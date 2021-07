Aperçu du match – Warrington vs Leeds

Les Warrington Wolves et Blake Austin, ou Leeds Rhinos et Konrad Hurrell remporteront-ils la victoire lundi ? C’est en direct sur Sky Sports

L’entraîneur de Warrington, Steve Price, insiste sur le fait que ses joueurs resteront humbles alors qu’ils poursuivent une septième victoire consécutive en Super League lorsque Leeds visitera le stade Halliwell Jones lundi soir.

Bien qu’ils soient sortis de la Challenge Cup, les Wolves n’ont pas regardé en arrière dans la ligue depuis qu’ils ont glissé à domicile contre Huddersfield en mai, mais Price dit qu’il n’y aura pas de complaisance.

Warrington Wolves contre Leeds Rhinos Vivre de

« Il y a une très bonne ambiance autour du club », a-t-il déclaré. « Les garçons jouent un très bon football ces derniers temps. Il y a un bon rythme et une bonne dynamique, j’espère que cela continue.

« Il est important que nous gardions les pieds sur terre et restions humbles. »

L’entraîneur de Warrington, Steve Price, se méfie de la complaisance devant son équipe face à Leeds lundi

Leeds, qui a rejeté samedi les spéculations sur l’avenir de l’entraîneur Richard Agar, a passé un mois sans match à la suite d’une épidémie de Covid-19 dans le camp, mais ils ont remporté trois victoires consécutives aux dépens de Leigh jeudi malgré le fait qu’ils n’aient pas de foule de joueurs.

« Ils ont eu quelques perturbations au cours des deux dernières semaines, mais ils ont un pack d’attaquants vraiment solide et de jeunes joueurs passionnants », a déclaré Price.

« Ils vont récupérer quelques joueurs de plus cette semaine. C’est un défi pour lequel nous sommes vraiment excités. Nous sommes de retour au Halliwell Jones et j’espère que nos fans nous encourageront pour une autre victoire. »

Les Wolves sont sur une série de quatre victoires consécutives avant d’affronter les Rhinos

En ce qui concerne les nouvelles de l’équipe, Warrington est toujours sans Gareth Widdop, donc le polyvalent Stefan Ratchford continue au demi-arrière et le centre en forme Toby King est de retour d’une mise à pied de deux matchs avec une blessure au genou.

« Toby est un grand atout pour notre équipe », a déclaré Price. « Sa prise de décision sur ce bord gauche a été classe et ses performances en mètres sont meilleures que quiconque.

« Je pensais qu’il jouait un très bon football avant sa blessure, mais il a eu quelques petits soucis, donc c’est venu au bon moment pour réaligner son corps et se rafraîchir. »

Les loups de Warrington : de Akauola, Austin, Butler, Charnley, D Clark, J Clark, Cooper, Currie, Davis, Hill, Hughes, King, Lineham, Longstaff, Mamo, Mulhern, Philbin, Ratchford, Thewlis, Walker, Wrench.

Leeds a perdu l’attaquant King Vuniyayawa avec une blessure à la tête lors de la victoire contre Leigh, mais le centre Konrad Hurrell et l’arrière latéral Ash Handley reviennent de blessure et les attaquants de la ligne arrière Alex Mellor et Bodene Thompson ont terminé leurs interdictions d’un match.

« La clé de notre saison est sans aucun doute d’amener nos joueurs clés sur le terrain et d’obtenir une certaine stabilité et un élan; quand nous allons le faire, je ne sais pas », a déclaré l’entraîneur-chef de Leeds Richard Agar cette semaine.

« Néanmoins, la compétition sur toute la saison est un test pour votre équipe et nos jeunes gars se développent bien. Le temps de jeu et l’exposition leur seront très utiles.

« Nous comprenons pourquoi nous avons eu un début d’année difficile, compte tenu du concours de circonstances.

L’entraîneur de Leeds Richard Agar a déploré les absents avec lesquels son équipe a eu du mal cette saison

« Il nous a fallu un certain temps pour trouver un peu de fluidité, certainement avec le ballon, mais je pense que dans ces matchs – à part Hull KR – nous avons concouru très fort et avons eu des matchs serrés.

« Rester fort et se battre pendant cette période était important.

« Nous pensons toujours que nous avons du rattrapage à faire et que nous avons des matchs difficiles à venir, mais vous pouvez voir à travers la compétition si vous retirez trois ou quatre des meilleurs joueurs de la plupart des équipes, cela affecte leurs performances.

« Nous avons régulièrement eu 10, 11, 12 joueurs et généralement sept ou huit d’entre eux ont été des joueurs débutants à des postes clés.

« Nous avons eu un énorme défi à relever et je ne pense pas que vous puissiez sous-estimer cela, mais la confiance en l’équipe est toujours assez forte. »

Rhinocéros de Leeds : de T Briscoe, Hurrell, Handley, Lui, Oledzki, Leeming, Prior, Mellor, Martin, Dwyer, L Sutcliffe, Holroyd, Thompson, Walters, McLelland, L Briscoe, Donaldson, O’Connor, Broadbent, Tindall, Gannon.

La saison dernière : Warrington 32-6 Leeds, Leeds 36-0 Warrington.

Six derniers matchs de championnat : Warrington WWWWWW ; Leeds LWLWWW.

Meilleurs marqueurs d’essais : Jake Mamo et Gareth Widdop (Warrington) 10 ; Jack Broadbent (Leeds) 8.

Meilleurs buteurs : Stefan Ratchford (Warrington) 41 ; Rhyse Martin (Leeds) 32.