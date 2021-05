Aperçu du match en direct – Wolves vs Brighton 09.05.2021

Actualités de l’équipe, statistiques et pronostics avant les Wolves vs Brighton en Premier League dimanche (coup d’envoi à 12h).

Actualités de l’équipe

Joao Moutinho pourrait figurer pour loups quand ils affronteront Brighton en Premier League dimanche midi.

Le milieu de terrain vétéran est absent depuis la mi-avril en raison d’une plainte à la cheville, mais est revenu à l’entraînement complet.

Le défenseur Willy Boly ne reviendra pas avant la rencontre du week-end prochain avec Tottenham après avoir subi les effets à long terme de Covid-19.

















Brighton Le patron Graham Potter n’a aucun nouveau problème de sélection, mais le milieu de terrain des Seagulls Adam Lallana est peu susceptible de revenir.

Lallana, qui a raté la victoire 2-0 du week-end dernier contre Leeds en raison d’un problème de mollet, ne devrait pas être disponible avant le choc du week-end prochain avec West Ham.

Albion reste sans Tariq Lamptey (ischio-jambiers) et Solly March (genou).

Comment suivre

Suivez Wolves vs Brighton sur notre blog dédié aux matchs en direct. Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

Dernière fois …

















La prédiction de Jones Knows

Le manque d’éloges pour la façon dont Brighton se défend a duré trop longtemps. Il est temps de chanter à leur sujet.

Lors de leurs 15 derniers matchs, l’équipe de Graham Potter n’a concédé que 10 buts. C’est le meilleur record conjoint de la Premier League avec Chelsea pour cette période. Ont-ils eu de la chance dans cette course? Pas selon les objectifs attendus contre des chiffres qui correspondent complètement à leur record réel sensationnel.

Une grande raison de leur solidité est à Lewis Dunk, qui une fois de plus était absolument bête lors de la victoire contre Leeds.

Il est maintenant le package complet. À part Ruben Dias et Harry Maguire, il n’y a pas de meilleur défenseur central dans la ligue sous sa forme actuelle. Cela soulève la question de savoir pourquoi Conor Coady – à qui il fera face ici – et Tyrone Mings sont devant lui dans l’ordre hiérarchique de l’Angleterre? Gareth Southgate, qui a remis à Dunk sa seule casquette d’Angleterre, ne peut sûrement pas ignorer ce niveau de performances bien plus longtemps? Avec le manque d’options dans ce domaine du terrain pour l’Angleterre, Dunk pourrait être le package surprise lorsque l’équipe sera annoncée à la fin du mois. Il mérite une fissure.

Le 25/1 proposé par Sky Bet pour qu’il fasse partie de l’équipe de 26 personnes ne demande qu’à être soutenu. Une nouvelle feuille blanche dans une victoire à l’extérieur à Molineux ne lui ferait aucun mal non plus.

JONES SAIT PRÉVISIONS: 0-2

ANGLE DE PARI: Lewis Dunk fera équipe d’Angleterre de 26 joueurs (25/1 avec Sky Bet)

Statistiques Opta

Les loups n’ont remporté qu’une de leurs 13 dernières rencontres de championnat avec Brighton (D8 L4), chacun des quatre derniers matchs entre les équipes se terminant au niveau.

Brighton n’a pas perdu un match de championnat à l’extérieur contre les Wolves depuis avril 2006, en remportant un et en en tirant cinq depuis. Les Seagulls ont gardé une feuille blanche à chacune de leurs quatre dernières visites en championnat à Molineux, bien que trois de ces matchs se soient terminés 0-0.

Les loups n’ont jamais remporté un match de haut vol contre Brighton en 11 tentatives (D4 L7) – c’est le plus qu’une équipe ait affronté une autre dans l’histoire de l’élite anglaise sans enregistrer une victoire.

Les loups n’ont pas réussi à marquer dans huit de leurs 11 rencontres de haut niveau avec Brighton. Ils ont marqué six buts contre les Seagulls au total, dont la moitié lors de leur match nul 3-3 lors de la rencontre inverse.

Les loups ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs à domicile de Premier League (W1), autant qu’ils en avaient lors de leurs 12 précédents à Molineux (W5 D4).

Brighton a remporté six de ses 18 matchs de championnat jusqu’à présent en 2021 (D6 L6), déjà un de plus qu’ils n’en ont réussi pendant toute l’année 2020 (W5 D16 L13).

Les loups ont marqué plus de deux buts lors d’un seul de leurs 37 derniers matchs de Premier League (36 buts au total), lors de leur match nul 3-3 avec Brighton en janvier.

