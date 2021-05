Aperçu du match en direct – St J’stone vs Hibernian 22.05.2021

La finale de la Coupe d’Écosse aura lieu samedi à Hampden Park, mais St Johnstone ou Hibernian l’emporteront-ils, avec une place en Ligue Europa ainsi que de l’argenterie en jeu?

Actualités de l’équipe

St Johnstone Le manager Callum Davidson évaluera son équipe pour la finale de la Coupe écossaise à la suite d’une récente épidémie de Covid-19.

Huit joueurs en tout ont été touchés, certains ne reprenant l’entraînement qu’en milieu de semaine.

L’arrière gauche Scott Tanser est évalué à 50-50 après avoir fait des progrès décents suite à la blessure à la cheville qu’il a subie lors de la victoire en quart de finale contre les Rangers.

Le patron de Hibs, Jack Ross, n’a pas de nouveaux soucis



Hibernien n’ont pas de nouvelles blessures avant la pièce maîtresse de Hampden.

Jack Ross est sur le point de rappeler le gardien de but Matt Macey et plusieurs autres joueurs clés qui se sont reposés pour le dernier match de championnat contre le Celtic.

Chris Cadden (arrière) et Sean Mackie (cuisse) restent à l’écart.

Europa League ou Europa Conference League?

La finale de la Coupe d’Écosse décidera qui jouera en Ligue Europa la saison prochaine.

Les Rangers et le Celtic se sont déjà qualifiés pour la Ligue des champions la saison prochaine – aux troisième et deuxième tours de qualification respectivement – mais les vainqueurs de la confrontation à Hampden Park réserveront également une place en compétition européenne.

Celui qui remportera la coupe entrera en Ligue Europa lors du dernier tour de barrage, tandis que le perdant rejoindra Aberdeen lors du deuxième tour de qualification de la Ligue Europa.

« Un doublé en coupe serait extraordinaire »

Les préparatifs de Callum Davidson, manager de St Johnstone, ont été interrompus



St Johnstone cherche à faire un doublé de la coupe après avoir remporté la Coupe de la Ligue écossaise pour la première fois en février, mais le manager Callum Davidson estime qu’il faudra un « effort monumental » après des préparatifs chaotiques dus au coronavirus.

Davidson a réuni son équipe pour une séance d’entraînement mercredi après que huit joueurs aient été touchés, mais avec d’autres résultats de tests en attente, la sélection de son équipe a été en suspens jusqu’à la veille du grand affrontement.

« C’est peut-être une bonne chose. Nous savons évidemment que c’est un match énorme. Nous n’avons vraiment rien à perdre, probablement personne ne s’attend vraiment à ce que nous gagnions », a déclaré Davidson.

«Ce sera une sélection d’équipe difficile. Ce ne sera la bonne que si nous la gagnons, je suppose.

«J’ai ri et plaisanté à ce sujet, ce n’est pas quelque chose qu’ils enseignent sur la licence Pro, comment gérer les gars qui se sont isolés pendant 10 jours, qui ont Covid, qui reviennent à des moments différents et qui ne peuvent pas s’entraîner, toutes ces choses quand vous vous préparez probablement pour le plus grand match de votre vie, certainement votre saison.

« Ce n’est pas l’idéal. Il faudra un effort monumental de la part de toutes les personnes impliquées pour aller chercher un résultat samedi. »

« Nous avons déjà remporté une coupe et terminé cinquième, nous avons donc probablement atteint le but le plus élevé possible cette saison. Si nous ajoutons une autre coupe à cela, ce serait tout simplement extraordinaire. »

Porteous prêt à réaliser le rêve de Hibs

Ryan Porteous est le fan de Hibs d’enfance qui cherche à faire de son rêve de tasse une réalité



Ryan Porteous, quant à lui, dit qu’il atteindra une ambition à vie s’il aide Hibernian à remporter la Coupe d’Écosse.

Le fan de Hibs était dans les gradins en tant que jeune joueur en 2016 lorsque le club de Easter Road a remporté la coupe pour la première fois en 114 ans avec une victoire de 3-2 contre les Rangers au stade national.

Maintenant, le défenseur central de 22 ans a hâte de faire sa propre histoire des Hibs.

Il a déclaré: « C’était mon rêve en grandissant. La seule chose que vous voulez vraiment essayer est de gagner la Coupe écossaise pour Hibs. Cela a toujours été un objectif de toute une vie pour moi et maintenant que nous nous sommes mis dans ce but. position en équipe, c’est quelque chose que je ne veux absolument pas oublier.

« Nous savons que ce sera un match très difficile, nous avons vu à quel point St Johnstone a été bon cette saison, en particulier dans les compétitions de coupe haute pression, ils ont obtenu des résultats fantastiques.

« Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous soutenons également nos capacités et nous sommes convaincus que si nous y allons, concourons, jouons bien, travaillons très dur, j’espère que ce sera une bonne journée pour nous. »

















Jack Ross a salué la saison « brillante » d’Hibernian après avoir scellé la troisième place de la Premiership écossaise – et dit que tout tourne maintenant autour de la finale de la Coupe écossaise le 22 mai.



De l’équipe finale de la coupe 2016, David Gray, qui a dirigé le dramatique vainqueur du temps supplémentaire Paul Hanlon, Lewis Stevenson, Martin Boyle et Darren McGregor sont toujours au club.

McGregor rivalise avec Porteous pour une place de départ dans une équipe Hibs qui a décroché la troisième place en Premiership pour la première fois depuis 2005.

« C’était l’un des meilleurs jours de ma vie en tant que fan [in 2016] et je ne peux qu’imaginer que le faire en tant que joueur sera tout aussi bon sinon même meilleur.

«Ce jour-là, si vous m’aviez dit que dans quelques années, je jouerais aux côtés de ces joueurs en demi-finales nationales et en finales de coupe nationale, je ne vous aurais pas cru.

«Quand je suis allé à plein temps pour la première fois, j’étais en admiration devant des joueurs comme David Gray, Lewis et Darren, après les avoir regardés quand j’étais plus jeune, les voyant devenir des légendes pour ensuite devoir rapidement réaliser que ces gars étaient mes coéquipiers et collègues et maintenant mes amies.

« Cela a changé pour moi, d’être un grand fan à la réalisation que c’est mon travail maintenant et il est temps d’intensifier et d’essayer de devenir une légende comme eux. »