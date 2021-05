Aperçu du match en direct – So’ton vs Fulham 15.05.2021

Actualités de l’équipe, statistiques et pronostics avant Southampton vs Fulham en Premier League samedi, en direct sur Sky Sports (coup d’envoi à 15h).

Actualités de l’équipe

Southampton ont un doute sur le défenseur Jan Bednarek pour leur affrontement en Premier League avec Fulham.

L’arrière central polonais a été expulsé à la mi-temps de la victoire de mardi sur Crystal Palace après avoir pris un coup de pied à la cheville et ne s’est pas entraîné depuis.

Ryan Bertrand, qui a été confirmé cette semaine quittera le club à la fin de la saison, reste à l’écart avec une blessure au mollet, aux côtés d’Oriol Romeu (cheville) et Will Smallbone (genou).

















Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a déclaré que Southampton remplacera le sortant Ryan Bertrand cet été et pourrait chercher à développer un jeune arrière gauche en un « joueur encore meilleur »



Fulham pourrait faire revenir le milieu de terrain Harrison Reed pour le voyage pour affronter son ancien club sur la côte sud.

Reed est de retour à l’entraînement complet cette semaine après avoir subi une blessure à la cheville qui l’a empêché de rester sur le côté depuis avril.

Scott Parker n’a aucun nouveau problème de blessure à gérer, Tom Cairney n’ayant toujours pas de date de retour fixée et Terence Kongolo déjà exclu pour la saison.

Nous jetons un coup d’œil à certaines des statistiques entourant la 36e semaine de la Premier League



La prédiction de Jones Knows

Enfilez ces bottes de punting. Southampton est un bon pari ici pour prendre les trois points.

La table a officiellement Saints 13 points de mieux que Fulham, mais l’écart entre eux est plus grand que lorsque vous analysez les indicateurs clés et la fiabilité des joueurs dans les moments clés. Ralph Hasenhuttl, qui devrait être le favori pour le poste des Spurs, a un bon bilan pour battre des équipes vers le bas de la ligue avec son style accéléré. Huit des 11 victoires de Southampton en Premier League cette saison ont été remportées contre des équipes parmi les huit dernières.

Fulham sera là pour la prise.

















Scott Parker ignore les spéculations sur son avenir en tant que patron de Fulham afin de se concentrer sur le match de Premier League de samedi à Southampton



Scott Parker, qui a été lié au poste des Spurs, a supervisé six défaites lors de leurs sept dernières et leur relégation a été confirmée dans une autre démonstration molle contre Burnley. Parker a parlé de « grandes décisions » prises au cours des prochains mois ou deux et il doit être inquiétant que la motivation au sein de son équipe soit faible pour les matchs restants, en particulier avec le nombre de joueurs prêtés dans son équipe.

Lorsque les Saints gagnent, Danny Ings marque généralement. Aucun joueur qui a marqué plus de 20 buts au cours des deux dernières saisons – il en a marqué 34 – en Premier League n’a un taux de conversion plus meurtrier que l’attaquant de Southampton – un énorme 32,08%. Pour mettre cela en contexte, Harry Kane travaille à un taux de 24 pour cent. Ings a un point à prouver avant l’annonce de l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020 et doit être soutenu ce week-end pour marquer lors d’une victoire à domicile.

PRÉVISIONS SUPER 6: 2-0

ANGLE DE PARI: Danny Ings marque et Southampton gagne (13/5 avec Sky Bet)

Statistiques Opta

Southampton n’a perdu qu’un de ses huit derniers matches de Premier League contre Fulham (W3 D4), une défaite 3-2 en novembre 2018 lors de l’avant-dernier match de championnat de Mark Hughes à la tête des Saints.

Fulham n’a réussi qu’une seule victoire en 30 visites en championnat à Southampton (D8 L21), une victoire 2-1 au deuxième niveau en octobre 1935 avec des buts de Jack Finch et Bert Worsley. Ils sont sans victoire lors de neuf visites de haut niveau aux Saints (D4 L5).

Il n’y a eu qu’une seule victoire à l’extérieur en 15 rencontres de Premier League entre Southampton et Fulham, les Saints l’emportant 3-0 à Craven Cottage sous Mauricio Pochettino en février 2014. L’actuel manager de Fulham, Scott Parker, a commencé pour les Cottagers dans le match.

Southampton a gardé une feuille blanche lors de six de ses sept dernières rencontres avec Fulham toutes compétitions confondues, à l’exception d’une défaite 3-2 en novembre 2018. Les saints n’avaient gardé qu’une seule feuille blanche en 15 rencontres avec les Cottagers avant cette course.

La défaite de Fulham à domicile contre Burnley la dernière fois a confirmé sa relégation de la Premier League. Lors des deux précédentes occasions, les Cottagers ont été relégués de la compétition, ils ont évité la défaite lors de leur tout prochain match après la confirmation de leur relégation, faisant match nul 2-2 avec Crystal Palace en 2013-14 et battant Everton 2-0 en 2018- 19.

Southampton n’a perdu que trois de ses 43 derniers matches de Premier League à domicile contre des équipes commençant la journée dans la zone de relégation (W29 D11), remportant chacun de leurs trois derniers matchs à St. Mary’s.

Seul Sheffield United (20) n’a pas réussi à marquer dans plus de matchs de Premier League que Fulham (17) cette saison. Cependant, 11 des 17 blancs de Fulham sont venus dans les matchs à domicile.

Fulham a marqué le premier but en neuf matches de Premier League à l’extérieur cette saison, le plus haut niveau jamais enregistré en une seule saison de Premier League. Cependant, les Cottagers n’ont remporté que 33% de ces matchs (W3 D5 L1).

Les trois buts d’Aleksandar Mitrovic en Premier League pour Fulham cette saison sont rentrés de chez eux. Cependant, le Serbe n’a marqué que dans deux de ses 27 matches de championnat ce trimestre (2 contre Leeds, 1 contre Aston Villa), tandis que les Cottagers n’ont remporté qu’un des 13 matchs auxquels il a débuté en 2020-2021.

Bobby De Cordova-Reid est le meilleur buteur de Fulham en Premier League cette saison avec cinq buts, bien qu’il n’ait marqué lors d’aucune de ses 12 dernières apparitions. Il est le meilleur buteur absolu le plus bas d’un club de la Premier League cette saison.

Pitch to Post Preview – Spéciale finale de la FA Cup: Chelsea ou Leicester soulèveront-ils le trophée?

Dans un épisode spécial de la Pitch to Post Preview Podcast nous nous tournons vers la finale de la FA Cup ce samedi à Wembley, où Chelsea et Leicester se battra pour le trophée devant plus de 20 000 fans.

Peter Smith est rejoint par un journaliste de Sky Sports News Paul Gilmour et écrivain de football Sky Sports Ron Walker pour évaluer les deux équipes sur la base de leurs résultats en milieu de semaine, les domaines clés qui décideront du concours et comment le jeu se déroulera.

Ils discutent également de l’impact de la gloire de la FA Cup sur la carrière de manager de Brendan Rodgers, de l’importance de Jonny Evans au cœur de la défense de Leicester et de la raison pour laquelle l’ancien milieu de terrain des Foxes N’Golo Kante pourrait être le joueur décisif sur le terrain ce week-end pour Chelsea.