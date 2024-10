Aperçu du match : Kansas City Current affronte San Diego Wave pour le dernier match à domicile de la saison régulière de 2024

KANSAS CITY (18 octobre 2024) –– Le Kansas City Current (14-3-7, 49pts., 4e place) rentre à domicile pour le dernier match à domicile du club de la saison régulière 2024 samedi, lorsque le Current accueillera le San Diego Wave (5-12-7, 22pts., 11ème place) au Stade CPKC. La finale à domicile de la saison régulière de samedi est la Journée de sensibilisation à la santé cardiaque et d’appréciation des fans, présentée par le CPKC, où le Current célébrera les meilleurs fans de la NWSL tout en sensibilisant simultanément à la santé cardiaque.

Le match débutera à 12 h CT et sera diffusé à l’échelle nationale sur CBS avec Jacqui Oatley et Lori Lindsey à l’appel. Les fans de Kansas City peuvent écouter l’action avec Jillian Carroll Letrinko et Jake Yadrich sur 90.9 The Bridge ou sur l’application KC Current en anglais, espagnol ou portugais. De plus, le Current honorera la carrière légendaire du milieu de terrain Desiree Scott, qui prendra sa retraite du football professionnel après la saison 2024, pendant toute la durée du match de samedi.

Le week-end dernier, le Current a remporté une victoire historique 1-0 sur la route contre le Bay FC. Cette victoire a aidé Kansas City non seulement à assurer son tout premier match éliminatoire à domicile de l’histoire de la franchise, mais également le tout premier match éliminatoire à domicile au stade CPKC. L’attaquante Temwa Chawinga a marqué le seul but de la compétition avec un tir à longue distance à la 35e minute, une frappe historique qui lui a valu la seule possession du record de buts d’une seule saison de la NWSL. Chawinga compte 19 buts et a dépassé Sam Kerr pour la possession exclusive de la première place. La compétition de samedi dernier a également marqué le tout premier match sur route du Current contre le Bay FC, que le club a couronné par une victoire.

La défense du Current a dominé les matches au cours du dernier mois et demi de la saison régulière, une tendance qui s’est poursuivie dans la Bay Area. Une solide performance défensive, notamment une défense héroïque de la défenseure Kayla Sharples et une autre solide performance devant le filet du gardien Almuth Schult, ont propulsé le Current à son cinquième blanchissage lors des six derniers matches du club. Kansas City n’a pas concédé plusieurs buts dans un match depuis le 1er septembre contre le North Carolina Courage, qui marquait également la dernière fois qu’un adversaire marquait un but contre le Current. Les Current ont encaissé un but lors des six derniers matches du club, grâce à un but contre son camp lors d’un match nul 1-1 contre le NJ/NY Gotham FC le 28 septembre.

San Diego entre dans la compétition de samedi avec désespérément besoin d’une victoire après une défaite 2-0 contre le Houston Dash samedi dernier. La Wave serait éliminée des éliminatoires avec une défaite contre le Current. Il convient également de noter que San Diego a disputé mercredi soir un match en milieu de semaine contre le Club América de la Liga MX Femenil, qui marquait le dernier match de la phase de groupes de la Wave de la Coupe des Champions Concacaf W 2024. Le Club América a remporté le match de mercredi soir 1-0 après qu’un carton rouge à la 23e minute du gardien de San Diego Kailen Sheridan ait réduit la Wave à 10 joueurs. Le Club América a inscrit le but vainqueur à la 58e minute, éliminant ainsi le Wave de la Concacaf W Champions Cup.

Le premier match de saison régulière entre les deux équipes a eu lieu il y a près de sept mois, lorsque les Current ont battu San Diego 2-1 le 24 mars au Snapdragon Stadium. The Wave a ouvert le score avec un but à la 17e minute, mais le défenseur actuel Izzy Rodriguez a trouvé l’égalisation juste avant la mi-temps. Le milieu de terrain Lo’eau LaBonta a définitivement donné l’avantage au Current à la 71e minute sur penalty, et Kansas City a tenu bon pour la victoire lors du deuxième match de saison régulière de l’équipe en 2024.

HONORER « LE DESTRUCTEUR »

Le match de samedi sera une célébration de la carrière légendaire de la milieu de terrain Desiree Scott, tant en club qu’en pays, alors que la milieu de terrain a annoncé sa retraite du football professionnel après la saison 2024 jeudi matin. Cette annonce couronne une carrière légendaire de 18 ans qui comprend, samedi, 311 matches en carrière pour le club et le pays. Scott a passé sept saisons professionnelles à Kansas City et fait partie du Current depuis les débuts du club en 2021.

La native de Winnipeg, Manitoba, Canada a joué plus de 10 000 minutes en carrière au cours de ses 10 saisons dans la NWSL, une marque qu’elle a atteinte avec le Current le 7 août 2022. Sur la scène internationale, Scott a fait partie de trois équipes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (2011, 2015, 2019) et est triple médaillé olympique. Scott a fait partie des équipes canadiennes médaillées de bronze en 2012 et 2016 et a aidé le Canada à remporter sa toute première médaille d’or en soccer féminin aux Jeux de Tokyo 2021.

