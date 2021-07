Aperçu du week-end d’ouverture de la Premiership écossaise : les Rangers commencent la défense du titre contre Livingston, Celtic at Hearts | Actualités footballistiques

Nouvelles et statistiques de l’équipe pour le week-end d’ouverture des matchs de Premiership écossaise alors que Livingston rend visite aux champions Rangers, tandis que le Celtic se rend à Hearts.

Rangers vs Livingston – Samedi, coup d'envoi à 13h30, en direct Sports aériens

















Le capitaine des Rangers, James Tavernier, a déclaré que leurs normes ne devaient pas baisser s’ils voulaient conserver leur titre de Premiership écossaise et réussir en Ligue des champions cette saison.



Rangers L’attaquant Alfredo Morelos est en quarantaine après son retour d’une longue saison de fermeture en Colombie.

Ryan Jack attend le feu vert d’un spécialiste pour reprendre l’entraînement full-contact suite à une blessure au mollet.

Les Rangers évalueront la forme physique de leurs joueurs de l’Euro 2020 mais n’ont signalé aucun autre absent après que Kemar Roofe et Joe Aribo se soient absentés des récents matchs amicaux.

Livingston le milieu de terrain Marvin Bartley est suspendu pour le voyage pour affronter les Rangers à Ibrox.

Le joueur/entraîneur adjoint a une suspension de deux matches reportée de la saison dernière, mais n’a de toute façon pas participé à la Premier Sports Cup.

Livi surveillera de près la forme physique de plusieurs joueurs suite à leurs problèmes de Covid-19 et certains auront plus de temps pour revenir.

Statistiques Opta

Les Rangers entameront une saison en tant que champions d’Écosse en titre pour la première fois depuis 2011-12, qui était également la dernière fois que des matchs de haut niveau écossais ont été disputés au mois de juillet. Le Gers a fait match nul 1-1 à domicile contre les Hearts sous la direction d’Ally McCoist, revenant de l’arrière grâce à l’égalisation de Steven Naismith.

Les Rangers ont remporté huit de leurs neuf dernières rencontres de championnat avec Livingston (D1) depuis une défaite 0-1 en septembre 2018, leur premier match de ce type contre eux sous Steven Gerrard.

Livingston n’a pas réussi à marquer lors de chacun de ses six derniers matches de championnat contre les Rangers (D1 L5). En effet, ils n’ont réussi que 33 tirs au cours de ces matchs (5,5 par match), avec seulement sept d’entre eux cadrés (1,2 par match), alors que ces tirs combinés à seulement 3,0 buts attendus (0,5 xG par match).

Comment regarder : Regardez Rangers vs Livingston en direct sur Sky Sports Football à partir de 12h30; coup d’envoi à 13h30. Notre blog de match en direct – sur le Sports aériens site Web et application – vous apportera également toute l’action au fur et à mesure et les moments forts des matchs gratuits seront publiés sur le site Web, l’application et la chaîne YouTube de Sky Sports plus tard dans la soirée.

Dundee vs St Mirren – Samedi, coup d'envoi à 15h

















Le capitaine de Dundee, Charlie Adam, parle des objectifs du club au cours de la nouvelle saison de Premiership, en s’inspirant des doubles vainqueurs de la coupe St Johnstone et se tourne vers le derby de Dundee



Dundee les problèmes de sélection se sont atténués avant leur retour en Premiership.

Un joueur anonyme reste absent pour la visite de St Mirren après avoir attrapé Covid-19. Mais cinq joueurs identifiés comme des contacts étroits potentiels ont été autorisés à jouer.

Charlie Adam (mollet) et Liam Fontaine (ischio-jambiers) devraient faire le jeu.

Mais Alex Jakubiak (ischio-jambiers) et Cammy Kerr (genou) semblent prêts à manquer du côté de James McPake.

Saint-Mirren avoir un bilan de santé complet pour le voyage à Tayside.

Statistiques Opta

Ce sera la première campagne de Premiership écossaise de Dundee depuis 2018-19 ; ils ont également affronté St. Mirren lors de la première journée de cette saison, s’inclinant 1-2.

St. Mirren n’a perdu aucune de ses quatre rencontres de championnat avec Dundee la saison dernière au cours de laquelle ils ont affronté la Scottish Premiership (2018-19), remportant trois victoires et un nul.

Seuls deux des 13 derniers clubs nouvellement promus ont perdu leur match d’ouverture de championnat d’une saison écossaise de haut niveau (W4 D7), Hamilton perdant 0-2 contre Inverness en 2014-15 et Livingston perdant 1-3 au Celtic en 2018-19.

