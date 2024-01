Aperçu du Super Bowl 2024 pour les Chiefs contre les 49ers : premières cotes, télévision, heure, streaming, scénarios clés, prédictions

USATSI



Juste comme ça, la course au Trophée Lombardi 2024 se joue à deux équipes, avec les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco gagner dimanche pour passer à super Bowl LVIII, qui débutera le 11 février depuis l’Allegiant Stadium de Las Vegas.

Maintenant que les championnats de conférence sont officiellement dans les livres, avec Patrick Mahomes and Co. dépassant Lamar Jackson et les Ravens, têtes de série n°1, et les 49ers surmontant un déficit de 17 points pour enterrer les outsiders des Detroit Lions, il est temps de regarder. avant le Super Bowl dimanche, une revanche très attendue du match d’ouverture de la saison 2023.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails sur la façon de vous connecter, ainsi que les premières cotes, les scénarios clés et les pronostics de jeu :

Comment regarder le Super Bowl LVIII

Date: Dimanche 11 février | Temps: 18 h 30 HE

LA TÉLÉ: CBS, Nickelodeon | Flux: CBS diffusé sur Paramount+

Cotes d’ouverture : 49ers -2,5, O/U 47,5

Alors que les 49ers étaient favoris avec 2,5 points dimanche soir, la ligne a chuté du jour au lendemain. Lundi matin, les Niners étaient favoris avec 1 point.

Paramount+ peut être diffusé sur un certain nombre de Périphériques compatibles, y compris les iPhones, iPads, Apple TV, Fire TV, PlayStation 4 et 5, Roku TV, Xbox et Google TV. L’émission Nickelodeon est une édition spéciale sur le thème de la famille et des enfants.

Le match : Chiefs contre 49ers

Comment ils sont arrivés ici :

Le Chefs font leur quatrième apparition au Super Bowl en cinq ans après avoir dominé les Ravens, tête de série n°1, à Baltimore. Pendant une grande partie de 2023, les prétendants éternels ont eu du mal à aligner une attaque dominante, le MVP en titre Patrick Mahomes égalant un sommet en carrière en termes de revirements tout en ciblant un corps de réception en proie à des erreurs. Ensuite, la connexion de longue date de Mahomes avec l’ailier vedette Travis Kelce s’est réchauffée tout au long de la séquence. Couplé à un jeu de course et une défense physique, incluant les meneurs de jeu vétérans Chris Jones et L’Jarius Sneed, Kansas City a passé la vitesse supérieure en séries éliminatoires, se réaffirmant comme les Patriots des temps modernes – toujours techniquement solides et à ne jamais compter quand c’est le plus important.

Le 49ers sont de retour au Super Bowl pour la deuxième fois en cinq ans après avoir surmonté un déficit de 17 points face aux Lions outsiders dans le championnat NFC. Enthousiasmé toute l'année en tant que prétendant au titre après avoir remporté trois championnats de conférence au cours des quatre dernières saisons de l'entraîneur Kyle Shanahan, San Francisco a été un poids lourd en saison régulière, avec une fiche de 12-5 tout en comptant deux candidats MVP dans le jeune quart-arrière Brock Purdy et à tout faire. le porteur de ballon Christian McCaffrey, ainsi qu'un "D" de premier plan mettant en vedette des piliers comme Fred Warner, Dre Greenlaw et Charvarius Ward. Bien qu'ils aient à peine survécu aux Packers parvenus pour commencer leurs séries éliminatoires, ils ont fait preuve de beaucoup de résilience en survivant à Détroit pour gagner un billet pour le grand match.

Scénarios clés :

Mahomes peut-il continuer à poursuivre Brady ? Maintenant 14-3 en tant que titulaire en séries éliminatoires, le signaleur des Chiefs est déjà bien parti pour une intronisation au Temple de la renommée, et un troisième titre du Super Bowl à 28 ans le maintiendrait sur un rythme de Brady sans précédent sur la grande scène.

Maintenant 14-3 en tant que titulaire en séries éliminatoires, le signaleur des Chiefs est déjà bien parti pour une intronisation au Temple de la renommée, et un troisième titre du Super Bowl à 28 ans le maintiendrait sur un rythme de Brady sans précédent sur la grande scène. Est-ce la meilleure défense des Chiefs de l’ère Mahomes-Reid ? C’est en partie une question rhétorique. L’unité de Spagnuolo a toujours eu beaucoup de pression, mais elle a été particulièrement avare cette année, y compris contre les attaques « d’élite » des séries éliminatoires.

C’est en partie une question rhétorique. L’unité de Spagnuolo a toujours eu beaucoup de pression, mais elle a été particulièrement avare cette année, y compris contre les attaques « d’élite » des séries éliminatoires. Shanahan pourra-t-il enfin surmonter cet obstacle ? L’entraîneur des 49ers a affronté les Chiefs lors du Super Bowl pour clôturer la saison 2019 mais a vu Andy Reid hisser les Lombardi. Il a depuis progressé vers trois matchs consécutifs pour le titre NFC, sans aucun trophée à montrer. Cela pourrait être sa meilleure chance de faire le travail, avec une attaque encore plus capable d’opérer une attaque équilibrée.

Prédiction précoce :

Dans l’ensemble, les 49ers ont probablement un avantage en termes de talent, disposant d’armes de calibre Pro Bowl à pratiquement toutes les positions. Et Purdy a prouvé contre Detroit qu’il était capable de surmonter l’adversité. Mais tout comme l’année dernière, lorsque la formation d’étoiles des Eagles ne pouvait pas nécessairement égaler la gravité des Chiefs, il est difficile de parier contre Mahomes lorsque cela compte le plus. Celui-ci sera un incontournable de la télévision, mais nos premières prévisions sont une légère victoire de Kansas City. Appeler 27-24 chefs.