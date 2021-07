Aperçu du match en direct – Suisse vs Espagne 02.07.2021

La Suisse et l’Espagne ont joué dans des matchs épiques des huitièmes de finale et s’affrontent maintenant en quarts de finale de l’Euro 2020 vendredi soir.

La Suisse a assommé la France lundi soir, éliminant les Bleus aux tirs au but, ce qui signifie que l’Espagne – qui a battu la Croatie 5-3 en prolongation – affronte les outsiders et non les champions du monde pour une place en demi-finale contre la Belgique ou l’Italie.

Les deux parties ont aussi une histoire récente. L’Espagne a remporté une victoire 1-0 lors de sa première rencontre de la Ligue des Nations à Madrid en octobre et a ensuite été tenue 1-1 le mois suivant à Bâle.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique insiste sur le fait qu’il n’y a pas de complaisance dans son camp avant le match à Saint-Pétersbourg (coup d’envoi à 17h00 BST), déclarant: « La réalité est que la Suisse a réussi et que rien d’autre n’a d’importance.

« La bonne chose pour nous, c’est que les deux équipes se connaissent très bien. Nous avons récemment participé à la Ligue des Nations.

L’Espagne avait besoin de temps supplémentaire pour battre la Croatie lors de son dernier match des 16



« Ce sera une équipe très difficile à affronter et je pense que pour le spectateur, il n’y aura peut-être pas de grands noms, mais c’est un excellent groupe de joueurs.

« Ils sont à la hauteur de nous en termes de pression, d’attaque, donc ça va être très difficile pour nous. »

Enrique a également rejeté l’idée que ses joueurs pourraient être fatigués, ajoutant: « Non. Cela ne nous affectera pas du tout. Si vous regardez les statistiques, nous avons des gens fantastiques dans l’équipe en coulisses, et les statistiques sont toutes impressionnantes.

« J’ai pleine confiance dans les 24 joueurs. Les problèmes physiques sont tout aussi importants que les problèmes mentaux. Si quelque chose ne va pas mentalement, vous ne courez peut-être pas aussi bien. Je pense que c’est plus un problème mental que physique et physiquement nous êtes en pleine forme. »

Le gardien suisse Yann Sommer sauve le penalty final du Français Kylian Mbappe



La Suisse est galvanisée et confiante d’atteindre les demi-finales, bien qu’elle soit outsider contre l’Espagne, a déclaré l’entraîneur Vladimir Petkovic.

Les Suisses ont causé le choc du tournoi en battant la France lors des tirs au but à Bucarest après avoir riposté 3-1 pour un match nul 3-3.

« Nous avons très bien réussi à atteindre les quarts de finale mais nous ne sommes pas satisfaits et nous avons faim de plus », a déclaré Petkovic lors d’une conférence de presse jeudi.

« Nous savons que nous jouons l’un des favoris du tournoi, mais nous ne serons pas dépassés après avoir éliminé la France. Nous voulons aller plus loin et nous serons mentalement préparés pour un autre défi de taille. »

L’expert espagnol du football Terry Gibson affirme que les attentes des supporters espagnols ont augmenté avant leur quart de finale de l’Euro 2020 contre la Suisse



la Suisse manquera le milieu de terrain suspendu Granit Xhaka, qui a écopé de son deuxième carton jaune du tournoi contre la France.

« L’absence de Granit est un revers, mais j’ai une idée de la façon dont nous allons gérer cela. Dans tous les cas, cela signifie que tout le monde sur le terrain doit donner 10% de plus car l’Espagne est une grande équipe et ils ont marqué 10 buts dans leur deux derniers matchs », a déclaré Petkovic.

Il n’y a pas de nouveau problème de blessure ou de suspension pour Espagne.

Federer : j’espère le meilleur pour la Suisse

Image:

Roger Federer, qui vise à nouveau la gloire du Grand Chelem à Wimbledon, espère que la Suisse pourra aller loin à l’Euro 2020



La légende du tennis Roger Federer dit qu’il espère que son pays, la Suisse, pourra passer au niveau supérieur contre l’Espagne.

« Je pensais juste qu’ils se battaient super bien [against France]. Avec la situation d’être 1-0, de rater le penalty, puis tout a changé en une demi-heure. Cela aurait été si facile de simplement lâcher prise », a déclaré Federer.

« J’étais vraiment fier de la façon dont ils se sont battus. Cela se voit dans le sport, en particulier dans le football, lorsque l’équipe se rassemble, croit vraiment que vous pouvez vraiment déplacer des montagnes.

« Maintenant, j’espère le meilleur pour la Suisse. J’espère que nous pourrons reproduire un autre match comme celui-ci, ne pas célébrer trop fort, passer au niveau supérieur. Ce serait historique pour nous lors d’un grand événement comme celui-ci d’aller en demi-finale. »

Statistiques Opta

Il s’agit de la première rencontre entre la Suisse et l’Espagne au Championnat d’Europe. Leurs trois précédentes rencontres dans un tournoi majeur ont eu lieu lors des Coupes du monde 1966, 1994 et 2010, l’Espagne remportant les deux premières et la Suisse triomphant la dernière fois.

Il s’agit du quatrième quart de finale de la Suisse dans un tournoi majeur (Coupe du monde et EURO), et sa première en Championnat d’Europe. Les Suisses ont perdu chacun de leurs trois matchs précédents – 3-2 contre la Tchécoslovaquie (1934), 2-0 contre la Hongrie (1938) et 7-5 contre l’Autriche (1954).

L’Espagne est devenue la première équipe de l’histoire du Championnat d’Europe à marquer plus de 5 buts lors de matchs consécutifs. Ils n’avaient pas marqué plus de quatre buts lors de leurs 42 premiers matches de la compétition.

La Suisse a marqué trois buts lors de chacun de ses deux derniers matches de Championnat d’Europe, n’ayant jamais marqué plus de deux fois lors de ses 15 premiers de la compétition. La Suisse a marqué pour la dernière fois plus de 3 buts lors de trois matches consécutifs toutes compétitions confondues en octobre 2017.

Dans la deuxième partie de l’émission, Peter Smith est rejoint par l’écrivain de football de Sky Sports Charlotte Marsh et l’éditeur de données de Sky Sports Adam Smith pour examiner les trois autres quarts de finale et déterminer qui passera par les liens entre la Suisse contre l’Espagne, la Belgique contre Italie et République tchèque contre Danemark.