Aperçu du week-end sportif: les Rockets de Kelowna se dirigent vers le sud, les Warriors de West Kelowna organisent une soirée de lancer d’ours en peluche

Ce ne sera pas une fin de semaine facile pour les Rockets de Kelowna alors qu’ils se dirigent vers le sud de la frontière pour trois matchs en trois soirs contre les Chiefs de Spokane, les Américains de Tri-City et les Silvertips d’Everett.

À l’aube du grand week-end, les Rockets sont huitièmes de la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 9-10-2-0 avec leur dernière défaite mardi soir (29 novembre), une palpitante défaite de 6-5 en prolongation contre les Pats de Regina. .

Vendredi soir, le roadtrip commence lorsque les Rockets affrontent les Chiefs de Spokane. Lors de leur première rencontre de la saison le 19 novembre, les Rockets ont gagné 10-3 à Kelowna.

Cette saison a été une lutte pour les Chiefs dans la mesure où ils occupent le neuvième rang dans l’Ouest avec une fiche de 4-16-0-1.

La mise au jeu du vendredi soir aura lieu à 19 h 05 au Spokane Veterans Memorial Arena.

Le roadtrip devient plus difficile à mesure qu’il progresse, Kelowna affrontant les Américains de Tri-City samedi soir. Tri-City vient de remporter deux victoires consécutives et occupe actuellement une place devant les Rockets au classement avec une fiche de 10-13-0-0.

De retour le 20 novembre à Kelowna, les Rockets ont battu les Américains 5-3.

La mise au jeu de samedi soir aura lieu à 18h05 au Toyota Center de Kennewick, Washington.

Le voyage de trois matchs prend fin dimanche soir lorsque les Rockets affrontent les Silvertips d’Everett pour la troisième fois cette saison.

Après qu’Everett ait remporté la première rencontre, les Rockets ont remporté le dernier match le 25 novembre avec une victoire de 4-2.

Everett est quatrième de la conférence avec une fiche de 13-9-1-0.

Dimanche soir, une mise au jeu à 16 h 05 aura lieu à l’Angel of the Winds Arena.

Avant le road trip, les Rockets ont reçu une grande nouvelle jeudi lorsque l’attaquant Andrew Cristall a été nommé dans l’équipe du mois de la Ligue canadienne de hockey.

La mauvaise nouvelle pour les Rockets est qu’ils seront absents de l’attaquant Adam Kydd pendant six semaines en raison d’une blessure au bas du corps.

Guerriers de l’ouest de Kelowna

Les Warriors ont également un énorme week-end devant eux.

Après avoir perdu quatre matchs consécutifs, les Warriors sont revenus dans la colonne des victoires avec une victoire de 4-3 sur Prince George samedi soir dernier et ont maintenant deux gros matchs devant eux.

Au début de la fin de semaine, West Kelowna occupe la deuxième place de la Conférence intérieure avec une fiche de 13-6-2-0.

Ça va être amusant à Royal LePage Place alors que les Warriors accueillent les Vipers de Vernon lors de la soirée Teddy Bear Toss. Lorsque les Warriors marqueront leur premier but du match, les fans jetteront des ours en peluche sur la glace pour se rendre dans des endroits dans le besoin à cette période de l’année. Cette année, environ 80 ours iront dans les centres pour personnes âgées de la communauté et le reste sera reversé à l’événement Toy Mountain au centre commercial Orchard Park du 8 au 10 décembre.

West Kelowna a remporté les deux affrontements jusqu’à présent cette saison par le score de 4-3. Vernon est sixième de la conférence avec une fiche de 9-10-0-3.

La mise au jeu du vendredi soir est à 19 h

Et samedi soir, les Warriors affronteront leurs rivaux et leur plus grande tâche de la saison pour la quatrième fois déjà alors qu’ils se dirigent vers Penticton pour affronter les Vees.

Penticton a dominé les Warriors comme ils l’ont fait pour toutes les autres équipes cette saison. En trois matchs, Penticton bat West Kelowna 25-6.

Les Vees sont premiers de toute la BCHL avec une fiche parfaite de 23-0-0-0.

La mise au jeu du samedi soir au South Okanagan Events Centre est à 19 h.

