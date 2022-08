Aperçu du volley-ball Daily Chronicle 2022: cinq joueurs à surveiller

Kailey Porter, DeKalb, sr.

Porter faisait partie de la deuxième équipe du Daily Chronicle l’année dernière et devrait faire un effort pour entrer dans la première équipe cette année. Elle fait partie d’un grand groupe de seniors des Barbs qui cherchent à aider l’équipe à progresser dans le classement DVC. Elle a la taille et la capacité d’être une force pour les Barbs.

Alayna Pierce, Gênes-Kingston, jr.

Pierce a connu une saison dominante l’an dernier avec 355 attaques décisives et 225 récupérations. Elle a été nommée première équipe toutes zones du Daily Chronicle, première équipe BNC et a été la MVP du tournoi de Plano et s’est également engagée verbalement envers Tennessee Tech. Elle a également été nommée toutes les conférences lors de sa première année. Elle sera la pièce maîtresse d’une équipe des Cogs qui cherche à répéter en tant que championne de conférence.

Audrey Witte, Indian Creek, sr.

Witte est déjà sélectionné trois fois dans toutes les conférences et a été mentionné honorablement dans l’équipe toutes régions l’an dernier. Elle a mené les Timberwolves avec 195 attaques décisives et ajouté 35 blocs. Elle sera à nouveau au centre de l’attaque des Timberwolves.

ILY Hunt, Hinckley-Big Rock, jr.

Hunt a connu une saison exceptionnelle en deuxième année pour les Royals l’an dernier. Elle a été nommée dans la deuxième équipe du Daily Chronicle et a fait partie des équipes de tous les tournois des tournois de Plano et de Somonauk. Elle a terminé la saison dernière avec 235 attaques décisives et 60 blocs.

Laci Neese, sycomore, jr.

Neese est un partant universitaire de trois ans pour les Spartans à l’extérieur. Elle a été mention honorable de toutes les conférences la saison dernière et mention honorable de l’équipe de toutes les régions du Daily Chronicle. Elle devrait avoir plus de chances de briller cette saison en tant que l’une des principales buteuses de l’équipe.