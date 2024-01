Aperçu du Senior Bowl 2024 : un joueur à surveiller à chaque position, y compris le QB de l’Oregon Bo Nix | Repêchage de la NFL

• Bo Nix a beaucoup à gagner sur mobile : Beaucoup ont ignoré sa progression en raison du système des Ducks, qui comporte de nombreux écrans et des passes courtes. Il aura la chance de prouver qu’il est plus que cela – et qu’il mérite peut-être un top 10.

Alors que nous entrons dans la semaine du Senior Bowl, voici les joueurs de PFF à surveiller à chaque position à Mobile, en Alabama.

QB : BO NIX, OREGON

Rang du grand tableau PFF : 20

Le groupe des quarts-arrière du Senior Bowl 2024 recèle de nombreuses intrigues. Michael Penix Jr. cherchera à rebondir après une performance décevante au championnat national. Spencer Rattler n’aura pas à jouer derrière une mauvaise ligne offensive. Joe Milton pourra montrer son canon de bras.

Mais la vedette est réservée à Bo Nix, l’un des passeurs les plus efficaces du football universitaire depuis qu’il a rejoint l’Oregon. Beaucoup ont ignoré sa progression en raison du système des Ducks, qui comporte de nombreux écrans et des passes courtes. Il aura la chance de prouver qu’il est plus que cela – et qu’il mérite peut-être un top 10.

RB : DYLAN LAUBE, NEW HAMPSHIRE

Rang du grand tableau PFF : 141

Pour un porteur de ballon, avoir un stock de repêchage élevé vient de ce qu’il peut faire dans le jeu de passes. Eh bien, Laube de 5 pieds 9 pouces et 210 livres a récolté plus de 300 verges sur réception en un seul match plus tôt cette saison, on peut donc dire sans se tromper qu’il a alors attiré notre attention et qu’il aura notre attention cette semaine à Mobile, en Alabama. S’il semble irrécupérable lors des duels et des mêlées, vous commencerez à voir son nom au milieu des tours. brouillons simulés.

WR : MALACHI CORLEY, OUEST DU KENTUCKY

Rang du grand tableau PFF : 93

Corley est l’un des favoris des fans dans cette classe de repêchage, et pour cause. Lorsqu’il prend le ballon entre ses mains, il revient à ses jours de porteur de ballon et possède un potentiel élevé de rupture de plaquage et de rupture de cheville en raison de sa force et de son agilité. Il joue au poste de receveur depuis seulement quatre ans après avoir été une recrue de coin à la sortie du lycée. Pour cette raison, il n’est pas le coureur de route le plus nuancé. S’il peut montrer une amélioration dans ce domaine, ne serait-ce qu’un tout petit peu au Senior Bowl, les équipes de la NFL tomberont amoureuses du reste – en particulier de cette capacité après la capture.

TE : THEO JOHNSON, ÉTAT DE PENN

Rang du grand tableau PFF : 147

Johnson apporte beaucoup de taille à la position finale serrée à 6 pieds 6 pouces et 255 livres. Il a un énorme rayon de capture, ce qui est pratique pour attraper des passes au milieu. Il a enregistré deux baisses au cours de chacune des trois dernières saisons, mais son taux de réception sur les lancers capturables s’est amélioré chaque année et a atteint 94,1 % en 2023. S’il peut faire preuve d’une bonne explosivité et tirer le meilleur parti de ce rayon de capture sur les routes verticales, semaine, il pourrait être un élève dans une classe malléable et serrée au-delà de Brock Bowers et Ja’Tavion Sanders.

T : TYLER GUYTON, OKLAHOMA

Rang du Grand Tableau PFF : 49

Guyton semble être au sommet de la classe des tacles offensifs athlétiques. Il a commencé sa carrière comme ailier défensif au TCU avant de passer à l’ailier rapproché, puis s’est finalement retrouvé au poste de plaqueur offensif. Il a été transféré à l’Oklahoma et a été leur titulaire droit au cours des deux dernières saisons. Il est encore brut dans sa technique et sa régularité lors du maintien des blocs, mais il peut gérer à peu près n’importe quelle taille ou vitesse sur la carre. S’il montre une capacité améliorée à garder les gars enfermés dans Mobile, il s’envolera planches à dessin en raison de ses capacités motrices.

G : CHRISTIAN HAYNES, UCONN

Rang du Grand Tableau PFF : 77

Haynes est un joueur sous-estimé dans cette classe de repêchage et a une chance de changer ce récit avec une bonne semaine sur mobile. Il a disputé 49 matchs au cours des quatre dernières années pour UConn et a obtenu des notes de blocage de passes de 91,0 et 82,5 au cours des deux dernières saisons. C’est un garde fluide qui aura probablement également quelques représentants au centre pendant la semaine du Senior Bowl.

