Aperçu du quart de finale de la classe 5A du Daily Chronicle – Shaw Local

Classe 5A

Sterling n ° 5 (9-2) contre Sycamore n ° 1 (11-0)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : Les équipes se sont rencontrées lors de la dernière semaine de la saison régulière 2018, Sycamore l’emportant 35-7. Ils se sont également rencontrés lors des quarts de finale de 2016, Sycamore vengeant une défaite de 38-6 lors de la semaine 1 avec une victoire de 29-22 sur les Warriors auparavant invaincus.

A propos des Spartiates : À la recherche d’une deuxième place consécutive en demi-finale, les Spartans ont remporté leurs deux premiers matchs éliminatoires par un total combiné de 97-13 après avoir décroché leur cinquième blanchissage de l’année lors d’une victoire de 43-0 à Carmel la semaine dernière. Le secondeur Kiefer Tarnoki a réussi une interception pour le deuxième match consécutif dans la victoire. Le vent étant un facteur majeur, les Spartans sont restés fidèles à l’attaque au sol. Le quart-arrière Eli Meier a tenté trois passes, dont deux dans un entraînement dans la dernière seconde de la première mi-temps face au vent. Mais l’attaque au sol, dirigée par Zack Crawford, Tyler Curtis et Joey Puleo, a propulsé l’attaque dans le vent. Le receveur large Burke Gautcher a été une menace profonde toute l’année pour les Spartans, mais la victoire a annulé le match profond de samedi.

A propos des Guerriers : Sterling s’est qualifié pour les quarts de finale pour la première fois depuis trois voyages consécutifs de 2016 à 2018; les Warriors ont fait les demi-finales en 2016 et ’18. … Sterling a cédé plus de 30 points seulement trois fois toute la saison et a une fiche de 1-2 dans ces matchs. … La victoire 50-8 de la semaine dernière sur Chicago Goode était la quatrième fois que les Warriors atteignaient la barre des 50 points; ils ont marqué 34 points ou plus neuf fois en 11 matchs, y compris chacune de leurs deux victoires en séries éliminatoires. … Sur la saison, Sterling détient un avantage de 482-201. … Les Warriors sont dirigés par le peloton QB des seniors Kael Ryan et JP Schilling. Ryan a 1 171 verges et 22 touchés en 140 courses, et a lancé pour 338 verges et 2 touchés; Schilling a couru pour 607 verges et a passé pour 607 verges, avec 12 points de touché et 6 touchés sur 43 pour 69 passes. … Antonio Tablante a 757 verges et 14 touchés au sol, tandis que AJ Kested (46 rushes, 380 verges, 6 TDs) et Cale Ledergerber (44 rushes, 214 verges, 2 TDs) obtiennent également le portage occasionnel. … Isaiah Mendoza mène les receveurs de la Sterling avec 16 attrapés pour 235 verges et 2 touchés, tandis que Justin Null a 12 attrapés pour 137 verges et 2 touchés. Ledergerber (11 attrapés, 112 yards, TD) et Dylan Ottens (7 attrapés, 155 yards, TD) ont aussi plus de 100 yards en réception.

Choix du Friday Night Drive : Sycomore