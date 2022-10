Aperçu du week-end sportif de Kelowna – Kelowna Capital News

C’est presque le week-end, ce qui signifie un autre week-end chargé pour la scène sportive de Kelowna.

Soleil de l’Okanagan

Après une saison régulière invaincue de 10-0, l’Okanagan Sun accueille les Rams de Langley au Apple Bowl en demi-finale de la conférence de la Colombie-Britannique.

Le Sun a dominé la saison régulière, puisqu’il a marqué 448 points et n’en a accordé que 135. Les Rams, qui ont terminé la saison régulière 5-5, ont accordé le deuxième plus petit nombre de points (200) mais n’ont marqué que 205 points. Malgré le record, les Rams ont de l’expérience dans leur équipe puisqu’ils ont remporté le Canadian Bowl l’an dernier.

En deux matchs l’un contre l’autre cette année, le Sun a dominé les Rams 62-17.

À l’aube des séries éliminatoires, les Sun sont l’équipe classée numéro un de toute la Ligue canadienne de football junior (CJFL).

Le coup d’envoi à l’Apple Bowl est à 16 h le samedi.

Fusées de Kelowna

Les Rockets entament un homestand de trois matchs ce soir (14 octobre) alors qu’ils accueillent les Silvertips d’Everett à Prospera Place.

Après avoir partagé leur road trip de deux matchs à Victoria, les Rockets cherchent à revenir dans la colonne des victoires. Alors que les Rockets occupent actuellement le quatrième rang de la conférence de l’Ouest avec une fiche de 3-3-1, les Silvertips connaissent une belle séquence cette saison puisqu’ils ont un dossier de 5-1, deuxième de la conférence.

Le match de ce soir est la 11e soirée annuelle Pink at the Rink de la Société canadienne du cancer à Prospera Place. Les Rockets porteront des chandails roses qui seront mis aux enchères après le match et tous les profits iront à la Société canadienne du cancer.

La mise au jeu est prévue pour 19 h 05. Les billets sont disponibles ici.

Guerriers de l’ouest de Kelowna

C’est aussi une fin de semaine d’un match pour les Warriors, puisqu’ils accueillent la seule équipe américaine de la BCHL, le Wenatchee Wild.

Les Warriors (3-1-2-0) ont déjà accueilli le Wild (1-3-0-1) en ville plus tôt cette saison, lorsqu’ils les ont battus 7-4.

Le week-end dernier, les Warriors ont subi des défaites consécutives en prolongation contre Cranbrook et Trail.

Avant le match de ce soir, les Warriors ont annoncé leur groupe de leadership pour la saison. L’attaquant de 20 ans Aiden Reeves a été nommé capitaine de l’équipe, qui a déjà passé les trois dernières saisons avec les Spruce Kings de Prince George de la WHL.

Les attaquants Riley Sharun et Alexi Van Houtte-Cachero ont été nommés capitaines adjoints permanents. Brennan Nelson portera également le « A » pour les matchs à domicile tandis que Chris Duclair portera le « A » sur la route.

“Les gars ont été unanimes dans leur décision sur qui ils voulaient diriger cette saison”, a déclaré le directeur général et entraîneur-chef des Warriors, Simon Ferguson, “Nous avons un excellent groupe de joueurs locaux, de retour et de nouveaux joueurs qui, selon nous, continueront à conduire la culture et les attentes établies au cours des dernières saisons.

La mise au jeu de la rondelle pour le match de ce soir à Royal LePage Place est à 19 h. Les billets sont disponibles ici.

Chefs de Kelowna

Les Chiefs de Kelowna devraient disputer une série aller-retour ce week-end contre le Princeton Posse.

Ce fut un début lent pour les Chiefs car ils ont une fiche de 1-4 (cinquième – division Bill Ohlhausen) cette saison et ont marqué cinq buts en équipe. Princeton (deuxième – division Bill Ohlhausen) a connu un excellent début d’année avec une fiche de 4-2.

Le match de vendredi soir aura lieu à Princeton and District Arena à Princeton tandis que le match de samedi aura lieu à Rutland Arena. Les deux matchs devraient commencer à 19 h

Football UBCO

Les équipes de football de l’UBCO se battent pour la position en séries éliminatoires alors que les saisons sont sur le point de se terminer.

Entamant la fin de semaine avec une fiche de 4-4-3, l’équipe masculine se rendra à Prince George pour affronter l’Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC) à deux reprises, samedi et dimanche. L’UNBC a connu une excellente année alors qu’elle entame la fin de semaine avec une fiche de 6-4-2.

Le coup d’envoi est à 12h pour les deux matchs.

L’équipe féminine voyagera également alors qu’elle entrera sur le terrain ce soir à Calgary contre les Dinos de l’Université de Calgary. C’est une bataille difficile pour les femmes alors qu’elles ont une fiche de 3-6-3 au début de la fin de semaine alors que Calgary a une fiche de 6-4-2. Le coup d’envoi est à 15 heures, heure du Pacifique.

Ils auront une journée de voyage samedi alors qu’ils se rendront à Prince George pour affronter l’UNBC dimanche après le match masculin. L’équipe féminine de l’UNBC a une fiche de 4-5-3. Le coup d’envoi de dimanche est à 14h15

