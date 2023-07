Aperçu du projet K: Prabhas, la première photo de Kamal Haasan ensemble de San Diego Comic-Con est ici tandis que Deepika Padukone lui manque

Le film Project K fera un grand lancement au San Diego Comic-Con (SDCC). Avec en tête d’affiche Prabhas, aux côtés de Kamal Haasan, et Deepika Padukone, le film de science-fiction réalisé par Nag Ashwin retient toute notre attention.

Prabhas, Kamal Haasan et les membres de l’équipe de Project K sont actuellement à l’événement Comic-Con. Selon certaines informations, le titre et la bande-annonce tant attendus du fil seront dévoilés le 20 juillet aux États-Unis et le 21 juillet en Inde. Avant l’événement de lancement à San Diego, la première photo de Prabhas et Kamal Haasan a fait surface sur Internet, saisissant les globes oculaires.

Kamal Haasan et Prabhas au Comic-Con

Sur la photo partagée sur Twitter, Prabhas et Kamal Haasan peuvent être vus habillés en tenue de soirée. Kamal Haasan ressemblait à la «star universelle» dans un look poivre et sel. Il a enfilé un élégant manteau noir à boutons dorés portant une chemise bleue en dessous. Prabhas, quant à lui, était vêtu d’un manteau de velours vert foncé qu’il associait à une chemise noire.

Le duo semblait être engagé dans une conversation franche, affichant des sourires rayonnants. Selon des informations, Prabhas et Kamal Haasan ont assisté à une soirée médiatique avant le grand lancement.

Absence de Deepika Padukone du SDCC

Deepika Padukone, l’actrice principale de Project K, a dû rater l’événement SDCC. La raison était à cause de la grève en cours de la Screen Actors Guild (SAG) à Hollywood. Jusqu’à ce que la grève soit levée, vraisemblablement en septembre, les célébrités se verront interdire de promouvoir ou de signer de nouveaux films. Deepika, étant membre du SAG, suivra les règles et n’assistera pas à l’événement. Le 14 juillet, la SAG a appelé à la grève après avoir échoué à conclure un nouvel accord sur le droit du travail avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP).

Spéculations sur le titre du projet K

Il n’y a pas si longtemps, les rumeurs allaient bon train selon lesquelles le Projet K s’intitulerait Projet KaalChakra. Cependant, ce ne sont que des spéculations car l’équipe de tournage de Project K annoncera le titre dans quelques heures au Comic-Con. Le projet K devrait sortir sur les écrans argentés le 12 janvier, à l’occasion de Sankranti.