Aperçu du match en direct – Suisse Femmes vs Pays de Galles Femmes 11.10.2022

La philosophie du Pays de Galles avant la finale des barrages de la Coupe du monde contre la Suisse à Zurich mardi soir est optimiste et avant-gardiste. Peu importe le résultat.

Il ne s’agit pas de savoir si le Pays de Galles se qualifie pour sa première Coupe du monde, mais quand il le fera. Idéalement, Gemma Grainger, la responsable de l’équipe féminine galloise, veut faire le travail mardi en battant la Suisse.

Le Pays de Galles pourrait soit se qualifier automatiquement ce soir si d’autres résultats se présentent, soit par le biais d’un match éliminatoire unique en Nouvelle-Zélande en février prochain. Ils n’ont jamais atteint un tournoi majeur auparavant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef des femmes du Pays de Galles, Gemma Grainger, se dit fière que le succès de l’équipe à atteindre les éliminatoires de la Coupe du monde aide à inspirer les jeunes fans.



Même si cela ne se produit pas maintenant, le Pays de Galles pense que cela se produira bientôt. L’amélioration de l’équipe, de l’effectif, de tout ce qui est associé à l’équipe féminine du Pays de Galles ces dernières années porte désormais ses fruits.

Le Pays de Galles se met désormais en position de se qualifier pour les tournois majeurs. Ils ont terminé deuxième du groupe de qualification derrière la France et ont négocié leur demi-finale de barrage contre la Bosnie jeudi dernier. Les voici donc en Suisse avec la possibilité de réserver leur place à la Coupe du monde en 2023.

La manager du Pays de Galles, Gemma Grainger, a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Nous sommes sur la bonne voie, c’est un moment spécial. Il y a certainement eu un coup de pouce de l’Euro, mais il y a une vue d’ensemble de ce que nous essayons de réaliser. C’est pour nous, pour eux, pour elle, nous veulent qu’il soit normal pour les filles de jouer au football.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneure du Pays de Galles, Gemma Grainger, décrit les soins et la sécurité des joueuses comme des domaines prioritaires pour le football féminin.



“Nous sommes confiants et la conviction grandit. Nous avons voulu jouer contre les meilleurs.

“Se rendre à la Coupe du monde serait le moment le plus fier de notre vie, l’équipe va dans la bonne direction.”

Si Grainger pouvait organiser une apparition en Coupe du monde pour le Pays de Galles, cela signifierait une énorme transformation des ambitions footballistiques du pays. L’équipe masculine s’est qualifiée pour la Coupe du monde du Qatar le mois prochain – leur première participation au tournoi depuis 1958.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine du Pays de Galles, Sophie Ingle, pense que la FAW améliore lentement la sécurité des joueurs dans le football masculin et féminin.



Ce qui a été très intéressant à observer, c’est la façon dont les différents managers et entraîneurs des équipes masculines, féminines et des groupes d’âge travaillent tous ensemble. Rob Page et Grainger se rencontrent régulièrement et assistent aux séances d’entraînement de l’autre tandis que l’entraîneur des moins de 21 ans Matty Jones fait partie du personnel de Grainger pour les barrages. C’est presque comme une configuration de coaching mixte, où toutes les idées et tous les points de vue sont sur la table.

Grainger a déclaré: “De l’extérieur, vous pourriez vous demander si c’est forcé? Non, c’est authentique, il s’agit de valeurs claires. Je vais au Qatar – c’est une question d’apprentissage partagé.”

Image:

Pays de Galles Jess Fishlock (à droite) célèbre le premier but de son équipe lors du match de la coupe du monde féminine de la FIFA au Cardiff City Stadium, au Pays de Galles. Date de la photo : jeudi 6 octobre 2022.





Alors que les différentes permutations sur la façon dont le Pays de Galles – et la République d’Irlande et l’Écosse – pourraient se qualifier pour la Coupe du monde féminine l’année prochaine sont déroutantes, l’équipe de Grainger reste simple. Il suffit de gagner contre la Suisse et le reste suivra.

Comment fonctionnent les barrages de la Coupe du monde féminine ?

Trois finales de barrages auront lieu mardi alors que Écosse affronter le République d’Irlande, Pays de Galles affronter la Suisse et le Portugal affronter l’Islande.

Sur les trois vainqueurs, deux se qualifient directement pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande sur la base des points et du nombre de buts en phase de groupes et en barrages.

Le troisième participera aux barrages interconfédérations en Nouvelle-Zélande en février. Ce KO de 10 équipes mettra également en vedette le Cameroun, le Chili, le Taipei chinois, Haïti, le Panama, le Paraguay, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Sénégal et la Thaïlande.

Dans l’état actuel des choses, la Suisse est en tête avec 19 points, un d’avance sur l’Islande qui, à son tour, a un point d’avance sur la République d’Irlande.

L’Ecosse est quatrième avec 16 points, comme le Portugal et bien qu’elle partage la même différence de buts, l’Ecosse a marqué plus. Le Pays de Galles est actuellement sixième avec 14 points.

De quoi l’Ecosse, le Pays de Galles et le ROI ont-ils besoin pour se qualifier ?

Mardi, trois points seront attribués pour une victoire en 120 minutes, alors qu’il n’y a qu’un point offert si une équipe devait triompher aux tirs au but.

Donc, se qualifier automatiquement pour la Coupe du monde Écosse aurait besoin soit du Pays de Galles pour battre la Suisse, soit du Portugal pour vaincre l’Islande, puis reproduire cette marge de victoire sur la République d’Irlande.

L’équipe de Pedro Martinez Losa est en action après les deux autres matches, elle saura donc ce qui est nécessaire et de toute façon, une victoire à Hampden Park mardi garantira au pire la troisième place et laissera l’équipe au bord d’une deuxième finale de Coupe du monde.

Pays de Gallesquant à lui, devrait battre la Suisse de deux buts, tout en obligeant l’Écosse à gagner contre la République d’Irlande aux tirs au but et le Portugal devrait également battre l’Islande aux tirs au but.

Toute victoire pour République d’Irlande, jumelé à la victoire du Portugal ou du Pays de Galles les verrait progresser. Alternativement, trois points pour les Irlandais obligeraient l’Islande ou la Suisse à ramasser un point ou moins.

Quels sont les barrages inter-confédération?

Un tournoi à 10 équipes aura lieu en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février pour désigner les trois derniers finalistes.

Une seule des six équipes des barrages de mardi participera avec des équipes réparties en trois groupes : deux sur trois et un sur quatre, avec un classement décidé par le classement FIFA.

Les trois groupes se joueront dans des compétitions à élimination directe distinctes, le vainqueur de chaque qualification pour la finale de la Coupe du monde. Dans les deux groupes de trois équipes, l’équipe tête de série ira directement en finale (après avoir disputé un match amical contre la Nouvelle-Zélande ou un pays invité) et rencontrera les vainqueurs de la demi-finale entre les deux autres équipes de leur groupe.

Qui s’est qualifié pour la Coupe du monde jusqu’à présent ?

Image:

Les États-Unis sont champions en titre de la Coupe du monde





Hôtes : Australie, Nouvelle-Zélande

AFC : Chine, Japon, Philippines, Corée du Sud, Vietnam

CAF : Maroc, Nigéria, Afrique du Sud, Zambie

CONCACAF : Canada, Costa Rica, Jamaïque, États-Unis

CONMEBOL : Argentine, Brésil, Colombie

UEFA : Danemark, Angleterre, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède