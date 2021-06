Aperçu du match – Wigan vs Warrington

Wigan affronte Warrington lors de l’épreuve de force de la Super League mercredi soir

Nous regardons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe alors que les Wigan Warriors accueillent les Warrington Wolves au DW Stadium pour le choc de la Super League de mercredi, en direct Sports aériens…

Lam excité avant la « période importante »

Après avoir pris un bon départ pour la campagne de la Super League 2021, Wigan a connu des difficultés ces dernières semaines et est entré en conflit avec Warrington après trois défaites consécutives.

Le plus récent d’entre eux les a vus s’incliner 14-6 contre Wakefield Trinity jeudi dernier, bien qu’il manque 10 joueurs de premier choix en raison d’une combinaison de convocations internationales, de suspensions et de blessures.

Certains de ces problèmes de disponibilité se sont au moins atténués pour l’entraîneur-chef Adrian Lam alors qu’il prépare son équipe à affronter une équipe des Wolves qui ont remporté leurs cinq derniers matches de Super League.

Cela est suivi d’un court voyage au Totally Wicked Stadium pour le derby avec ses rivaux féroces et les champions en titre St Helens dimanche soir, et Lam s’attend à ce que son équipe soit à la hauteur de ce qu’il voit dans quelques jours cruciaux.

« C’est une période très importante pour nous », a déclaré Lam. « Nous n’avons pas été géniaux au cours des deux dernières semaines. Nous semblons avoir perdu un peu de confiance.

« Je suis enthousiasmé par les grands matchs à venir parce que je pense que nous sommes dus pour cela. Il est temps que nous nous levions en tant qu’équipe et que nous performions bien.

« Nous élevons à un autre niveau lorsque nous jouons dans ces grands matchs. Nous avons eu un peu de succès contre Warrington ces derniers temps.

« Ils jouent un excellent rugby, ce sera un excellent test et j’attends avec impatience la réponse, comment nous nous présenterons mercredi soir. »

Les oursons au premier plan

Comme Wigan, Warrington avait plusieurs joueurs impliqués dans l’international Angleterre-Combined Nations de vendredi dernier, mais est sorti victorieux de son dernier match de Super League en battant le bas de l’équipe Leigh Centurions 44-18.

Ces absences ont permis à plusieurs des jeunes des Wolves d’impressionner et l’entraîneur-chef Steve Price était particulièrement satisfait de la performance d’Ellis Longstaff, tandis qu’Eribe Doro a également croisé pour son premier essai pour le club.

Price quittera peut-être Warrington à la fin de la saison pour retourner en Australie, mais il repartira avec un avenir radieux au stade Halliwell Jones si ces jeunes continuent de progresser, et il pourrait bien donner à certains d’entre eux une autre course contre Wigan.

« Je suis satisfait de la contribution des 17 joueurs, en particulier les jeunes gars », a déclaré Price. « Les joueurs seniors peuvent avoir beaucoup de confiance en leur façon de se comporter et de jouer, donc c’était vraiment agréable de voir comment ils couraient et vaquaient à leurs affaires.

« Tout s’est déroulé et le rythme n’a jamais changé, ce qui était important de mon point de vue. Un ou deux d’entre eux peuvent avoir une autre opportunité. »

Bien que son équipe soit en bonne forme, Price est conscient du fait que Wigan a remporté ses trois derniers matchs contre Warrington et sait qu’ils seront impatients de renverser leur récente série de défaites.

« Ils vont être désespérés – tout comme nous, parce que nous voulons continuer à nous améliorer et à gravir les échelons aussi », a déclaré Price.

« Les derbys locaux sont toujours des batailles féroces et ce ne sera pas différent mercredi soir. »

Vue d’expert

« Wigan est dans une situation difficile, il leur manque de grandes personnes, mais ce que vous obtenez toujours d’un côté de Wigan, c’est l’engagement.

« Il y aura de jeunes enfants qui joueront et leurs efforts ne pourront jamais être remis en question, c’est pourquoi Wigan a eu autant de succès au fil des ans. L’effort n’est pas négociable dans ce club et il devra y en avoir beaucoup s’ils veulent renverser Warrington.

« Warrington a été brillant – ils ont prouvé qu’ils pouvaient gagner les gros matchs. La sortie de Gareth Widdop sera un coup dur pour eux, mais ils ont un peu de renfort avec Stefan Ratchford qui entrera probablement dans le moitiés. »

– Les Catalans Dragons et l’ancien arrière latéral des Wigan Warriors Sam Tomkins, qui apparaîtront sur Sky Sports en tant qu’expert invité pour le match.

Nouvelles de l’équipe

Wigan a Liam Farrell et Jackson Hastings de retour respectivement pour l’Angleterre et le Combined Nations All Stars.

Cependant, John Bateman est sorti avec une blessure à la cheville et Zak Hardaker, bien que libre de suspension, a un problème au cou. Le centre Oliver Gildart revient après avoir raté la défaite à Wakefield en raison d’une blessure.

Warrington sera sans Gareth Widdop pour le déplacement à Wigan

Warrington a perdu le demi-arrière Widdop avec une blessure à la cheville, mais le rameur arrière Jason Clark s’est remis d’un problème au mollet.

Ratchford, Joe Philbin, Mike Cooper, Daryl Clark et Ben Currie reviennent tous de l’Angleterre, tandis que les jeunes Doro, Longstaff, Josh Thewlis et Connor Wrench conservent leur place dans l’équipe de 21 joueurs après avoir impressionné lors de la victoire contre Leigh.

Escouades nommées

Guerriers de Wigan : Oliver Gildart, Liam Marshall, Thomas Leuluai, Sam Powell, Joe Bullock, Willie Isa, Liam Farrell, Oliver Partington, Morgan Smithies, Liam Byrne, Harry Smith, Ethan Havard, Jake Bibby, Mitch Clark, Joe Shorrocks, Kai Pearce-Paul, James McDonnell, Umlya Hanley, Jackson Hastings, Brad O’Neill.

Les loups de Warrington : Sitaleki Akauola, Blake Austin, Rob Butler, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Matt Davis, Eribe Doro, Chris Hill, Jack Hughes, Tom Lineham, Ellis Longstaff, Jake Mamo, Robbie Mulhern, Joe Philbin , Stefan Ratchford, Josh Thewlis, Danny Walker, Connor Wrench.