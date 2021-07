Aperçu du match – Sharks vs Lions

Tom Curry fera ses débuts avec les Lions britanniques et irlandais contre les Cell C Sharks mercredi

Nous examinons certains des points de discussion avant le deuxième match de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud, contre les Cell C Sharks mercredi à Johannesburg, en direct sur Sports aériens.

Après une victoire pré-départ contre le Japon à Murrayfield, les Lions ont fait sentir leur présence sur le sol sud-africain avec une victoire écrasante de 56-14 contre les Sigma Lions lors de leur match d’ouverture samedi.

4:52 Faits saillants du match d’ouverture de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud alors qu’ils affrontaient les Lions Sigma à Ellis Park Faits saillants du match d’ouverture de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud alors qu’ils affrontaient les Lions Sigma à Ellis Park

Regardez chaque match de la tournée Lions en direct, uniquement sur Sky Sports Obtenez Sky Sports aujourd’hui à partir de seulement 18 £ supplémentaires par mois

L’équipe de Durban des Sharks – qui a récemment participé à la PRO14 Rainbow Cup et fera partie du United Rugby Championship lors de son lancement la saison prochaine – est l’adversaire du deuxième des cinq matchs d’échauffement en Afrique du Sud avant une série de trois tests. contre les Springboks.

Regardez l’action de Johannesburg mercredi en direct sur Sky Sports Action et Événement principal à partir de 17h.

Visite en direct des Lions britanniques et irlandais Vivre de

Tom Curry, un homme à surveiller pour ses débuts chez les Lions

Une blessure à la poitrine a empêché Curry de jouer un rôle dans les ailes battantes contre le Japon et les Sigma Lions, mais le nominé pour le joueur mondial de l’année 2019 est prêt pour ses débuts avec les Lions après avoir retrouvé sa pleine forme.

Toujours à seulement 23 ans, le flanker de Sale est un porteur explosif, a un énorme pouvoir d’arrêt en défense et est fort sur le ballon. Son rythme de travail est aussi un point de différence.

Curry est le seul joueur Lions de l’équipe originale de 37 joueurs à ne pas figurer, en raison d’une blessure à la pectorale

Curry doit afficher tous ces attributs s’il veut porter le maillot numéro sept contre les Springboks après l’affichage à succès de Hamish Watson, homme du match, lors de l’ouverture de la tournée en Afrique du Sud. Un duel sismique vous attend à openside.

Daly cherche la justification au milieu

Considéré presque exclusivement par l’Angleterre comme un ailier ou un arrière latéral, Daly s’est rendu en Afrique du Sud en tant que centre extérieur dédié – bien qu’il n’y ait pas joué pour l’Angleterre depuis 2016.

Malgré une année au cours de laquelle il a lutté pour la forme sous un maillot anglais, Daly est l’un des joueurs les plus naturellement doués de la rose rouge. Opérer dans sa position préférée pour les Lions est une perspective excitante et contre les Sharks, il doit saisir l’opportunité de son premier départ en tournée.

Elliot Daly a été nommé pour commencer à 13 ans contre les Sharks, bien qu’il n’y ait pas joué pour l’Angleterre depuis 2016

Le Saracen de 28 ans offre un ensemble unique de compétences par rapport aux autres centres qui ont voyagé – Robbie Henshaw, Bundee Aki, Chris Harris et le polyvalent Owen Farrell.

L’athlétisme, le jeu de jambes et la vitesse distinguaient Daly de ses rivaux et permettraient au milieu de terrain de Test de prendre une forme différente des approches de puissance d’abord ou de double meneur de jeu.

Les requins à surveiller

Les Sharks sont l’équipe la mieux représentée de l’équipe des Springboks, avec un contingent de neuf personnes dont le capitaine Siya Kolisi, qui a rejoint les Stormers plus tôt cette année.

Cependant, avec tous ces joueurs exclus du match de mercredi en raison du système de bulles en place, les hommes de Sean Everitt seront gravement affaiblis contre les Lions.

Parmi les joueurs laissés pour compte, l’ouvreur Curwin Bosch a été le deuxième meilleur marqueur de la section sud-africaine de la Rainbow Cup, tandis que seul Edwill Van Der Merwe des Stormers a réussi plus d’essais dans la compétition que Reniel Hugo et le talonneur Kerron Van. Vuuren.

Bosch débutera mercredi, avec Hugo et Van Vuuren sur le banc. Le demi de mêlée Jaden Hendrikse, qui fait partie du XV, a marqué deux essais lors d’une étroite défaite en Coupe Currie contre Western Province la semaine dernière.

Duhan Van Der Merwe a besoin d’un gros

Les Lions ont la chance d’avoir trois options de haute qualité, mais deux matches dans la tournée, l’un est presque certainement déjà pris après les exploits de Josh Adams jusqu’à présent.

Adams a amassé cinq essais en deux départs, soulignant ses prouesses finales, mais l’entraîneur Warren Gatland peut décider qu’il veut des qualités différentes de l’autre côté du terrain.

L’ailier des Lions Duhan van der Merwe doit impressionner pour se frayer un chemin dans les trois derniers

Van Der Merwe remplit parfaitement ce cahier des charges en utilisant son physique puissant et son jeu de jambes intelligent pour apporter une puissance de feu qui brise les tacles à la ligne de fond. La force brute de l’Écossais d’origine sud-africaine pourrait offrir un équilibre aux côtés des Adams plus dynamiques et fournir une présence physique contre les puissants Springboks.

Cependant, avec chacun d’Adams, Anthony Watson, Liam Williams et Stuart Hogg jouant bien jusqu’à présent, et Louis Rees-Zammit marquant un essai lors de ses débuts chez les Lions, les places dans les trois derniers tests deviennent extrêmement serrées à appeler.

Nouvelles de l’équipe

Lions britanniques et irlandais : 15 Liam Williams, 14 Anthony Watson, 13 Elliot Daly, 12 Bundee Aki, 11 Duhan van der Merwe, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies; 1 Mako Vunipola, 2 Luke Cowan-Dickie, 3 Zander Fagerson, 4 Iain Henderson (c), 5 Adam Beard, 6 Josh Navidi, 7 Tom Curry, 8 Sam Simmonds.

Remplaçants: 16 Ken Owens, 17 Rory Sutherland, 18 Tadhg Furlong, 19 Tadhg Beirne, 20 Jack Conan, 21 Conor Murray, 22 Stuart Hogg, 23 Chris Harris.

Simmonds pour commencer pour Lions vs Sharks au n ° 8 🏉 Sam Simmonds débutera au No 8 pour les Lions britanniques et irlandais 🦁 mercredi contre les Sharks 🦈, tandis que Tom Curry, Adam Beard et Josh Navidi feront leurs débuts 👇 – Sky Sports Rugby Union (@SkySportsRugby) 5 juillet 2021

Les requins: 15 Manie Libbok, 14 Werner Kok, 13 Jeremy Ward, 12 Marius Louw, 11 Thaakir Abrahams, 10 Curwin Bosch, 9 Jaden Hendrikse; 1 Khwezi Mona, 2 Fez Mbatha, 3 Khutha Mchunu, 4 Ruben van Heerden, 5 Hyron Andrews, 6 James Venter, 7 Thembelani Bholi, 8 Phepsi Buthelezi (c).

Remplaçants: 16 Kerron van Vuuren, 17 Ntuthuko Mchunu, 18 Wiehahn Herbst, 19 JJ van der Mescht, 20 Reniel Hugo, 21 Dylan Richardson, 22 Grant Williams, 23 Anthony Volmink.