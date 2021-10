Aperçu du match – Penrith contre South Sydney

Penrith et South Sydney s’affrontent lors de la grande finale de la LNR dimanche

Le plus gros prix de la ligue de rugby australienne est à gagner dimanche alors que Penrith Panthers et South Sydney Rabbitohs s’affronteront lors de la grande finale de la LNR.

Ce sera une grande finale avec une différence car la pandémie de Covid-19 a forcé son déménagement de son domicile traditionnel de Sydney au stade Suncorp de Brisbane, la fréquentation étant plafonnée à 75% de sa capacité.

Cela ne diminuera cependant pas l’occasion pour l’une ou l’autre équipe, les Panthers visant à faire mieux que la défaite finale de l’an dernier contre Melbourne Storm et les Rabbitohs visant un 22e poste de Premier ministre.

LNR en direct Vivre de

Le match est en direct Mélange de sports célestes et Événement principal à partir de 8h30, et voici quelques points de discussion et nouvelles de l’équipe avant le match phare de la LNR…

L’expérience et la jeunesse priment sur les Rabbitohs

South Sydney a beaucoup d’expérience sur laquelle s’appuyer dans sa quête pour soulever le trophée Provan-Summons pour la première fois depuis 2014.

À la barre se trouve Wayne Bennett, l’ancien entraîneur-chef de l’Angleterre visant son huitième titre australien après avoir précédemment guidé les Brisbane Broncos et les St George Illawarra Dragons vers le prix.

Ensuite, sortant du banc d’échange, Benji Marshall, le joueur de 36 ans qui a remporté le titre de la LNR avec les Wests Tigers en 2005 et s’est avéré être un super-sub pour les Rabbitohs en 2021 à ce stade avancé de sa carrière.

Saison régulière : Terminé troisième

Finale qualificative : Penrith Panthers (W 16-10)

Finale préliminaire : Manly Sea Eagles (W 36-16)

« J’ai eu cinq reconstructions d’épaules à un jeune âge, j’ai raté 70 matchs à cause d’une blessure tout au long de ma carrière, donc rebondir pour moi est l’une des choses dont je suis le plus fier », a déclaré Marshall.

« J’ai probablement dû changer mon jeu en vieillissant pour jouer beaucoup plus intelligemment et moins flashy. »

À l’autre extrémité de l’échelle pour les lapins se trouve Blake Taaffe, l’arrière latéral étant sur le point de devenir le grand finaliste le plus inexpérimenté de l’histoire avec seulement sept apparitions dans la LNR à son actif.

Le joueur de 22 ans a saisi son opportunité depuis qu’il en a eu l’occasion lorsque Latrell Mitchell a été frappé d’une suspension de fin de saison et vise à imiter son grand-père Kevin Londubat, qui a remporté le premier ministre dans le maillot n ° 1 avec Souths en 1967.

« Il n’a pas vraiment coulé et je me pince toujours », a déclaré Taaffe. « L’objectif cette année était de faire mes débuts et tout ce qui a suivi a été une énorme réussite pour moi et ma famille. »

Cleary: Des situations difficiles ont aidé les Panthers

Rembobiner 12 mois et Penrith se dirigeait vers la grande finale de la LNR à la suite d’une incroyable série de 17 matchs sans défaite qui les a menés jusqu’au match décisif contre le Storm.

Cette course s’est terminée lorsque Melbourne a triomphé 26-20 au stade ANZ, mais les Panthers ont fermement oublié cette défaite lors de la finale préliminaire de cette année alors qu’ils se battaient contre les mêmes adversaires 10-6.

Les hommes d’Ivan Cleary doivent maintenant annuler une défaite antérieure contre les Rabbitohs, après s’être inclinés 16-10 contre Souths lors de la finale de qualification le 11 septembre.

Saison régulière : Terminé deuxième

Finale qualificative : South Sydney Rabbitohs (L 16-10)

Demi-finale : Parramatta Eels (V 8-6)

Finale préliminaire : Melbourne Storm (W 10-6)

Mais l’entraîneur-chef Cleary pense que les défis auxquels l’équipe a été confrontée cette année leur seront très utiles alors qu’ils visent leur premier titre de la LNR depuis 2003 et le troisième au total.

« Cette année, tout le voyage a été totalement différent pour nous », a déclaré Cleary. « C’était assez simple l’année dernière.

« Nous n’avions pas perdu depuis quatre mois avant la Grande Finale et nous n’avions pratiquement pas de blessures, alors que cette année, nous avons eu un peu de tout.

« Nous pensons que cela nous aide et cela nous a certainement aidé ces dernières semaines dans des situations difficiles et je pense qu’historiquement, toute équipe qui a fait du bien a eu une bonne défense.

« Nous avons travaillé très dur dessus et je suis sûr que cela va nous aider dimanche. »

Nouvelles de l’équipe

Penrith n’a pas signé à la mi-saison Tevita Pangai Jnr en raison d’une blessure au MCL, mais Dylan Edwards, Brian To’o, James Fisher-Harris et Moses Leota devraient figurer après avoir été nommés dans le XIII de départ provisoire.

L’entraîneur-chef des Souths, Bennett, a nommé un 17 inchangé de l’équipe qui a battu Manly Sea Eagles lors de la finale préliminaire, bien qu’il y ait une certaine inquiétude quant à savoir si le skipper Adam Reynolds sera capable de donner un coup de pied en raison d’une blessure mineure.

Equipes probables

Penrith Panthers : Dylan Edwards; Stephen Crichton, Paul Momirovski, Matt Burton, Brian To’o; Jarome Luai, Nathan Cleary; Moses Leota, Apisai Koroisau, James Fisher-Harris, Viliame Kikau, Kurt Capewell, Isaah Yeo.

Échange: Tyrone May, Scott Sorensen, Spencer Leniu, Liam Martin.

Les lapins du sud de Sydney : Blake Taaffe ; Alex Johnston, Dane Gagai, Campbell Graham, Jaxson Paulo; Cody Walker, Adam Reynolds ; Mark Nicholls, Damien Cook, Tevita Tatola, Keaon Kolomatangi, Jaydn Su’A, Cameron Murray.

Échange: Benji Marshall, Jacob Host, Tom Burgess, Jai Arrow.