Comment regarder : Les temps forts des matchs gratuits seront publiés sur le site Web, l’application et la chaîne YouTube de Sky Sports plus tard dans la soirée.

Ross County vs St Johnstone – samedi, coup d'envoi à 15h

















Malky Mackay espère que le comté de Ross pourra faire pression pour terminer parmi les six premiers de la Premiership à l’avenir, mais dit que consolider le statut de premier plan du club est sa première priorité



Le milieu de terrain autrichien David Cancola devra attendre son Comté de Ross début.

Le comté commence samedi sa campagne de Premiership contre St Johnstone, mais la nouvelle recrue de Slovan Liberec est en quarantaine jusqu’à lundi.

Le comté a tenté de conclure un accord de prêt pour le défenseur d’Arsenal Harry Clarke.

Chris Kane est peu susceptible de commencer pour Saint Johnstone.

L’attaquant n’a pas eu le même temps de jeu que ses coéquipiers lors de la pré-saison.

Cependant, Kane pourrait figurer sur le banc à Dingwall.

Statistiques Opta

Le comté de Ross n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses 11 dernières rencontres de championnat avec St. Johnstone (D7 L3), un triomphe 1-0 sous Stuart Kettlewell en septembre 2020.

St. Johnstone est invaincu en huit matches de championnat dans le comté de Ross (D4, N4) depuis une défaite 1-0 en avril 2015. Chacun de ses quatre derniers déplacements s’est toutefois soldé par un match nul.

Le comté de Ross a remporté chacun de ses trois derniers matches de Premiership écossaise disputés sur MD1, battant Dundee en 2017-18, Hamilton en 2018-19 et Motherwell la saison dernière. Les Staggies avaient perdu chacun de leurs quatre premiers matchs de la saison précédente avant cela.

Comment regarder : Les temps forts des matchs gratuits seront publiés sur le site Web, l’application et la chaîne YouTube de Sky Sports plus tard dans la soirée.

Hearts vs Celtic – Samedi – Samedi, coup d'envoi à 20h, en direct Sports aériens

















S’adressant exclusivement à Sky Sports News, le nouveau manager du Celtic, Ange Postecoglou, a déclaré que lui et son personnel avaient déjà travaillé sur de nombreux éléments de leur liste de choses à faire depuis qu’ils ont rejoint le club.



Le nouvel arrivant Beni Baningime pourrait commencer pour Cœurs dans leur match d’ouverture de Premiership contre le Celtic.

Le milieu de terrain s’est entraîné avec les Hearts jeudi et vendredi et sera dans l’équipe pour le match de samedi.

John Souttar devrait figurer après avoir raté la victoire en coupe contre Inverness par mesure de précaution.

Le défenseur suédois Carl Starfelt est dans le celtique équipe après avoir terminé sa période de quarantaine.

La nouvelle recrue Kyogo Furuhashi devrait arriver ce week-end, mais il est peu probable qu’elle joue.

Leigh Griffiths (mollet) reste absent mais Nir Bitton est de retour d’une interdiction européenne.

Statistiques Opta

Hearts ouvrira une saison de Premiership écossaise contre le Celtic pour la troisième fois depuis que la compétition a été rebaptisée en 2013, perdant les deux précédentes rencontres de ce type (1-2 en 2016-17 et 1-4 en 2017-18).

Le Celtic a remporté chacune de ses six dernières rencontres de championnat avec les Hearts, marquant au moins deux fois dans chacune de ces victoires.

Seuls deux des 13 derniers clubs nouvellement promus ont perdu leur premier match de championnat d’une saison écossaise de haut niveau (W4 D7), Hamilton perdant 0-2 contre Inverness en 2014-15 et Livingston perdant 1-3 au Celtic en 2018-19.

Comment regarder : Regardez Hearts vs Celtic en direct sur Sky Sports Football à partir de 19h30 ; coup d’envoi à 20h. Notre blog de match en direct – sur le Sports aériens site Web et application – vous apportera également toute l’action au fur et à mesure et les moments forts des matchs gratuits seront publiés sur le site Web, l’application et la chaîne YouTube de Sky Sports plus tard dans la soirée.

Aberdeen vs Dundee United – dimanche, coup d'envoi à 15h

















Le patron de Dundee United, Thomas Courts, dit qu’il veut donner une chance aux jeunes joueurs cette saison et fait le point sur l’avenir de Lawrence Shankland et Benjamin Siegrist



Jay Emmanuel-Thomas est prêt pour Aberdeen Cinch premier à domicile contre Dundee United dimanche.