Vétéran de la NWSL, Scott a rejoint la NWSL avant sa première saison grâce à l’allocation de joueurs de la NWSL et a été affecté au FC Kansas City (FCKC). Elle a joué comme titulaire lors du tout premier match de la NWSL, qui s’est tenu le 13 avril 2013 au Shawnee Mission District Stadium entre le FCKC et les Portland Thorns. Scott est l’un des 19 joueurs restants à avoir participé à la première saison de la NWSL. Membre fondateur du Kansas City Current, Scott est l’un des trois joueurs restants de la liste originale du Current.

The Current rendra hommage à Scott de diverses manières tout au long du concours de samedi. Les fans présents auront l’opportunité de recevoir une réplique du bandeau rose, présentée par Pepsi, à leur entrée au stade CPKC – un hommage au look emblématique de Scott sur le terrain. Les fans sont encouragés à rester à leur place après le match pour une cérémonie spéciale sur le terrain célébrant la carrière de Scott et à entendre Scott elle-même.

JOUEURS À SURVEILLER

Milieu de terrain actuel de Kansas City, Desiree Scott –– Vétéran de la NWSL et icône de la franchise, Scott disputera son dernier match à domicile de la saison régulière samedi. Avec le Current, Scott a accompagné chaque étape de l’ascension du club. Scott était le capitaine de l’équipe et le point d’ancrage du milieu de terrain d’une équipe de Kansas City Current 2022 qui a réalisé l’un des plus grands redressements en une seule saison de l’histoire de la NWSL, couronné par la toute première apparition du club dans le championnat de la NWSL. Elle a raté toute la saison 2023 en raison d’une blessure, mais a surmonté le revers et est revenue sur le terrain pour le Current le 31 mars 2024, contre l’Angel City FC au stade CPKC. Scott a fait neuf apparitions au cours de la saison régulière 2024 pour le Current.

La défenseure du San Diego Wave Naomi Girma –– La défenseure du San Diego Wave Naomi Girma a fait une marque immédiate à la fois sur la NWSL et sur l’équipe nationale féminine des États-Unis depuis qu’elle a été nommée n ° 1 au classement général du repêchage 2022 de la NWSL. Elle a été nommée recrue de l’année 2022 et défenseure de l’année NWSL 2022, tout en aidant également à mener la Wave au NWSL Shield 2023 et à la NWSL Challenge Cup 2024. Pour le pays, Girma est devenu le premier défenseur à être nommé joueur de l’année du football américain et a aidé l’USWNT à remporter l’or olympique en tant que seul joueur de champ à avoir disputé chaque seconde des Jeux de Paris en 2024. Girma sera chargé de ralentir une attaque historiquement meurtrière du Current qui, entrant samedi, a marqué le quatrième plus grand nombre de buts en saison régulière de toutes les équipes de l’histoire de la NWSL.

TEMWA FAIT L’HISTOIRE

Chawinga est entrée dans l’histoire de la NWSL le week-end dernier contre le Bay FC, enregistrant son 19e but de la saison régulière 2024 avec une brillante frappe à distance. Chawinga détient désormais seul le record de buts de la NWSL en saison régulière, dépassant le total de 18 buts de Sam Kerr en 2019. Ce moment historique a cimenté une première saison légendaire qui a vu Chawinga prendre d’assaut la NWSL, alors que l’international du Malawi a pris une avance considérable. dans la course NWSL Golden Boot et est un prétendant au titre de MVP de la NWSL.

Pour commencer, Chawinga détient également un record de la NWSL en saison régulière pour le nombre total de buts (19 buts, six passes décisives). Avec deux matches de saison régulière restants, Chawinga a amplement l’occasion d’ajouter à ses deux records offensifs avant la fin de la saison régulière de la NWSL. Chawinga a également la chance d’établir un autre record remarquable de la NWSL samedi contre San Diego, puisqu’elle a marqué un but contre 12 des 13 équipes de la NWSL jusqu’à présent en 2024. La seule équipe contre laquelle Chawinga n’a pas encore marqué cette saison est San Diego et, avec Avec un but samedi, elle pourrait devenir la première joueuse de l’histoire de la NWSL à marquer un but contre les 13 autres clubs en une saison.

Le talent offensif générationnel de Chawinga est indéniable, mais son jeu complet a également été un énorme avantage pour le succès global du Current en 2024. Chawinga donne fréquemment des occasions de marquer avec sa défense, et l’attaquante a remporté 143 duels au total et 28 plaqués en 2024. saison régulière. L’attaquante malawite a également enregistré huit interceptions au total et a remporté la possession du ballon 35 fois dans le dernier tiers, soit plus de 26 % de ses 140 possessions remportées au total.

