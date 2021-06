Aperçu du match en direct – Turquie vs Italie 11.06.2021

Il semble approprié que l’Italie, premier pays d’Europe à être submergé par la pandémie de coronavirus, accueille le match d’ouverture du Championnat d’Europe.

La plus grande foule rassemblée dans le pays depuis un an et demi verra une équipe Azzurri, visant un deuxième titre européen, affronter une équipe de Turquie visant à créer la surprise au Stadio Olimpico de Rome (vendredi: coup d’envoi à 20h) .

« Nous attendons cela depuis un an et nous avons hâte d’entendre 15 000 personnes chanter l’hymne national », a déclaré le vétéran défenseur italien Leonardo Bonucci. « Le football avec des supporters à l’intérieur du stade est un sport différent. »

Après avoir échoué de manière embarrassante à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, l’Italie a remporté ses 10 matches de qualification pour l’Euro 2020 et entre dans le tournoi sur une série de 27 matches sans défaite.

« Nous voulons aller jusqu’au bout », a ajouté Bonucci. « D’autres équipes nationales ont plus d’expérience mais nous pouvons jouer avec n’importe qui. Nous n’avons pas de (Romelu) Lukaku ou de Cristiano Ronaldo. Notre force, c’est l’équipe. »

La Turquie a pris quatre points à la France en qualifications, dont une victoire 2-0 sur les vainqueurs de la Coupe du monde, et n’a perdu qu’un de ses matches pour terminer deuxième du groupe H.

« Être dans ce tournoi et jouer le match d’ouverture nous rend fiers », a déclaré le sélectionneur turc Senol Gunes. « Dans chaque match d’ouverture, il y a des surprises et j’espère que nous pourrons également en créer une. »

Qui joue aujourd’hui ?

Groupe A: Turquie contre Italie ; Coup d’envoi à 20h (Rome)

A quoi faut-il faire attention…

Sur le terrain…

L’Italie a remporté ses huit derniers matches sans encaisser de but et compte 20 matches sans faute en 32 matches depuis que Roberto Mancini a pris la relève en tant qu’entraîneur.

L’un des principaux atouts de la Turquie est aussi sa solidité à l’arrière. L’équipe de Gunes n’a accordé que trois buts en qualifications et a réussi à garder les attaquants Memphis Depay et Erling Haaland à l’écart lors des récents éliminatoires de la Coupe du monde.

Et en dehors de ça…

Image:

Le Stadio Olimpico accueillera plus de 15 000 spectateurs



Le gouvernement italien a décidé que le Stadio Olimpico pourrait être rempli à 25 % de sa capacité pour les quatre matchs qu’il accueillera, pour un maximum de 15 948 spectateurs.

Les détenteurs de billets doivent présenter l’un des trois documents pour entrer : soit un certificat des autorités sanitaires italiennes attestant qu’ils ont été vaccinés contre le COVID-19, un autre document des autorités sanitaires italiennes montrant qu’ils se sont rétablis du coronavirus dans les six mois, soit un résultat du test publié dans les 48 heures suivant le coup d’envoi.

Alors que plus de 2 000 billets pour le match d’ouverture ont été vendus en Turquie, beaucoup de ces fans ne devraient pas se rendre au match. Les fans arrivant au stade verront leur température corporelle mesurée par des scanners thermiques, et toute personne présentant de la fièvre ou d’autres symptômes de coronavirus sera conduite dans une zone de quarantaine.

Nouvelles de l’équipe

















Italie ont demandé à l’UEFA l’autorisation de remplacer Lorenzo Pellegrini par Gaetano Castrovilli de la Fiorentina dans son équipe pour l’Euro 2020 après que le milieu de terrain de la Roma s’est blessé, a annoncé jeudi la Fédération italienne de football (FIGC).

Pellegrini avait du mal à se remettre en forme avant le tournoi, mais a obtenu une place dans l’équipe de 26 joueurs de Roberto Mancini, avant de se blesser à l’entraînement mercredi.

Turquie vs Italie – Face-à-face toutes compétitions confondues La seule rencontre précédente entre la Turquie et l’Italie dans un tournoi majeur était à l’UEFA Euro 2000, également le 11 juin. C’était leur match d’ouverture du tournoi, se terminant 2-1 contre l’Italie grâce à des buts d’Antonio Conte et à un penalty de Filippo Inzaghi. C’est également dans ce match qu’Okan Buruk a marqué le tout premier but de la Turquie aux Championnats d’Europe. L’Italie n’a jamais perdu contre la Turquie bien qu’elle les ait affrontées à 10 reprises, gagnant sept fois et faisant trois nuls.

