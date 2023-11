Aperçu du week-end du CCHA : Bemidji State et Michigan Tech rencontrent beaucoup à prouver – The Rink Live

BEMIDJI — Quelques équipes du CCHA occupant des positions uniques auront beaucoup à prouver ce week-end au Sanford Center.

Sous le choc du balayage d’Augustana le week-end dernier, les Michigan Tech Huskies prendront la route pour une série de vendredi à samedi contre les Bemidji State Beavers, qui sont déterminés à rebondir après deux défaites sur la route.

Bemidji State (3-5, 2-2 CCHA) a pris du retard par trois buts en première période des deux matchs le week-end dernier à Lake Superior State. Vendredi, les Beavers se sont ressaisis pour égaliser le match en troisième période avant de s’incliner en prolongation, 4-3. Puis, samedi, le réservoir a semblé se vider lors d’une défaite 5-1.

L’entraîneur de la BSU, Tom Serratore, sait que son équipe ne peut pas se permettre de faire des déficits du début de match une tendance.

«Je n’arrive pas à croire que nous soyons revenus vendredi soir», a déclaré l’entraîneur de 23e année des Beavers. “Nous avons déployé beaucoup d’énergie en revenant, et samedi, c’était comme : ‘Je n’arrive pas à croire que nous répétons ça.’ Mais nous l’avons fait, puis nous avons poursuivi le match.

« Une fois qu’ils avaient mené 3-1, cela n’arrivait plus. Vous pouviez simplement le sentir. Cela n’arrivait pas.

Contrairement aux Beavers, qui sont l’une des trois équipes de la conférence avec deux séries de championnat à leur actif, Michigan Tech (2-4-3) est l’une des trois équipes qui feront leurs débuts au CCHA 2023-24 ce week-end.

MTU a remporté ses premières victoires de la saison lors de deux victoires par derrière contre les Vikings en visite. Les Huskies ont comblé un déficit de deux buts vendredi pour remporter une victoire de 6-4 avant de marquer avec un attaquant supplémentaire dans la dernière minute du match de samedi en route vers une victoire de 4-3 en prolongation.

« C’est important de réussir enfin. … Il y a encore beaucoup de croissance à faire pour nous tous », a déclaré l’entraîneur de septième année des Huskies, Joe Shawhan. « En tant qu’entraîneurs, nous essayons de comprendre les choses. Les joueurs essaient de comprendre les choses, mais avoir du succès et avoir des gars qui se sentent bien est toujours un catalyseur d’amélioration.

Michigan Tech, le favori de la pré-saison pour remporter le CCHA, a obtenu des tours du chapeau de l’étudiant de première année Isaac Gordon et du senior Ryland Mosley vendredi et samedi, respectivement. Le but de Gordon vendredi comprenait un but en avantage numérique qui a égalisé en deuxième période, tandis que Mosley a marqué ses trois buts samedi en troisième période et au-delà.

Blake Pietila de Michigan Tech effectue un arrêt contre Augustana le vendredi 3 novembre 2023 à Houghton, Michigan. A contribué / Michigan Tech Athlétisme

Les Huskies ont également réalisé une performance marquante devant le filet vendredi, alors que Blake Pietila a établi un nouveau record scolaire avec sa 59e victoire en carrière.

“Nous avions besoin d’eux, et ils ont réalisé de bonnes performances”, a déclaré Shawhan à propos des tours du chapeau. « Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans ce type de succès. Beaucoup de travail de la part d’autres personnes également.

«Je suis heureux pour les joueurs, heureux pour l’équipe qui remporte les victoires, heureux que Blake Pietila batte le record de l’école pour les victoires vendredi soir. Beaucoup de points positifs. »

Avec quatre buts et une passe dans la série de deux matchs, Gordon a pris la tête de l’équipe avec neuf points cette saison et a été nommé recrue de la semaine de la CCHA. Il est suivi de près par son compatriote de première année et compagnon de trio Max Koskipirtti, qui totalise sept points sur un but et six passes décisives, en tête de l’équipe.

L’étudiant de première année Chase Pietila a récolté trois passes décisives lors du match de samedi, remportant les honneurs du défenseur de la semaine par la ligue. Il mène tous les défenseurs du MTU avec cinq points cette saison.

Je suis heureux pour les joueurs, heureux pour l’équipe qui remporte les victoires, heureux que Blake Pietila batte le record de l’école pour les victoires vendredi soir. Beaucoup de points positifs. L’entraîneur de MTU, Joe Shawhan, à propos du balayage de la série du week-end dernier contre Augustana

Joueur en titre de l’année du CCHA, Blake Pietila mène le groupe des gardiens de MTU avec une fiche de 1-3-3 en sept départs cette saison. Il a une moyenne de buts alloués de 3,06 et un pourcentage d’arrêts de ,901.

“Nous avons établi une grande rivalité avec Tech et nous nous affrontons beaucoup, non seulement quatre fois en saison régulière, mais aussi lors de matchs éliminatoires et ce genre de choses”, a déclaré Serratore. «Toujours enthousiaste à l’idée de jouer à Tech – bien coaché ​​et travailleur. Ils jouent avec beaucoup de rythme. Ils ont une bonne structure.

