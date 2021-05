Aperçu du match – Leeds vs Hull

Leeds et le Hull FC s’affrontent lors du match de Super League en direct dimanche soir

Nous regardons ce qui se dit et les nouvelles de l’équipe avant que Leeds Rhinos affronte le Hull FC à Emerald Headingley lors du match de Super League de dimanche, en direct sur Sky Sports …

Tetevano fait un retour bienvenu

Il n’a pas été rare que Leeds soit sans joueurs clés jusqu’à présent cette saison en raison de blessures qui ont ravagé l’équipe, bien que l’un des plus gros échecs de ces dernières semaines ait été Zane Tetevano.

Le Néo-Zélandais a été mis à l’écart pour les quatre derniers matchs des Rhinos après avoir été banni pour un carton rouge qu’il a reçu pour un coup tardif contre Theo Fages lors de la défaite contre St Helens le mois dernier, mais il reviendra au combat lorsqu’ils affronteront le Hull FC dimanche. soirée.

Leeds Rhinos contre Hull FC Vivre de

L’entraîneur-chef de Leeds, Richard Agar, est ravi de retrouver Tetevano, une recrue hors saison, pour ajouter plus de présence au peloton alors que les hôtes visent à s’appuyer sur la victoire 15-13 de la semaine dernière contre Wakefield Trinity, ainsi que sur les autres facettes qu’il a à son jeu. .

« Je sais que c’est un avant-centre, mais c’est un joueur de rugby très, très intelligent », a déclaré Agar. « Il a un QI de ligue de rugby extrêmement élevé et il sait qu’il s’est trompé (contre St Helens) – mais il ne s’est pas trompé, à mon avis.

« Il a souffert, il est resté sur la touche pendant quatre semaines à nous regarder et à lutter sans lui au milieu du terrain, et la charge qu’il a mise sur Matty (Prior) et Mikolaj (Oledzki).

« Je ne peux pas dire à Zane d’aller jouer comme une giroflée non plus – ce n’est pas pourquoi nous l’avons acheté et pas son objectif. Nous devons juste nous assurer que cela ne déborde pas dans des problèmes de discipline comme il l’a fait la dernière fois. »

Zane Tetevano revient dans l’équipe de Leeds pour la visite du Hull FC

Le match est susceptible de voir le talonneur des Rhinos Kruise Leeming entamer sa 150e apparition en carrière, tandis que Ash Handley visera à continuer la séquence de but qui l’a vu courir dans les essais lors de chacune de leurs trois dernières rencontres avec le Hull FC.

La confiance toujours élevée pour le Hull FC

Après un début de saison 2021 positif sous la direction du nouvel entraîneur-chef Brett Hodgson, le Hull FC s’est détaché lors de son premier match devant les fans pendant plus de 14 mois lundi après avoir perdu 27-10 à domicile face aux Catalans Dragons.

Ce n’était pas leur première perte du mandat de Hodgson – c’était une défaite étroite contre Wigan Warriors qui a ensuite été vengée en quarts de finale de la Challenge Cup – mais c’était une performance qui est tombée en dessous des normes qu’ils se sont fixées lors des premiers tours de la campagne actuelle de Super League.

4:35 Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre Leeds Rhinos et Wakefield Trinity. Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre Leeds Rhinos et Wakefield Trinity.

Néanmoins, l’attaquant Chris Satae insiste sur le fait que l’équipe se sent toujours dans un état d’esprit positif quant à sa perspective cette saison et s’efforce constamment de s’améliorer quel que soit le résultat.

« Nous aspirons à la perfection, mais la réalité est que rien n’est jamais parfait », a déclaré Satae. «Gagner ou perdre, il y a toujours une amélioration.

« La confiance est toujours élevée. Nous n’avons probablement pas joué aussi bien que nous aurions pu et les Catalans sont une très bonne équipe qui vous punira lorsque vous faites des erreurs, et c’est ce qui a fini par arriver. »

Pour sa part, Hodgson a été impressionné par l’attitude de son équipe jusqu’à présent cette saison et a été particulièrement satisfait de la façon dont même ceux qui ne font actuellement pas partie de la formation de départ poussent leurs coéquipiers.

1:12 Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre le Hull FC et les Catalans Dragons. Faits saillants de l’affrontement de la Super League Betfred entre le Hull FC et les Catalans Dragons.

« C’est ce qui est formidable cette année », a déclaré Hodgson. « Les joueurs se soutiennent mutuellement et le font de manière désintéressée pour nous rendre meilleurs en tant que groupe. »

Actualités de l’équipe

En plus de Tetevano, Leeds a à nouveau Richie Myler disponible après avoir terminé une suspension de deux matchs. Il est rappelé dans l’équipe de 21 joueurs d’Agar avec James Donaldson et Bodene Thompson après leur rétablissement après une blessure.

Hodgson n’avait apporté qu’un seul changement à son équipe du Hull FC pour le déplacement à Headingley, faisant venir Ben McNamara à la place de Miteli Vulikikapani après son transfert au côté du championnat Bradford Bulls en prêt.

Escouades nommées

Les rhinocéros de Leeds: Tom Briscoe, Konrad Hurrell, Ash Handley, Luke Gale, Mikolaj Oledzki, Kruise Leeming, Matt Prior, Alex Mellor, Rhyse Martin, Zane Tetevano, Brad Dwyer, Liam Sutcliffe, Richie Myler, King Vuniyayawa, Bodene Thompson, Sam Walters, Luke Briscoe , James Donaldson, Jarrod O’Connor, Jack Broadbent, Morgan Gannon.

Hull FC: Jake Connor, Bureta Faraimo, Carlos Tuimavave, Josh Griffin, Mahe Fonua, Josh Reynolds, Marc Sneyd, Danny Houghton, Chris Satae, Andre Savelio, Manu Ma’u, Ligi Sao, Jordan Johnstone, Joe Cator, Jordan Lane, Brad Fash, Ben McNamara, Adam Swift, Connor Wynne, Cameron Scott.