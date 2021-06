Aperçu du match en direct – Ukraine vs N Irlande 03.06.2021

Puis-je obtenir un rappel ?

L’Irlande du Nord s’est débarrassée de quelques grands singes lors de la victoire 3-0 contre Malte dimanche – une première victoire en 90 minutes pour Ian Baraclough à la 12e tentative, et aussi la première fois que le manager avait vu son équipe marquer plus d’un but dans un correspondre.

La performance a offert beaucoup à l’Irlande du Nord sur laquelle s’appuyer, mais le match de jeudi est une perspective beaucoup plus difficile. Là où Malte est classée 175e au monde et est entrée dans le match du week-end désespérément à court de forme physique, l’Ukraine est classée 24e et passe par ses derniers réglages pour l’Euro 2020. Le match s’avérera un test très différent.