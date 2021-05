Aperçu du match – Warrington vs Huddersfield

Greg Inglis en action pour Warrington

Tous les points de discussion avant le choc de la Super League entre Warrington et Huddersfield alors qu’ils accueillent de nouveau les fans pour la première fois depuis mars 2020.

Les fans reviennent

Pour la première fois en plus de 14 mois, les tourniquets du stade Halliwell Jones tourneront alors que 4 000 fans chanceux pourront assister à l’action.

Robbie Mulhern est ravi de jouer devant les fans après si longtemps et a hâte que les fans des Wolves se retrouvent derrière l’équipe.

Robbie Mulhern a hâte de jouer à nouveau devant les fans

« C’est étrange que tous les joueurs ne jouent pas avec les foules, surtout par rapport à ce à quoi nous sommes habitués », a-t-il déclaré. «Quand j’ai joué pour Hull KR contre Warrington, c’était toujours un environnement vraiment hostile et les fans étaient très bruyants, donc j’ai hâte d’être à l’autre bout de ça pour changer.

« Je sais qu’il n’y en aura que 4.000 là-bas, mais avec la disposition du stade, les gradins sont très proches du terrain et il est très compact, cela créera une bonne ambiance, surtout dans un grand match comme celui-ci. Le plus tôt nous pourrons atteindre la pleine capacité, mieux ce sera. «

Des géants en difficulté?

Warrington Wolves contre Huddersfield Giants Vivre de

Huddersfield a eu du mal à remporter la victoire cette saison, mais a réussi à obtenir sa première victoire de la saison lors de sa dernière sortie en Super League grâce à un pointeur Lee Gaskell qui leur a donné un triomphe 14-13 sur Leeds.

Ils ont également montré beaucoup de promesses dans leur défaite en Challenge Cup contre St Helens et Warrington ne les prendra pas à la légère.

« Huddersfield est une équipe qui pose beaucoup de questions, le tableau ne reflète pas leurs performances surtout ces dernières semaines », a déclaré le patron des Wolves, Steve Price.

« Ils ne seront pas sous-estimés, ils forment une équipe de qualité et nous devrons avoir raison dès la première minute. »

Cooper menant de l’avant

En l’absence de Jack Walker, Mike Cooper a été nommé skipper des Wolves et Steve Price dit que ce n’est qu’une récompense pour la façon dont il joue.

Mike Cooper sera le skipper de Warrington contre les Giants

« C’est une opportunité pour l’un de nos propres Warringtoniens d’être capitaine de notre club à Mike Cooper. C’est une belle récompense pour Mike », a déclaré Price.

« Il joue le match dur et dur et il n’y a pas de meilleure récompense pour un joueur de son club, à la HJ, de retour devant les supporters lundi.

« C’est un type assez réservé, mais au fond, je sais qu’il sera fier de diriger notre club. Il aime Warrington et je sais qu’il va faire du très bon travail pour nous lundi.

« C’est un moment spécial pour Mike et toute sa famille. »

Leçons apprises?

St Helens et Salford se sont rencontrés lors du premier tour de la Super League, les Saints comptant 29-6 vainqueurs ce jour-là, mais Kristian Woolf pense que les Red Devils se sont développés à partir de cette défaite.

3:43 Faits saillants du match d’ouverture de la Super League XXVI Betfred entre St Helens et Salford Faits saillants du match d’ouverture de la Super League XXVI Betfred entre St Helens et Salford

« Je pense que ce que nous avons fait du très bon travail au début de la saison et probablement l’élément le plus important de la façon dont nous voulons jouer à cette période de l’année est que nos efforts ont été exceptionnels », a déclaré Woolf.

« Il y a eu de nombreuses fois où nous n’avons pas tout à fait bien fait les choses, mais nous voulions travailler très dur et faire de bons efforts, et cela nous a valu des matchs. Il y a beaucoup de choses que nous allons améliorer et nous ‘ai été de haut en bas dans certains domaines.

« Il y a eu des périodes où notre défense a été exceptionnelle et d’autres où elle n’a pas été tout à fait au même niveau. Ensuite, il y a des périodes où notre attaque a été bonne et s’est très bien déroulée, et d’autres où elle a été un peu stoppée. commencer pour différentes raisons.

« Nous nous améliorons certainement encore, comme beaucoup d’équipes, mais maintenant ils ont ces sept matchs à leur actif, je pense que nous allons commencer à nous améliorer rapidement à partir de maintenant. »

Actualités de l’équipe

L’entraîneur de Warrington, Steve Price, s’attend à ce que l’arrière arrière Stefan Ratchford soit de retour après avoir raté la victoire en coupe contre les Catalans en raison d’une blessure au pied, tandis que le pilier Mike Cooper sera capitaine de l’équipe en l’absence de Jack Hughes, qui purge une interdiction d’un match.

Huddersfield a le centre Jake Wardle de retour après une absence de blessure de trois matchs, ce qui permettra à Chris McQueen de revenir dans le peloton. C’est probablement le seul changement de l’équipe qui a perdu contre St Helens dans la coupe.

L’équipe de 21 joueurs des Warrington Wolves: Sitaleki Akauola, Blake Austin, Rob Butler, Josh Charnley, Daryl Clark, Jason Clark, Mike Cooper, Ben Currie, Matt Davis, Chris Hill, Greg Inglis, Toby King, Tom Lineham, Jake Mamo, Robbie Mulhern, Joe Philbin, Stefan Ratchford , Nathan Roebuck, Josh Thewlis, Danny Walker, Gareth Widdop.