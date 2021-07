Aperçu du match – Wigan vs Huddersfield

Wigan et Huddersfield s’affrontent dans le match de Super League en direct dimanche

Nous regardons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe avant le match de Super League de dimanche entre Wigan Warriors et Huddersfield Giants, qui est en direct sur Sky Sports…

Clubb prêt pour le retour de Wigan

Tony Clubb est en ligne pour un retour dans le peloton de Wigan dimanche après avoir terminé sa suspension de huit matches pour abus raciste envers l’attaquant du Hull FC Andre Savelio.

Le pilier, qui devrait quitter les Warriors à la fin de la saison, sera de retour dans le giron de l’entraîneur-chef Adrian Lam et de ses coéquipiers.

Wigan Warriors contre Huddersfield Giants Vivre de

Lam est convaincu que l’équipe est passée de ce qui s’est passé cette nuit-là contre Hull et pense que Clubb apportera une expérience précieuse à l’équipe alors qu’elle vise à mettre fin à une série de cinq défaites consécutives.

« C’est un membre senior de notre équipe et cela nous a manqué, et même si nous avons eu des joueurs, c’est l’ancienneté qui nous a le plus manqué, je pense », a déclaré Lam. « Il va être accueilli à bras ouverts.

« Il comprend ce qui s’est passé au début de cette année et est arrivé à ce poste. Nous avons tous avancé en tant que groupe et club et nous sommes impatients de le voir jouer à nouveau avec nous et nous apporter cette expérience.

« Je pense que l’objectif de Tony est d’aider notre équipe à retrouver le chemin de la victoire et, en décomposant cela pour lui-même, revenir et nous donner ce leadership, et montrer comment le faire avec ses actions et sa voix. C’est l’importance de ce qu’il est. va nous donner cette semaine. »

Tony Clubb revient du côté de Wigan après une suspension

Le dernier match des Warriors les a vus s’incliner 24-6 lors du derby face à St Helens, mais Lam a vu des signes encourageants malgré cette série de défaites.

« Nous ne voulons pas être dans cette position, mais nous le sommes et tout ce que nous pouvons faire est de rester positif tout au long de ce processus et de continuer à comprendre qui nous voulons être et quel est l’ADN de Wigan », a déclaré Lam. « Cela s’est certainement reflété lors des deux derniers matchs. »

Watson ravi de rejouer

Les Giants se dirigent vers le DW Stadium dans le but de remporter leur première victoire depuis leur victoire 44-6 sur Leigh Centurions le 23 mai, bien que l’entraîneur-chef Ian Watson soit ravi de rejouer.

Les matches de Huddersfield ont été affectés par des cas positifs de Covid-19 dans l’équipe, ce qui a permis à leur dernier match contre Castleford Tigers de remporter une victoire 24-0 à leurs adversaires.

Nathan Peats devrait rejoindre Huddersfield

Cependant, ils auront suffisamment de joueurs pour accomplir le match contre les Warriors et l’équipe pourrait être renforcée par l’arrivée de Nathan Peats et Nathaniel Peteru en prêt de Leigh Centurions.

« Il semble que nous serons en mesure de remplir le match et nous sommes impatients de sortir et de jouer à nouveau », a déclaré Watson.

« C’est un élément positif en soi. Nous avons eu quelques cas (Covid) et beaucoup de blessures ces dernières semaines, nous sommes donc impatients de jouer à Wigan. »

Un joueur qui manquera cependant est Kenny Edwards après que l’attaquant se soit vu imposer une longue interdiction pour avoir mis son doigt au bas d’un adversaire lors de la défaite 50-12 contre les Dragons catalans la dernière fois.

Kenny Edwards est absent après avoir été banni

« Ce n’est pas bon », a déclaré Watson. « C’est quelque chose dont j’ai parlé à Kenny et il accepte que ce n’était pas la bonne chose à faire.

« Pour nous, Kenny a reçu les conséquences de ses actions maintenant et il doit vivre par elles. »

Nouvelles de l’équipe

Bien que Clubb soit de retour, Wigan a perdu Ollie Partington sur blessure et Willie Isa et Ethan Harvard suspendus. Jake Bibby devrait passer au centre, Umyla Hanley ou James McDonnell prenant le relais sur l’aile.

En plus de devoir recruter le talonneur Peats et le pilier Peteru après leur arrivée en prêt de Leigh, Huddersfield a le deuxième ligne Chris McQueen de retour de blessure. L’adolescent Will Pryce conserve sa place dans l’équipe après avoir fait ses débuts lors de la défaite face aux Catalans.

Escouades nommées

Guerriers de Wigan : Oliver Gildart, Liam Marshall, Tommy Leuluai, Brad Singleton, Sam Powell, Joe Bullock, Liam Farrell, Tony Clubb, Liam Byrne, Harry Smith, Jake Bibby, Mitch Clark, Joe Shorrocks, Kai Pearce-Paul, James McDonnell, Umyla Hanley, Jackson Hastings, Brad O’Neill.

Géants de Huddersfield : Ashton Golding, Jermaine McGillvary, Jake Wardle, Ricky Leutele, Luke Yates, Josh Jones, Joe Greenwood, Chris McQueen, Leroy Cudjoe, James Gavet, Oliver Russell, Louis Senior, Sam Hewitt, Sam Wood, Olly Ashall-Bott, Will Pryce, Nathan Peats, Nathaniel Peteru (Peats et Peteru soumis à autorisation RFL).