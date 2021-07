Aperçu du match – Lions contre Lions

Owen Farrell et Finn Russell se compléteront-ils contre les Sigma Lions à Johannesburg ?

Les Lions britanniques et irlandais affronteront les Lions Sigma samedi lors de leur match d’ouverture en Afrique du Sud. Ci-dessous, nous examinons les principaux points de discussion…

Un certain nombre de prétendants ont revendiqué leur départ dans l’équipe de test après l’impressionnante victoire 28-10 de samedi dernier contre le Japon à Murrayfield.

Josh Adams étant le seul joueur à conserver sa place de ce jeu, d’autres auront désormais la chance de montrer leur valeur à Warren Gatland à l’approche de la série Test.

Qui brillera contre les Sigma Lions ?

Voici quelques-uns des principaux points de discussion avant le match de samedi soir…

Le partenariat de Russell avec Farrell fonctionnera-t-il ?

La décision de sélection peut-être la plus intrigante voit Finn Russell former l’axe 10-12 avec Owen Farrell – l’un de ses rivaux potentiels pour les fonctions de demi d’ouverture contre les Springboks.

Farrell a longtemps été utilisé à 12 ans par Eddie Jones pour l’Angleterre et le joueur de 29 ans a joué dans cette position lors de la dernière tournée aux côtés de Johnny Sexton alors que les Lions ont obtenu un match nul improbable contre la Nouvelle-Zélande.

Russell, quant à lui, est réputé pour son flair, bien qu’il ait apporté un contrôle indispensable à son jeu, comme en témoignent les victoires à l’extérieur de l’Écosse lors des Six Nations contre l’Angleterre et la France.

Russell espère impressionner après les récentes performances remarquables de l’Écosse

L’espoir est que la paire se complète bien, Farrell apportant du pragmatisme et une option de jeu supplémentaire aux procédures.

Après que Dan Biggar ait été nommé homme du match contre le Japon, Russell et Farrell voudront tous deux revendiquer leurs places de départ dans la prochaine série de tests.

Itoje peut-il remplacer Jones ?

Les Lions ont subi un coup dur avec la perte du capitaine inspirant Alun Wyn Jones en raison d’une luxation de l’épaule contre le Japon.

Bien que Jones reste optimiste quant à une « récupération miracle », on espère que le talisman anglais Maro Itoje pourra combler le vide si le joueur de 35 ans n’est pas en mesure de rejoindre l’équipe.

0:38 Conor Murray révèle comment Alun Wyn Jones lui a offert des conseils après avoir été nommé pour le remplacer en tant que skipper Conor Murray révèle comment Alun Wyn Jones lui a offert des conseils après avoir été nommé pour le remplacer en tant que skipper

Itoje avait été l’un des favoris pour diriger l’équipe de tournée, mais c’est Conor Murray qui a été nommé capitaine de remplacement après le retrait du Gallois.

Le verrouillage n’a pas été à son meilleur niveau alors qu’une équipe anglaise en difficulté a terminé cinquième décevant aux Six Nations de cette année.

Cependant, il a semblé rajeuni ces derniers temps, ramenant son club Saracens à la Gallagher Premiership, le joueur de 26 ans espérant maintenant aider les Lions à remporter leur première victoire en série Test contre l’Afrique du Sud depuis 1997.

0:25 Warren Gatland réagit à l’exclusion du capitaine Jones de la tournée en raison d’une blessure Warren Gatland réagit à l’exclusion du capitaine Jones de la tournée en raison d’une blessure

Hogg dirige le contingent écossais

Stuart Hogg, qui sera le capitaine de l’équipe, est l’un des cinq Écossais à commencer après le lever de rideau d’avant-tour de samedi dernier à Murrayfield.

Avec huit dans l’équipe de 37 hommes, c’est le plus grand contingent écossais en 32 ans.

Russell, Ali Price, Chris Harris et Hamish Watson, avec Zander Ferguson sur le banc, rejoignent Hogg contre les Sigma Lions.

0:47 Stuart Hogg dit que c’était « un peu un choc » d’être nommé capitaine pour leur premier match de tournée Stuart Hogg dit que c’était « un peu un choc » d’être nommé capitaine pour leur premier match de tournée

Les choses ne se sont pas bien passées pour le capitaine écossais ces dernières semaines, l’arrière latéral ayant été abandonné par Exeter pour les dernières étapes de leur course au titre de Premiership.

Lui et ses homologues écossais auront à cœur de prouver que les victoires à l’extérieur en Angleterre et en France au printemps n’étaient pas dues au hasard.

Pack dominé par les Anglais

L’Angleterre fournit cinq partants dans le peloton, avec le talonneur Jamie George, le pilier Kyle Sinckler, les verrous Itoje et Jonny Hill, et le flanker Courtney Lawes tous inclus.

La bataille des attaquants sera cruciale pour déterminer qui sortira vainqueur de la série Test.

0:28 Kyle Sinckler dit qu’essayer de supprimer son côté émotionnel et être «le gars sympa» en tant que joueur n’a pas aidé son jeu Kyle Sinckler dit qu’essayer de supprimer son côté émotionnel et être «le gars sympa» en tant que joueur n’a pas aidé son jeu

Cela a été prouvé lors de la finale de la Coupe du monde 2019, alors que l’Angleterre a vu ses espoirs anéantis après avoir été décimés en mêlée.

Sinckler était un membre crucial de la meute d’Eddie Jones, mais l’homme de Bristol a été contraint de quitter la finale tôt après avoir perdu connaissance.

Après n’avoir initialement pas été sélectionné pour la tournée, le joueur de 28 ans a maintenant la possibilité de faire pression pour la sélection des tests alors qu’il cherche à se racheter contre les Springboks.

0:30 Sinckler est prêt à participer à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud Sinckler est prêt à participer à la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud

La bataille de la rangée arrière

Peut-être que la zone de plus grande force pour les Lions est dans la rangée arrière.

Lawes, Watson et Taulupe Faletau ont eu la possibilité de faire avancer leur dossier en premier.

Avec Tom Curry, Jack Conan, Josh Navidi et Sam Simmonds attendant dans les coulisses, le trio devra briller s’ils veulent faire partie du XV de départ de la série Test.

