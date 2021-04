Actualités et statistiques de l’équipe avant Tottenham vs Southampton en Premier League mercredi (coup d’envoi à 18h).

Actualités de l’équipe

Tottenham sera probablement sans Harry Kane alors qu’ils commencent leur vie après Jose Mourinho contre Southampton.

Le capitaine anglais a subi une blessure à la cheville lors du dernier match de Mourinho à Everton et ne s’est pas entraîné depuis, donc l’entraîneur-chef par intérim Ryan Mason devrait se passer de lui.

Matt Doherty (muscle) est de retour en lice mais Ben Davies (cheville) est toujours absent.

Southampton peut accueillir de nouveau l’ailier prêté de Liverpool, Takumi Minamino, qui était à égalité en coupe pour la défaite en demi-finale de la FA Cup dimanche contre Leicester.

L’attaquant Michael Obafemi est revenu à l’entraînement suite à la blessure musculaire qui l’a exclu depuis janvier, mais il manque de forme physique.

Oriol Romeu (cheville) et William Smallbone (genou) restent des absents de longue date.

Comment suivre

Tottenham vs Southampton sera diffusé en direct sur Sky Sports Premier League et Main Event à partir de 17h30; coup d’envoi à 18h. Sky Sports les clients peuvent regarder des extraits du jeu dans le blog de match en direct sur le Sky Sports site Web et application. Les faits marquants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

