Aperçu du match : San Diego Wave FC contre Kansas City Current

SAN DIEGO (18 octobre 2024) – San Diego Wave FC (5-12-7, 22 points) se rend à Kansas City pour affronter le Current (14-3-7, 49 points) au CPKC Stadium le samedi 19 octobre. Le coup d’envoi est prévu à 10h00 (heure du Pacifique) et le match sera diffusé à l’échelle nationale sur CBS.

Dans les rencontres de tous les temps entre les deux équipes, le bilan est de 1-3-1 pour San Diego, Kansas City détenant l’avantage. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c’était le 23 mars lors du match d’ouverture de la saison de San Diego au Snapdragon Stadium, lorsque le Wave s’est incliné 2-1 lors du match. Sofia Jakobsson a ouvert le score pour San Diego à la 18e minute lorsque l’attaquant a réussi un tir à bout portant qui a trouvé le fond des filets. Cependant, Kansas City a égalisé à la 44e minute grâce à un but d’Isabel Rodriguez. Le Current a marqué son but vainqueur à la 70e minute grâce à un penalty tiré par le capitaine Lo’eau LaBonta.

Dernière sortie

Lors du dernier match de saison régulière de San Diego, l’équipe est tombé 2-0 contre le Houston Dash le 13 octobre. Le Dash a obtenu un penalty après Video Assistant Review et c’est Bárbara Olivieri qui a converti le premier but à la 30e minute. Houston a ensuite doublé son avance à la 72e minute après qu’un jeu errant au milieu de terrain ait été provoqué par Olivieri. Le milieu de terrain s’est immédiatement lancé à l’attaque et a trouvé Ramona Bachmann grande ouverte au deuxième poteau, marquant le dernier but du match.

Kansas City vient de remporter une victoire 1-0 contre le Bay FC lors du dernier match du club. le 4 octobre. The Current a trouvé le fond des filets à la 35e minute par nul autre que Temwa Chawinga, le meilleur buteur de la ligue cette saison. Chawinga a intercepté le ballon du défenseur du Bay FC dans le tiers offensif et a pris une touche d’avance avant de décocher un tir depuis l’extérieur de la surface pour le but gagnant.

Joueurs à surveiller

10 des 17 derniers buts toutes compétitions confondues de la Wave ont impliqué celui de San Diego Marie Sánchez. Plus récemment, l’attaquante a enregistré sa quatrième passe décisive de la saison le 28 septembre lorsqu’elle a joué un ballon à la milieu de terrain Melanie Barcenas qui a dribblé sur la ligne arrière et a décoché un tir pour assurer son premier but professionnel. Dans le jeu de la Concacaf, Sánchez est également devenue la première internationale mexicaine à réaliser un triplé pour une équipe de la NWSL lorsqu’elle a aidé la Wave. revenir par derrière pour vaincre Portland Thorns 3-2 le 18 septembre.

Temwa Chawinga de Kansas City mène la NWSL pour les buts marqués cette saison alors qu’elle a inscrit son 19e but lors du dernier match du club contre le Bay FC, marquant son quatrième but en quatre matchs consécutifs. Le 19e but de Chawinga a également battu un record pour l’attaquante, car il l’a aidée à dépasser Sam Kerr (18 buts en 2019) au classement de tous les temps de la NWSL en saison régulière.

Comment regarder

Le match de samedi entre la Wave et le courant sera joué au stade CPKC avec le coup d’envoi prévu à 10h00 (heure du Pacifique). Le match sera diffusé à l’échelle nationale sur CBS.