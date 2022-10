Aperçu du week-end de hockey – Kelowna Capital News

Alors que nous approchons du dernier week-end d’octobre, un autre gros week-end s’annonce pour le hockey de Kelowna.

Fusées de Kelowna

Les Rockets sont au sud de la frontière pour la première fois cette saison alors qu’ils affrontent les Winterhawks de Portland lors de soirées consécutives ce week-end.

Ce fut un début difficile pour les Rockets cette saison car ils ont une fiche de 3-6-1-0 et ont perdu quatre matchs consécutifs, leur dernière victoire ayant eu lieu le 11 octobre. Les Rockets occupent actuellement le huitième rang de la Conférence de l’Ouest tandis que les Winterhawks prennent un bon départ puisqu’ils occupent la deuxième place.

Portland a une fiche de 7-1-0-0 cette saison, perdant son dernier match 7-3 contre Tri-City.

Au début de la fin de semaine, les attaquants des Rockets Gabriel Szturc et Andrew Cristall occupent respectivement les sixième et septième rangs des pointeurs de la WHL.

Les Rockets et les Winterhawks s’affrontent vendredi et samedi soir au Veterans Memorial Coliseum de Portland. La mise au jeu aura lieu à 19 h le vendredi et à 18 h le samedi.

Guerriers de l’ouest de Kelowna

Nous sommes dans un mois de saison et les West Kelowna Warriors jouent le plus gros match de la saison pour commencer leur week-end.

Ce soir (vendredi 28 octobre), les Warriors accueillent les Vees de Penticton à Royal LePage Place dans une confrontation de conférence intérieure. Les Warriors occupent la deuxième place de la conférence avec 8-1-2-0.

Après avoir infligé aux Surrey Eagles leur première défaite de la saison samedi dernier, les Warriors envisagent de faire de même contre Penticton, qui a une fiche de 12-0-0 pour commencer la saison (première de la conférence).

Après seulement 12 matchs dans la saison, Penticton a un différentiel de buts de +49 (73 buts pour, 24 buts contre).

Plus tôt ce mois-ci, les Warriors ont perdu contre Penticton à domicile 10-3.

La mise au jeu pour le match de ce soir est à 19 h

La confrontation de vendredi n’est pas le seul match pour les Warriors ce week-end car ils accueillent les Silverbacks de Salmon Arm en ville samedi soir (29 octobre). La mise au jeu est également à 19 h

Chefs de Kelowna

Ce fut un début difficile pour les Chiefs de Kelowna alors qu’ils cherchent à changer les choses à partir de ce soir.

Ils ont une fiche de 1-7-1-0, derniers de la division Bill Ohlhausen et derniers de la KIJHL.

Ce soir, ils commencent le week-end en force alors qu’ils affrontent la meilleure équipe de la ligue, les Grizzlies de Revelstoke, qui ont une fiche de 8-1-1-1. La mise au jeu aura lieu à 19 h au Forum de Revelstoke.

Les Chiefs terminent leur week-end samedi en rentrant chez eux pour affronter le Chase Heat.

La mise au jeu du samedi soir aura lieu à 19 h à l’aréna Rutland.