Alors que Chawinga met la touche finale à peut-être la première saison la plus impressionnante de l’histoire de la NWSL, sa campagne record l’a placée directement dans la conversation pour remporter le très convoité MVP de la NWSL. En tant que franchise, les Current n’ont jamais vu un joueur remporter le Soulier d’Or de la NWSL ou le MVP de la NWSL.

DOMAINE D’ACCUEIL ? AVANTAGE.

La compétition de samedi marque le dernier match à domicile de la saison régulière de la NWSL au stade CPKC de la saison régulière 2024. Et même s’il reste encore au moins un match éliminatoire à domicile à jouer, les Current ont baptisé le premier stade au monde spécialement construit pour une équipe sportive professionnelle féminine avec une première saison à domicile spectaculaire.

Les Current ont une fiche de 14-1-3 au stade CPKC en 2024 dans toutes les compétitions, y compris une séquence dominante lors de la Coupe d’été féminine NWSL x Liga MX Femenil 2024 et un triomphe dans la Coupe féminine. Kansas City a atteint le seuil des 50 buts lors du match de saison régulière de la NWSL samedi dernier contre le Bay FC, devenant ainsi la quatrième équipe de l’histoire de la ligue à atteindre la barre, mais les Current ne sont également qu’à un but à domicile d’atteindre la barre des 50 buts à Stade CPKC en 2024. Les Current entrent dans le match de samedi avec 49 buts à domicile toutes compétitions confondues.

Défensivement, le Current a été tout aussi fort sur son terrain, surtout récemment. Depuis sa défaite 2-1 contre l’Orlando Pride le 6 juillet, Kansas City n’a encaissé que trois buts lors de ses neuf derniers matches à domicile au CPKC Stadium, toutes compétitions confondues. De plus, le Current a enregistré un blanchissage lors de cinq de ses six derniers matches à domicile toutes compétitions confondues.

Kansas City a encore au moins un match à domicile à jouer après le match de samedi, alors que le Current a verrouillé les séries éliminatoires à domicile lors des éliminatoires de la NWSL 2024, présentées par Google Pixel, le week-end dernier. L’opportunité est toujours sur la table pour plusieurs matchs éliminatoires à domicile, car les Current sont séparés du Washington Spirit, deuxième, et du Gotham FC, troisième, par un seul point.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA SANTÉ CARDIAQUE ET D’APPRÉCIATION DES FANS, PRÉSENTÉE PAR CPKC

Pour le dernier match à domicile de la saison régulière 2024, le Current remerciera les meilleurs fans de la NWSL et soulignera l’importance de la santé cardiaque lors de la Journée de sensibilisation à la santé cardiaque et d’appréciation des fans, présentée par le CPKC. Les supporters sont encouragés à arriver tôt au match de samedi pour profiter des activations d’avant-match et des opportunités d’appréciation des supporters avant le match.

Les 10 000 premiers fans recevront une serviette de rallye KC Current, gracieuseté du CPKC. En partenariat avec CPKC et 13BEATS, le Current organisera une formation pratique gratuite en RCR de 9h00 à 11h30 CT sur la CPKC Plaza. La formation gratuite de samedi ne dure que 10 minutes et offre aux participants une formation manuelle en RCR et DEA qui sauve des vies. Les 250 premiers fans à terminer l’entraînement recevront une écharpe KC Current.

De plus, les fans peuvent participer pour gagner des paniers d’appréciation des fans, gracieuseté des partenaires de KC Current, assister à un spectacle de danse du Grupo Quimbaya et avoir accès à des stands de maquillage et de fabrication d’enseignes sur la CPKC Plaza à partir de 9 h 00 CT. À partir de 10 h 00 CT, les fans peuvent acheter de nouveaux produits sélectionnés pour les séries éliminatoires 2024 dans le magasin de l’équipe et profiter des offres spéciales de petit-déjeuner d’avant-match proposées par certains vendeurs du stade.

NOTE DE TRANSPORT

Les supporters sont encouragés à arriver tôt pour la finale à domicile de la saison régulière de samedi contre le San Diego Wave afin d’éviter les retards et de profiter des activités d’avant-match au CPKC Plaza et au CPKC Stadium. Vous trouverez ci-dessous les éléments importants du transport le jour du match pour le match de samedi.

Attendez-vous à des retards dus au KC Marathon

Les lots hors site 7th & Main ouvrent à 9h. Le service de navette au 7thh & Main commence à 10h00.

Le service de navette au 2nd & Grand commence à 9h30.

Les navettes emprunteront le pont du Grand Boulevard. Le pont est fermé aux véhicules, aux marcheurs et aux cyclistes.

Le service de tramway KC est suspendu. Les bus Ride KC remplaceront le tramway.

Pour plus d’informations sur le transport les jours de match, cliquez ici.

RAPPORT DE DISPONIBILITÉ

DEHORS: Kristen Hamilton (cuisse), Hailie Mace (Susp.), Alex Pfeiffer (SEI-genou), Gabrielle Robinson (SEI-genou), Mallory Weber (SEI – genou), Bia Zaneratto (pied)

DISCUTABLE: Aucun

INTERNATIONAL: Aucun