Aperçu du match n°9 : Islanders contre Blue Jackets

Mercredi 30 octobre 2024 – 7h00 HAE

Arène nationale, Columbus

Télévision : FanDuel Sports Network Ohio ; Radio : 97,1 FM

Islanders de New York (3-4-2, 8 points, 6e Métro, 14e Est)

à

Blue Jackets de Columbus (4-3-1, 9 points, 5e Métro, 9e Est)

Joueur à surveiller

Adam Fantilli

Fantilli a connu une bonne soirée récemment contre Edmonton, mais cette équipe des Islanders offrira un autre type de test. Fantilli sera-t-il capable de montrer sa vitesse et ses compétences, ou son style de jeu agressif entraînera-t-il de la frustration face à la défense structurée des Islanders et à leurs bons gardiens de but. Son coéquipier Mikael « Tuna » Pyyhtia a finalement inscrit son premier but dans la LNH après 27 matchs, allons-nous commencer à voir le côté buteur de son jeu émerger ?

Notes sur les vestes

Dmitri Voronkov continue de patiner avec l’équipe, espérons que son retour ne soit pas loin. Quel gardien verrons-nous ce soir ? Elvis vient de remporter un excellent match contre les Oilers, et Tarasov s’est lui-même remis en forme. Les Jackets ont alterné défaites et victoires jusqu’à ce stade de la saison, la tendance prendra-t-elle fin ce soir lorsqu’ils dépasseront 0,500 ?

L’autre banc

Tout ne semble déjà pas bien sur l’Île. Anthony Duclair, recrue clé de l’intersaison, est tombé à cause d’une blessure à long terme et le punch offensif de l’équipe s’est tari avec elle. Plus tôt cette semaine, Patrick Roy, connu pour sa franchise, ne semblait pas être sur la même longueur d’onde que son directeur général lorsqu’on lui a posé des questions sur les ajouts de Matt Martin et la convocation de Pierre Engvall. Engvall a été renvoyé chez les mineurs après une pré-saison décevante bien qu’il soit en deuxième année d’un contrat de 6 ans. Les Islanders jouent avec une bonne structure à 5 contre 5, mais leur penalty a été lamentable pour commencer la saison avec un taux de réussite de 62,5 %. Ils viennent de subir une défaite peu impressionnante à domicile contre les Ducks hier soir 3-1, et les Jackets verront leur gardien « suppléant » Semyon Varlamov.

Série de saisons

30/10/2024 JNI @ CBJ

20/01/2025 CBJ @ JNI

24/03/2025 CBJ @ NYI

17/04/2025 JNI @ CBJ

Statistiques

Insulaires de New York Colomb 2,33 (30) GPG 4.13 (4) 3h00 (9) GAPG 3.13 (14) 13.3 (28) PP% 16,7 (22) 62,5 (31) PK% 80,8 (12) 53.49 (6) % de tentatives de tir 5v5 49.44 (17) 54.34 (5) % de tentatives de tir non bloquées 5v5 50,49 (15) 5,8 (30) % de tir 5v5 15.7 (1) 92.3 (7) % d’économie 5v5 90.2 (21) Palmieri et Nelson, 4 Chef G Monahan, 5 ans Dobson, 6 ans Un leader Marchenko, 7 ans Palmieri, 7 ans Chef P Marchenko, 11 ans Mayfield, 9 ans Responsable PIM Olivier, 10 ans 2-1-1 Accueil/Route 3-2-0 3-4-2 10 derniers 4-3-1

Lignes projetées

Vestes bleues de Columbus

Egor Chinakhov Sean Monahanov Kirill Marchenko Cole Sillinger Adam Fantilli Mikael Pyyhtia Zach Aston Reese Justin Danforth Mathieu Olivier James van Riemsdyk Sean Kuraly Kévin Labanc

Zach Werenski Ivan Provorov Jake Christiansen Damon Severson Jack Johnson Jordan Harris

Elvis Merzlikins Daniel Tarassov

Prédateurs de Nashville

Simon Holmström Bo Horvat Mathieu Barzal Maxime Tsyplakov Brock Nelson Kyle Palmieri Anders Lee Jean-Gabriel Pageau Casey Cizikas Pierre Engval Kyle MacLean Hudson Fasching

Adam Pelech Ryan Pulock Mike Reilly Noé Dobson Dennis Cholowski Scott Mayfield