là que les Lions devraient trouver le plus grand avantage. Les plaqués défensifs des Chargers Austin Johnson (note de course 38,4 PFF) Sebastian Joseph-Day (58,4) sont vulnérables contre la course.

Avantage : Lions +2. Il s’agit d’un test décisif pour la défense des Chargers, et ils rattrapent Detroit exactement au mauvais moment. Je pense que les Lions exposent la défense contre la course de Los Angeles pour ce qu’ils sont réellement : une unité moyenne.

Attaque contre la passe des Chargers (8e) contre défense contre la passe des Lions (8e)

Cela a été une année de hauts et de bas pour Justin Herbert et l’offensive de passe des Chargers. Il a eu une journée de carrière contre le Vikings du Minnesotaune solide sortie contre les Bears de Chicago, mais ils n’ont rien pu faire contre les Raiders et les Chiefs.

Pourtant, les résultats globaux sont bien plus positifs que négatifs. Les Chargers se classent huitième en EPA de recul, 13e en taux de réussite, neuvième en note de passeur, 10e en verges par tentative, tandis qu’Herbert se classe cinquième en QBR et 13e en note PFF.

En ce qui concerne le talent d’Herbert, il a réussi à connaître autant de succès malgré la perte de deux de ses meilleurs receveurs, Joshua Palmer et Mike Williams, qui ont atterri en IR.

De plus, la protection contre les laissez-passer est tout à fait acceptable. Ils se classent 21e pour le taux de réussite des blocs de réussite, 18e pour la note de bloc de réussite PFF et 14e pour le pourcentage de pression. Notamment, ils sont peut-être les plus faibles en matière de protection contre les passes au tacle droit, où Trey Pipkins III se classe 50e parmi les plaqués de la NFL avec une note de blocage de passe de 60,2 PFF, permettant 25 pressions et six sacs. Ouais, c’est le côté sur lequel Aidan Hutchinson s’alignera principalement.

De toutes les unités des Lions, leur défense contre la passe est celle en laquelle j’ai le moins confiance. Le graphique ci-dessus montre certaines de leurs folles incohérences. Plus important encore, leur performance a une assez forte corrélation avec la quantité de talent du quarterback adverse. Oui, ils ont réussi à ralentir les Chiefs lors du premier match de la saison, mais lorsqu’ils ont dû affronter depuis un quart-arrière sérieux de la NFL, seulement contre le Faucons de mer et les Corbeaux – ils ont été complètement détruits par les airs. Avec la grande disparité de niveau de talent entre les quarts adverses, il est difficile de bien comprendre la qualité réelle de cette défense contre la passe.

Voici ce que nous savons : les Lions se classent 15e pour les verges par tentative autorisées (6,9), 11e pour l’évaluation des passeurs (84,5), septième pour l’EPA et 11e pour le taux de réussite. Mais, encore une fois, ceux-ci ne sont pas ajustés en fonction de la force de l’adversaire, et je reste sceptique quant à Herbert au centre cette semaine.

La ruée vers les passes des Lions n’est pas non plus digne de confiance en ce moment. Avec 18 sacs en trois matchs et seulement trois sacs dans les cinq autres, il est difficile de savoir quelle est la véritable ruée vers les passes des Lions. Les quarts mobiles leur donnent clairement du fil à retordre, et Herbert peut bouger un peu. Mais il semble bien que les Lions prévoient de s’en prendre un peu à lui cette semaine plutôt que de simplement jouer au confinement.

“Nous devons faire du bon travail pour l’atteindre et lorsque nous l’atteignons, nous devons le faire tomber”, a déclaré le coordonnateur défensif Aaron Glenn. “Parce que vous voyez souvent, il réussit beaucoup de plaqués là-bas lorsque les gars le coincent.”

Joueur à surveiller : Keenan Allen. Parmi les joueurs qui ne sont pas actuellement en IR, Allen représente 49,7 pour cent des verges sur réception des Chargers. Ses 83 cibles sont 44 de plus que n’importe quel autre membre de l’équipe. Il est l’équipe reçoit une attaque. Avec le temps…