La recrue estivale de Livingston a subi une vilaine entaille au visage lors du match de qualification pour la Ligue Europa de jeudi à BK Hacken, mais l’attaquant devrait récupérer à temps pour ce week-end.

Le jeune Dean Campbell a raté le voyage à Göteborg en raison d’un coup sur le terrain d’entraînement et sera évalué avant le match d’ouverture de la ligue à Pittodrie.

Dundee United le manager Tam Courts a fait état d’un bilan de santé impeccable pour son premier match de championnat en charge.

Statistiques Opta

Il n’y a eu que sept buts lors des huit dernières rencontres de Premiership écossaise entre Aberdeen et Dundee United, leurs trois affrontements de la saison dernière n’ayant marqué qu’un seul but – le vainqueur d’Adrian Sporle pour les Tangerines en mars.

Aberdeen et Dundee United se sont affrontés pour la dernière fois lors du MD1 d’une saison de championnat en 2015-16, les Dons l’emportant 1-0, alors qu’ils l’avaient fait pour la dernière fois à Pittodrie en 2014-15, que les Tangerines avaient remporté 3-0.

Pour une cinquième saison consécutive, Aberdeen jouera à domicile le week-end d’ouverture ; ils ont perdu leur match d’ouverture de la saison 1-0 contre les Rangers la saison dernière, alors qu’ils ne l’ont pas fait lors de campagnes de championnat consécutives depuis une série de trois matchs consécutifs de 2007-08 à 2009-10 – une séquence qui comprenait une défaite à Dundee United (en 2007-08).

Comment regarder : Les temps forts des matchs gratuits seront publiés sur le site Web, l’application et la chaîne YouTube de Sky Sports plus tard dans la soirée.

Motherwell vs Hibernian – Dimanche, coup d'envoi à 16h30, en direct Sports aériens

















La nouvelle recrue de Motherwell, Kevin Van Veen, se dit prête à faire bonne impression à Fir Park lors de la Premiership écossaise de cette saison après avoir lutté contre des blessures auparavant à Scunthorpe



Puits de la mère évaluera la forme physique de la nouvelle recrue Juhani Ojala avant le match d’ouverture de Premiership contre Hibernian.

Le défenseur finlandais était en quarantaine avant sa signature jeudi.

Bevis Mugabi s’est entraîné cette semaine après une opération à l’épaule mais devra peut-être attendre sa première apparition de la saison tandis que Liam Grimshaw, Connor Shields et Mark O’Hara restent sur la touche.

hibernien espérons avoir Scott Allan de retour pour le voyage dans le Lanarkshire.

Le milieu de terrain a raté la victoire européenne en milieu de semaine contre Santa Coloma avec une légère blessure.

Joe Newell revient de suspension pour le premier match de la ligue.

Statistiques Opta

Motherwell, qui a remporté sa dernière rencontre de championnat avec Hibernian 2-0 en février la saison dernière, a remporté pour la dernière fois des matchs consécutifs de haut niveau contre Hibs en novembre 2013 sous la direction de Stuart McCall (quatre de suite).

Hibernian cherche à remporter deux victoires consécutives dans l’élite à Motherwell pour la première fois depuis septembre 2009, après avoir remporté sa dernière visite de ce type 3-0 en décembre la saison dernière.

Motherwell n’a pas remporté son match d’ouverture lors de chacune des quatre dernières saisons de championnat (D1 L3) depuis une victoire 2-1 sur Kilmarnock sur MD1 en 2016-17.

Comment regarder : Regardez Motherwell contre Hibernian en direct sur Sky Sports Football à partir de 16h; coup d’envoi à 16h30. Notre blog de match en direct – sur le Sports aériens site Web et application – vous apportera également toute l’action au fur et à mesure et les moments forts des matchs gratuits seront publiés sur le site Web, l’application et la chaîne YouTube de Sky Sports plus tard dans la soirée.

Les dates clés de la saison de Premiership écossaise 2021/22

La Scottish Premiership débutera le week-end du samedi 31 juillet et du dimanche 1er août.

Le haut vol prendra à nouveau une pause hivernale du lundi 3 janvier au mercredi 26 janvier.

Après 33 matchs, la ligue se divise en deux sections de six équipes, chaque équipe s’affrontant dans cette section.

La saison 2021/22 de Premiership écossaise avec Sky Sports