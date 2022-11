Aperçu du week-end sportif de Kelowna: les Rockets à domicile et à l’extérieur, les Warriors cherchent à mettre fin à la séquence de défaites

Le hockey règne à nouveau en maître alors que toutes les équipes de Kelowna sont en action ce week-end.

Fusées de Kelowna

Après une défaite contre Seattle mercredi soir, les Rockets de Kelowna restent au sud de la frontière alors qu’ils affrontent les Silvertips d’Everett vendredi soir.

Les Rockets ont été constamment incohérents jusqu’à présent cette saison puisqu’ils ont une fiche de 5-5 lors de leurs 10 derniers matchs et 8-9-1-0 cette saison, occupant le septième rang de la Conférence Ouest.

Everett occupe le quatrième rang de la conférence avec une fiche de 12-8-1-0, mais a connu des difficultés ces derniers temps puisqu’il affiche une fiche de 0-3-1-0 lors de ses quatre derniers matchs.

Lors d’une rencontre il y a six semaines, Everett a battu Kelowna 5-4 à Kelowna.

Kelowna accueillera son capitaine Colton Dach dans l’alignement pour le match de vendredi soir. Il n’a pas joué contre Seattle mercredi alors qu’il purgeait une suspension d’un match.

La mise au jeu pour le match de vendredi soir aura lieu à 19 h 05 à l’Angel of the Winds Arena à Everett.

Mais le match de vendredi soir n’est pas tout pour les Rockets ce week-end alors qu’ils rentrent chez eux pour affronter les Moose Jaw Warriors samedi soir.

Ce sera la première fois que Kelowna accueille Moose Jay depuis la saison 2018-19, et leur première rencontre depuis le 14 décembre 2019, lorsque Kelowna a gagné 5-4. Le match de samedi soir est le seul moment où ces deux équipes se rencontreront cette saison.

Au début de la fin de semaine, Moose Jaw occupe le quatrième rang de la Conférence de l’Est avec une fiche de 13-9-0-0.

Samedi soir à Prospera Place, Bekins Moving and Storage collectera des dons de denrées non périssables pour la Central Okanagan Food Bank aux portes un et deux.

La mise au jeu du samedi soir est à 19h05

Guerriers de l’ouest de Kelowna

Les Warriors de West Kelowna se dirigent vers le nord pour le week-end pour affronter les Spruce Kings de Prince George vendredi et samedi soir.

À l’approche du week-end, les Warriors cherchent à mettre fin à leur séquence de trois défaites consécutives. Malgré la séquence de défaites, les Warriors occupent toujours la deuxième place de la conférence intérieure de la BCHL avec une fiche de 12-5-2-0, mais sont à égalité avec Prince George au niveau des points. Les Spruce Kings sont également assis à 26 points avec un dossier de 12-6-1-1.

Ce week-end, c’est la première fois que ces deux semaines se rencontrent cette saison. L’année dernière, les Warriors ont remporté la série de la saison 6-1.

Les deux matchs auront lieu au Kopar Memorial Arena de Prince George avec une mise au jeu à 19 h.

Chefs de Kelowna

Les Chiefs de Kelowna sont sur la route à Fruitvale et Nelson ce week-end.

Vendredi soir, ils affronteront les Nitehawks de Beaver Valley tandis que samedi, ils affronteront les Leafs de Nelson.

Jusqu’à présent, la saison a été difficile pour les Chiefs, qui sont les derniers de toute la KIJHL avec une fiche de 3-16-1-1.

La mise au jeu pour les deux matchs est à 19 h

UBCO Chaleur

L’équipe féminine de basket-ball est à domicile ce week-end alors qu’elle accueille les Cascades de la vallée du Fraser en ville.

Ils se réunissent à 17 h le vendredi soir et à 15 h le samedi.

Alors que les hommes et les femmes devaient jouer, les matchs masculins ont été reportés en raison d’une maladie qui sévissait dans l’équipe.

Les équipes masculine et féminine de volley-ball jouent à Winnipeg ce week-end.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BCHLhockeyKelownaKelowna RocketsKIJHLSports locauxOkanaganUBCO HeatWest Kelowna WarriorsWHL