C : JACKSON POWERS-JOHNSON, OREGON

Rang du Grand Tableau PFF : 56

Une bataille acharnée se prépare entre Zach Frazier de Virginie-Occidentale et Powers-Johnson pour savoir qui sera le meilleur centre du repêchage 2024 de la NFL. Frazier a été plus remarquable dans la communauté du repêchage, se faisant un nom avant la saison 2023. Powers-Johnson, quant à lui, a émergé après une saison 2023 au cours de laquelle il a obtenu une note de blocage de course de 85,6 et une note de blocage de passe de 90,2. S’il connaît une bonne semaine, vous entendrez les gens parler de lui de la même manière qu’ils ont parlé de John Michael-Schmitz l’année dernière en tant que premier choix potentiel.

BORD : LAIATU LATU, UCLA

Rang du grand tableau PFF : 18

Il y a beaucoup de bons rushers à surveiller cette semaine lors des entraînements du Senior Bowl, mais Latu obtient notre vote car une bonne semaine pour lui pourrait faire de lui le premier edge rusher pris, potentiellement dans le top 10. Il a été la passe la plus productive. rusher dans le pays, avec des notes consécutives de pass-rush d’élite et un taux cumulé de victoires de pass-rush supérieur à 23 % de 2022 à 2023. Cependant, ses bras de 32,5 pouces le placent seulement dans le 13e centile des coureurs de pointe de la NFL. Cela n’avait cependant pas d’importance en entrant dans le champ arrière de l’UCLA. S’il continue de prouver que ce n’est pas un problème dans Mobile, il sera difficile d’ignorer sa production.

DI : BRADEN FISKE, ÉTAT DE FLORIDE

Rang du grand tableau PFF : 90

Fiske a terminé la saison sur une bonne note avec une performance de cinq pressions lors du match de championnat de l’ACC contre Louisville. À 6 pieds 5 pouces et 300 livres, sa carte de visite explose sur le ballon et traverse le visage des joueurs de ligne offensive d’un premier pas rapide. Il a davantage fait preuve de sa capacité perturbatrice au cours de la seconde moitié de sa saison. Si cela continue à Mobile, il pourrait progresser dans une classe de ligne défensive intérieure à la recherche de passeurs de marque.

LB : MARISTE LIUFAU, NOTRE DAME

Rang du grand tableau PFF : 84

La classe des secondeurs 2024 est en suspens lorsqu’il s’agit de savoir qui quittera le tableau en premier et à quoi pourrait ressembler l’ordre par la suite. Il n’y a pas de consensus à ce stade. Liufau donne un coup de poing lorsqu’il frappe ; c’est une sorte de joueur rétrospectif, à cet égard. Bien que les joueurs n’aient pas une réelle chance de montrer leur présence physique lors des entraînements, ce sera une bonne occasion pour Liufau de montrer ses capacités de mouvement explosif en couverture, une facette dans laquelle il a obtenu une note de 84,1 la saison dernière. Une bonne semaine dans cette catégorie pourrait lui propulser au classement classement des secondeurs alors que nous nous dirigeons vers le NFL Combine.

CB : QUINYON MITCHELL, TOLÈDE

Rang du grand tableau PFF : 39

Aucun cornerback FBS n’a forcé plus d’inachèvements que Mitchell au cours des deux dernières saisons. Son taux d’inachèvement forcé de 24,2 % se classe dans le 99e percentile par rapport aux joueurs de cette classe de repêchage et à certains cornerbacks récemment repêchés. Il est incroyablement athlétique, avec une expérience en piste qui comprend un 100 mètres de 10,6 secondes au lycée. Il a principalement joué un rôle hors couverture à Tolède, ce qui lui a permis de faire des pauses rapides sur les cols et les itinéraires. Mais il aura probablement beaucoup de représentants dans la presse mobile. S’il résiste dans ces situations, nous parlerons d’un joueur du top 20.

S : SIONE VAKI, UTAH

Rang du grand tableau PFF : 71

Vaki pourrait être le joueur le plus intéressant de la classe de repêchage de la NFL 2024. La plupart de ses représentants au cours de la saison étaient en sécurité, mais il a également joué le porteur de ballon contre Cal et a totalisé 158 verges et deux scores en 15 courses. Et contre l’USC, il a enregistré cinq attrapés pour 149 et deux touchés. Vaki est un athlète polyvalent qui a beaucoup de puissance de frappe au milieu. Il ressemble à une version 2024 de Shaq Thompson. Il jouera probablement uniquement en défense au Senior Bowl, mais cette polyvalence est plutôt séduisante.