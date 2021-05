Aperçu du match en direct – Sheff Utd vs C Palace 08.05.2021

Nouvelles de l’équipe, statistiques et pronostics avant Sheffield United vs Crystal Palace en Premier League samedi (coup d’envoi à 15h).

Actualités de l’équipe

Chris Basham et Sander Berge sont tous les deux prêts à jouer pour Sheffield United quand ils font face à Crystal Palace à Bramall Lane.

Aucun des joueurs n’a signalé d’effets néfastes après son retour de ses blessures respectives lors de la défaite à Tottenham la semaine dernière, Berge poussant pour son premier départ cette année.

Le patron par intérim, Paul Heckingbottom, n’a pas de nouvelles blessures, mais Oli McBurnie (pied), Billy Sharp (cuisse) et Jack O’Connell (genou) restent tous sur la touche.

Crystal Palace’s Le meilleur buteur Wilfried Zaha sera apte à mener la ligne contre les Blades.

L’attaquant a signalé une gêne dans l’aine avant la défaite de samedi dernier contre Manchester City, mais a joué les 90 minutes entières et s’est entraîné cette semaine.

Roy Hodgson est toujours sans Nathan Ferguson (fitness match), Mamadou Sakho (cuisse), James McArthur (mollet) et Connor Wickham (muscle), mais James Tomkins est de retour en lice après une grave blessure à l’œil.

















Comment suivre

Sheffield United vs Crystal Palace sera diffusé en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 14h45; coup d’envoi à 15h. Sky Sports les clients peuvent regarder des extraits du jeu dans le blog de match en direct sur le Sky Sports site Web et application. Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.

Samedi 8 mai 14h45



Coup d’envoi à 15h00





La prédiction de Jones Knows

John Fleck s’éloignant sans carte malgré son apparence de tamponner le visage de Giovani Lo Celso le week-end dernier a résumé mes escapades de paris. L’un de mes punts les plus confiants du week-end a été celui de Fleck ou d’Ollie Norwood – qui jouent avec beaucoup plus de mordant sous Paul Heckingbottom – pour recevoir une carte contre Tottenham. Crachant des plumes, je l’étais.

Je suis de retour pour récupérer ces pertes, de manière responsable bien sûr, en suivant Fleck à nouveau ce week-end à un 100/30 juteux pour être cardé avec Sky Bet. Deux fautes contre les Spurs l’ont amené à 13 fautes lors de ses six derniers matches. Sa tendance à la fente ou au défi cynique entrera en jeu contre des joueurs comme Wilfried Zaha et Eberechi Eze. Cet angle devrait fournir une certaine excitation sur ce qui pourrait être une montre difficile.

JONES CONNAÎT LES PRÉVISIONS: 1-0

ANGLE DE PARI: John Fleck à carder (100/30 avec Sky Bet)

Statistiques Opta

Sheffield United a remporté ses trois derniers matchs de championnat à domicile contre Crystal Palace, cette course remontant à décembre 2009. Leur dernière défaite en championnat à domicile contre les Eagles remonte à décembre 2007 (0-1).

Crystal Palace cherche à compléter son premier doublé en championnat contre Sheffield United depuis la campagne de championnat 2007-08. C’était aussi la dernière fois qu’ils remportaient un match de championnat à Bramall Lane, 1-0 grâce à un but de James Scowcroft.

Il s’agit du 10e match de Premier League de Crystal Palace dans la traditionnelle fente de coup d’envoi du samedi 15h cette saison, plus que tout autre camp (W6 D0 L3). Ce n’est que le 32e match de ce genre à avoir lieu ce trimestre, ce qui signifie que les Eagles ont été impliqués dans 31% d’entre eux.

Crystal Palace n’a perdu que deux de ses 20 derniers matchs de Premier League contre des équipes de la zone de relégation (W12 D6), perdant 0-2 à Aston Villa en juillet et 0-1 à Burnley en novembre 2020.

Sheffield United cherche à remporter deux victoires consécutives en championnat à domicile pour la première fois depuis une série de quatre en juillet 2020. Cependant, les Blades ont perdu 27 de leurs 34 matchs de championnat cette saison, le plus qu’ils aient jamais subi. une seule campagne.

Crystal Palace a perdu trois matchs de championnat consécutifs pour la première fois cette saison, leur plus longue série depuis une série de sept en juillet 2020. Les Eagles ont également échoué à marquer plus d’une fois dans l’un de leurs huit derniers matchs de championnat (5 buts au total). ).

