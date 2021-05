Aperçu du match en direct – Tottenham vs A Villa 19.05.2021

Actualités de l’équipe, statistiques et pronostics avant les Spurs vs Aston Villa en Premier League mercredi, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 18h).

Actualités de l’équipe

Harry Kane continuera de mener la ligne de son équipe contre Aston Villa, malgré à nouveau Tottenham qu’il veut quitter cet été.

Gareth Bale (fatigue) fait un doute, Serge Aurier est de retour à l’entraînement suite à une blessure à l’aine et Ben Davies (mollet) est sorti blessé.

















1:47



Le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, dit qu’il ne sait pas si Harry Kane a dit au club qu’il voulait partir





Aston Villa La blessure au genou du défenseur Tyrone Mings sera évaluée après avoir raté la défaite 3-2 de Villa à Crystal Palace dimanche.

Le milieu de terrain Morgan Sanson sera absent des deux derniers matchs de la saison après avoir subi une récidive de son problème au genou.

Le défenseur Matty Cash (ischio-jambiers) est également mis à l’écart jusqu’au prochain mandat, Trezeguet ne devrait pas figurer avant la fin de l’année en raison d’une grave blessure au genou.

Comment suivre

Spurs vs Aston Villa sera diffusé en direct sur Événement principal de Sky Sports à partir de 17h; coup d’envoi à 18h. Sky Sports les clients peuvent regarder des extraits du jeu dans le blog de match en direct sur le Sky Sports site Web et application. Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

La prédiction de Jones Knows

J’étais à Selhurst Park pour couvrir l’affrontement de Villa avec Crystal Palace et je suis reparti un peu perplexe quant à leur nervosité devant. Ils se sont effondrés sous la pression du Palace malgré la tenue de ce qui semblait une avance confortable et Dean Smith était en colère contre leur incapacité à mener à bien le travail. C’est aussi un thème récurrent ces dernières semaines. Villa a perdu 14 points par rapport aux positions gagnantes au cours de ses sept derniers matches, prenant la tête dans cinq de ces matches avant de permettre à l’adversaire de revenir.

Donc, le jeu intelligent est de suivre cette tendance une fois de plus dans celui-ci. le 7/1 avec Sky Bet à propos de Tottenham venant de derrière pour gagner un match où ils vont tout donner pour un maximum de points semble un peu généreux.

PRÉVISIONS SUPER 6: 2-1

ANGLE DE PARI: Tottenham gagne par derrière (7/1 avec Sky Bet)

Dernière fois …

















3:04



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Tottenham sur les Wolves en Premier League



















3:08



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Crystal Palace sur Aston Villa en Premier League



Statistiques Opta