“Les équipes spéciales sont toujours appelées, donc c’est juste un autre week-end dans la ligue.”

Pour BSU, l’attaquant de deuxième année Lleyton Roed ouvre la voie avec huit points cette saison. Il est à égalité au premier rang de la ligue avec sept buts, dont des buts gagnants dans chacune des trois victoires des Beavers.

Kyle Looft mène la ligne bleue de BSU avec sept points (deux buts, cinq passes), 15 tirs bloqués et une cote de plus-3 sur la glace, tandis que le gardien Gavin Enright a une fiche de 2-3 en cinq départs avec une moyenne de 3,01 et un pourcentage d’arrêts de ,885. . Enright a partagé le filet avec Mattias Sholl, qui a une fiche de 1-2 en trois départs. Sholl a un GAA de 3,76 et un pourcentage d’économies de 0,910.

Le penalty a été un problème à la fois pour MTU et BSU. Les Huskies accordent des buts en avantage numérique à un taux de 30 %, ce qui les classe au septième rang de la CCHA, tandis que les Beavers accordent des buts à un taux de 30,8 %, ce qui les classe au dernier rang de la ligue.

«C’est un domaine qui doit encore être abordé», a déclaré Shawhan à propos de l’infériorité numérique. “Nous avons toujours été une équipe parmi les cinq premières au classement national en désavantage numérique, et cette année, cela semble se manifester comme une source d’inquiétude que nous devons essayer de rectifier.”

Le match de vendredi

est prévu à 19 heures, tandis que

le concours du samedi

aura lieu à 18h

Andre Ghantous, du nord du Michigan, patine sur la glace contre Ferris State le samedi 28 octobre 2023, à Marquette, Michigan. A contribué / NMU Athlétisme

État du lac Supérieur (5-3, 2-0) dans le nord du Michigan (1-6-1, 1-3)

19 h HE | Vendredi 10 novembre

18 h HE | Samedi 11 novembre

Montre: FloHockey (vendredi) | FloHockey (samedi)

La Coupe Cappo est en jeu lorsque les Lakers se rendront ce week-end pour affronter les Wildcats. NMU détient actuellement le trophée itinérant après avoir remporté la série de la saison 3-1 en 2022-23, mais avant cela, LSSU a détenu la coupe pendant trois saisons consécutives. Dans la série de tous les temps entre les deux équipes, les Wildcats détiennent une avance de 80-53-13. … LSSU est la seule équipe de la conférence avec un bilan global de victoires après avoir balayé Bemidji State le week-end dernier à Sault Ste. Marie, Michigan. Le senior Ethan Langenegger a remporté les deux matchs devant le filet pour Lake Superior State, arrêtant 57 des 61 tirs de la série pour mériter les honneurs du gardien de but de la semaine de la CCHA. Langenegger mène tous les gardiens de but de la conférence en termes de minutes avec 473 :12 et est l’un des deux gardiens de la ligue avec huit matchs joués. Il a une fiche de 5-3 cette saison et affiche une moyenne de 2,66 et un pourcentage d’arrêts de ,923. Jared Westcott est le meilleur attaquant des Lakers avec 11 points sur cinq buts et six passes décisives. Nate Schweitzer est le meilleur défenseur de l’équipe avec cinq points sur un but et quatre passes décisives. LSSU mène la conférence pour le nombre de buts marqués par match (3,63) et est deuxième de la CCHA pour le nombre de buts alloués par match (2,75). … NMU cherchera à rebondir après avoir été balayé le week-end dernier à St. Thomas. Les Wildcats ont perdu une décision de 4-2 vendredi avant de s’incliner 6-1 lors de la finale de la série. L’attaquant de cinquième année Andre Ghantous compte 11 points (trois buts, huit passes) pour mener les Wildcats, tandis que Josh Zinger mène les défenseurs de NMU avec neuf points sur un but et neuf passes décisives, un sommet dans la ligue et l’équipe. Beni Halasz est la meilleure option des Wildcats devant le filet avec une fiche de 1-6-1 en huit départs. Halasz a une moyenne de 3,99 et un pourcentage d’arrêts de 0,886 cette saison. NMU compte en moyenne 2,63 buts marqués par match, mais se classe dernier de la ligue pour le nombre de buts accordés par match (4,25), ce qui est principalement dû à son incapacité à rester en dehors du banc des pénalités. Les Wildcats mènent la CCHA pour les minutes de pénalité, avec une moyenne de 13:22 par match.

Byron Pool, entraîneur associé de la NMU : « Ce groupe est entièrement à 100 %. Ils sont dévoués et nous allons trouver un moyen de nous en sortir. … Quand les choses sont devenues difficiles, cela nous a rapprochés.

L’entraîneur du LSSU, Damon Whitten, à propos de Langenegger : « Il voit extrêmement bien la rondelle. Il lit extrêmement bien le jeu et il a la capacité de réaliser un arrêt qui change la donne. Il réalise un de ces deux ou trois arrêts par soir qu’il n’est pas censé réaliser, et cela a un impact énorme sur le résultat du match.