Manuel Locatelli est sur le point de débuter au milieu de terrain avec Marco Verratti qui améliore encore sa forme physique. Mancini mise sur le solide triangle défensif du gardien Gianluigi Donnarumma et de ses deux défenseurs centraux Bonucci et Giorgio Chiellini.

dinde sont susceptibles de faire équipe avec le défenseur central de la Juventus Merih Demiral aux côtés de Caglar Soyuncu de Leicester City avec Okay Yokuslu à la base du milieu de terrain.

Cengiz Under devrait obtenir le feu vert, jouant à l’Olimpico après son prêt à Leicester de Roma.

Joueurs à surveiller…

Image:

Zeki Celik, à droite, a été lié à un déménagement en Angleterre



Zeki Celik : Celik a impressionné lors de ses 27 apparitions avec Lille cette saison, marquant trois buts et fournissant deux passes décisives alors que le club remportait la Ligue 1. Ses performances ont suscité l’intérêt de nombreux clubs de Premier League, dont Manchester United, Arsenal et Tottenham.

Même s’il n’a fourni aucune passe décisive lors des qualifications, le joueur de 24 ans est un arrière latéral des temps modernes, effectuant huit départs sur le côté droit de la défense pendant la campagne et semble avoir toujours cette position cousue comme son propre.

Devant, Burak Yilmaz est le deuxième meilleur buteur de Turquie de tous les temps, avec ses 29 buts le plaçant derrière Hakan Suker à la retraite (51 buts).

Ciro Immobile : L’attaquant de la Lazio a remporté le Soulier d’or européen en égalant le record de Serie A avec 36 buts au cours de la saison 2019/20. Mais Immobile a eu du mal à reproduire sa forme de club sur la scène internationale.

Après avoir marqué en moyenne 25 buts par saison au cours de ses cinq dernières campagnes de Serie A, l’attaquant de 31 ans a déçu pour son pays avec seulement 12 buts – la plupart contre des équipes européennes également – en 45 sélections.

Mais les matchs de groupe contre la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles lui offrent une bonne occasion d’améliorer ce record.

Statistiques clés…

Image:

Burak Yilmaz est le fer de lance de la Turquie



L’Italie n’a jamais perdu au Stadio Olimpico dans un tournoi majeur, Coupe du Monde et Euro combinés, remportant six victoires et deux nuls. Ils n’ont pas non plus encaissé un seul but dans chacun de ces sept derniers matchs.

La Turquie n’a concédé que trois buts en 10 matchs lors de la campagne de qualification pour l’Euro 2020, le meilleur record défensif commun aux côtés de la Belgique.

L’Italie était l’une des deux seules équipes – avec la Belgique – à remporter 100% de leurs matchs lors de la campagne de qualification pour l’Euro 2020 (10/10). Ils ont marqué 37 buts lors de leurs 10 matches de qualification pour l’Euro 2020 (3,7 par match) ; c’est le même total qu’ils ont marqué en qualification pour l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018 combinés (37 buts en 22 matchs).

La Turquie a perdu ses quatre matchs d’ouverture en finale de l’Euro – cela inclut son match d’ouverture contre l’Italie lors du tournoi 2000 (1-2).

Aussi à l’Euro 2020…

Andrea Bocelli chantera Nessun Dorma lors de la cérémonie d’ouverture du tournoi précédant le coup d’envoi. La cérémonie comprendra également une performance virtuelle des stars de U2 Bono et The Edge avec le DJ Martin Garrix.

Que font les nations d’origine?

Le Pays de Galles en est à ses derniers préparatifs avant d’affronter la Suisse à Bakou lors de son premier match du Groupe A.

Et enfin…

Le match comporte également des nuances politiques après que le Premier ministre italien Mario Draghi a qualifié le président turc Recep Tayyip Erdogan de « dictateur » en avril.

La Turquie a convoqué l’ambassadeur d’Italie pour protester et un porte-parole présidentiel a demandé à Draghi de se rétracter. Draghi, cependant, n’a pas présenté d’excuses publiques ni de rétractation.

Draghi ne devrait pas assister au match car il sera en Grande-Bretagne vendredi pour assister à un sommet du G7. Erdogan ne devrait pas non plus y assister.

